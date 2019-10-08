«С детства не люблю Криштиану. Падения эти его, выкрутасы». Интервью с Бариновым

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в этом сезоне стал одним из лидеров команды. Помимо работы в центре поля Дмитрий уже принёс клубу победу в Лиге чемпионов своим голом. При этом Дмитрий успел дебютировать и в сборной России – в матче с Сан-Марино. А после вышел на поле и в матче с Шотландией. Перед отъездом в национальную команду, которая сейчас готовится к октябрьским матчам, Баринов пришёл в программу «Футбол России» на телеканале «Россия 24» и пообщался с Владимиром Стогниенко.
– Чувствуете, что готовы выйти в основе в матче с Шотландцами?
– Своё состояние в первую очередь надо доказывать на тренировках. Но есть вероятность, что в ближайшее время я буду играть в стартовом составе сборной.
– Вы вышли во втором тайме матча с Шотландией, какое впечатление они на вас произвели?
– Мы разбираем каждого соперника, готовы были ко всему. Сценарий знали. Но из-за быстрого гола пришлось прикладывать двойные усилия, чтобы выиграть.
– Но мастеровитые игроки там есть, Робертсон, например.
– Хорошая команда, но и у нас сильные игроки – тоже есть легионеры – Черышев и Головин.
– Говорят, что «Ливепрулю» в скором времени понадобится опорник с пасом и ударом.
– Дай бог. Конечно, мне бы этого хотелось (перейти в «Ливерпуль» — прим. «Чемпионата»), тем более Клопп – один из любимых моих тренеров. Поехать в Англию – это мечта, мне нравится стиль команд. Мощный футбол.
– Именно «Ливерпуля» или, может, «Манчестер Сити»?
– «Сити» больше тики-така, а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда.
– С Сёминым перед отъездом в сборную разговаривали?
– Он зашёл в раздевалку вчера и чуть пиханул (после матча 12-го тура РПЛ с «Арсеналом), что я в одном моменте пас не отдал. Чуть-чуть с ним поговорили. По делу было. Потом он подошёл, пожелал всем удачи и возвращаться без травм.
«Ближе всех из тренеров общаюсь с Пашининым»
– Вы достаточно долго не могли пробиться в стартовый состав «Локомотива», переживали?
– Да. Было время, когда я понимал, что не хуже своих партнёров по команде. Время шло, а шанса проявить себя не давали. Я нервничал. Потом наступил период, когда я уже понимал, что либо сейчас – либо никогда. Либо уходить за практикой, либо ждать шанса, не зная, когда он появится. Поговорил с тренером, он сказал, чтобы я не дёргался, что никуда меня не отпустит. Сказал, что свой шанс я получу.
– С Сёминым легко общаться?
– Он простой человек, но вспыльчивый. Может вставить нормально так. Но так он спокойный, обычный человек. То, что он злой и всегда орёт – это не так. На базу приедешь – он спросит, как дела, как состояние. Хороший тренер.
– Когда он вас ставил центральным защитником, было тяжело?
– До этого им играть не приходилось, но я не обращал на это внимание, ведь у меня было игровое время и практика. Я знал, что не важно, на какой позиции. Лучше играть на двух-трёх позиции, тогда можешь закрыть в команде каждую дырку. Я не обращал на это внимание, выдавал хорошие матчи – со «Спартаком» на Суперкубок отыграл 120 минут центральным защитником. Не совсем привычная позиция, но если поставят – буду играть.
– Вы и «десятку» играли.
– А в детстве и в атаке.
– Везде можете?
– Везде, но не люблю фланги. Не обладаю нужной скоростью. Но особо не доводилось там играть, всегда по центральной оси. На фланге не смогу, только если персонально с кем-то сыграть.
– Многих из команды вы знаете давно, ещё с академии. Жемалетдинов, Миранчуки. Они сильно поменялись?
– Рифат – один из моих лучших друзей. С Лёхой и Антохой мы раньше не так хорошо общались, а сейчас сблизились, хорошо общаемся. Ребята такие же отличные, как раньше. Правда, в интернате их не различал, а сейчас научился, нормально.
– После травмы с Рифатом общались?
– Да, он переживал, первый вызов в сборную – можно было проявить себя. Дай бог, будет также играть и тренироваться, получит свой шанс ещё раз.
– С Пашининым много работаете по тактике?
