«С детства не люблю Криштиану. Падения эти его, выкрутасы». Интервью с Бариновым

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в этом сезоне стал одним из лидеров команды. Помимо работы в центре поля Дмитрий уже принёс клубу победу в Лиге чемпионов своим голом. При этом Дмитрий успел дебютировать и в сборной России – в матче с Сан-Марино. А после вышел на поле и в матче с Шотландией. Перед отъездом в национальную команду, которая сейчас готовится к октябрьским матчам, Баринов пришёл в программу «Футбол России» на телеканале «Россия 24» и пообщался с Владимиром Стогниенко.

– Чувствуете, что готовы выйти в основе в матче с Шотландцами?

– Своё состояние в первую очередь надо доказывать на тренировках. Но есть вероятность, что в ближайшее время я буду играть в стартовом составе сборной.



– Вы вышли во втором тайме матча с Шотландией, какое впечатление они на вас произвели?

– Мы разбираем каждого соперника, готовы были ко всему. Сценарий знали. Но из-за быстрого гола пришлось прикладывать двойные усилия, чтобы выиграть.



– Но мастеровитые игроки там есть, Робертсон, например.

– Хорошая команда, но и у нас сильные игроки – тоже есть легионеры – Черышев и Головин.



– Говорят, что «Ливепрулю» в скором времени понадобится опорник с пасом и ударом.

– Дай бог. Конечно, мне бы этого хотелось (перейти в «Ливерпуль» — прим. «Чемпионата»), тем более Клопп – один из любимых моих тренеров. Поехать в Англию – это мечта, мне нравится стиль команд. Мощный футбол.



– Именно «Ливерпуля» или, может, «Манчестер Сити»?

– «Сити» больше тики-така, а «Ливерпуль» с прессингом, боевитая команда.



– С Сёминым перед отъездом в сборную разговаривали?

– Он зашёл в раздевалку вчера и чуть пиханул (после матча 12-го тура РПЛ с «Арсеналом), что я в одном моменте пас не отдал. Чуть-чуть с ним поговорили. По делу было. Потом он подошёл, пожелал всем удачи и возвращаться без травм.

«Ближе всех из тренеров общаюсь с Пашининым»

– Вы достаточно долго не могли пробиться в стартовый состав «Локомотива», переживали?

– Да. Было время, когда я понимал, что не хуже своих партнёров по команде. Время шло, а шанса проявить себя не давали. Я нервничал. Потом наступил период, когда я уже понимал, что либо сейчас – либо никогда. Либо уходить за практикой, либо ждать шанса, не зная, когда он появится. Поговорил с тренером, он сказал, чтобы я не дёргался, что никуда меня не отпустит. Сказал, что свой шанс я получу.

Баринов – настоящий герой финала Кубка. А ведь он собирался уйти из «Локо» Мудрый Сёмин отказался отпускать своего воспитанника в аренду.

– С Сёминым легко общаться?

– Он простой человек, но вспыльчивый. Может вставить нормально так. Но так он спокойный, обычный человек. То, что он злой и всегда орёт – это не так. На базу приедешь – он спросит, как дела, как состояние. Хороший тренер.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Когда он вас ставил центральным защитником, было тяжело?

– До этого им играть не приходилось, но я не обращал на это внимание, ведь у меня было игровое время и практика. Я знал, что не важно, на какой позиции. Лучше играть на двух-трёх позиции, тогда можешь закрыть в команде каждую дырку. Я не обращал на это внимание, выдавал хорошие матчи – со «Спартаком» на Суперкубок отыграл 120 минут центральным защитником. Не совсем привычная позиция, но если поставят – буду играть.



– Вы и «десятку» играли.

– А в детстве и в атаке.



– Везде можете?

– Везде, но не люблю фланги. Не обладаю нужной скоростью. Но особо не доводилось там играть, всегда по центральной оси. На фланге не смогу, только если персонально с кем-то сыграть.

– Многих из команды вы знаете давно, ещё с академии. Жемалетдинов, Миранчуки. Они сильно поменялись?

– Рифат – один из моих лучших друзей. С Лёхой и Антохой мы раньше не так хорошо общались, а сейчас сблизились, хорошо общаемся. Ребята такие же отличные, как раньше. Правда, в интернате их не различал, а сейчас научился, нормально.



– После травмы с Рифатом общались?

– Да, он переживал, первый вызов в сборную – можно было проявить себя. Дай бог, будет также играть и тренироваться, получит свой шанс ещё раз.