– Да. С ним я общаюсь ближе всех из всех тренеров. Он очень спокойный, но было такое, что взрывался, когда что-то не так. Лучше не доводить его.
«Я не дерзкий, а по-спортивному наглый»
– Когда поняли, что вытесняете Денисова из состава?
– Не могу сказать, когда наступил переломный момент. В чемпионском сезоне я ещё сидел на замене, а вот в прошлом сезоне, да. Я по сборам всегда ощущаю своё состояние, была уверенность, что могу чемпионат отыграть, все 30 игр.
– У Денисова чему-то учились?
– Я с ним был в хороших отношениях, но сейчас не поддерживаю связь. Он всегда мне подсказывал и помогал, он с боевым характером. Я про футбольные вещи. Чему-то я учился у него.
– Про вас тоже партнёры говорят, что вы довольно дерзкий на поле. Это необходимо для опорника?
– Не сказал бы, что я дерзкий. Я по-спортивному наглый. Если бы я не был таким, то ничего бы в жизни не добился.
– А Крыховяк?
– Он такой же. Я как-то с Палычем разговаривал, он сказал, что в команде есть два человека, которые могут завести ребят – это я и Крыховяк. Мы часто общаемся с Крыховяком, он хорошо разговаривает на русском, всё понимает, но, может, что-то не всегда может сказать.
– Кажется, что Крыховяк стал больше ходить вперёд, и на вас нагрузка в центре поля упала больше. Это так?
– Да, такое есть. У него установка больше подключаться вперёд, а мне страховать, чтобы не было контратак. При таком объёме работы я нормально себя чувствую, физическое состояние хорошее.
«Верю, что можно обыграть «Ювентус»
– Из всех дебютов в вашей карьере какой запомнился больше всего?
– В Лиге чемпионов. Когда слушаешь гимн, а по телу мурашки идут.
– С «Атлетико» мурашки тоже были?
– Да. Полный стадион, атмосфера сумасшедшая, поэтому так на каждом матче Лиги чемпионов.
– Чего не хватило в том матче?
– Если бы мы не пропустили в том матче быстрый гол, то игра бы сложилась по-другому. Им бы пришлось открываться, а мы могли бы поймать на контратаке. Они очень сильны в плане физики. У них она на первом плане, бегают как сумасшедшие от своей штрафной, до чужой. Ну и мастерство, конечно, тоже важно. Класс игроков сказывается.
– Удары в касание, как в матче с «Байером», отрабатываете?
– В касание не отрабатываю, бывает серия, после тренировок, когда пробиваем вратарю. Но с «Байером» — это дело случая. Увидел, что вратарь не на своей позиции, и решил пробить в касание. В игре я не так почувствовал, а на повторе посмотрел – было тяжело.
– Казалось, что в том матче «Локомотив» чувствовал своё превосходство.
– Я бы так не сказал. Мы чувствовали себя уверенно, но натиск у них был серьёзный.
– Скоро игра с «Ювентусом». Вы за кого больше — Месси или Роналду?
– Месси. С детства не люблю Криштиану. Падения эти его, выкрутасы. Но в плане физики он профессионал. Смотрел вчера игру с «Интером», хорошие ощущения остались от «Юве». Прессинг до 95-й минуты, матч у нас будет тяжёлым.
– Хватает время смотреть футбол?
– Я стараюсь смотреть топовые матчи и игры наших конкурентов в РПЛ. В последнем туре смотрел «Краснодар» со «Спартаком» и половину матча ЦСКА. Футбол никогда не надоедает.
– Вы тот человек, который ждёт игры с нетерпением?
– Есть такое.
– Против кого сыграть очень хочется?
– «Ювентус». Две игры. Можно их обыграть, верю в это. Нет непобедимых команд. Посмотрите, «Брюгге» приезжает к «Реалу» и выигрывает 2:0. А им забивают гол с метрового офсайда. Представьте, какие они были бы счастливые, если бы выиграли. ЦСКА в том году два раза обыграл «Реал». Так что всё возможно.
- 8 октября 2019
-
01:09
-
01:07
-
00:59
-
00:41
-
00:22
-
00:13
-
00:08
-
00:01
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:15
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
22:00
-
21:41
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
20:06
-
19:58
-
19:42
-
19:34
-
19:21
-
19:10
-
19:02
-
18:48
-
18:38
-
18:24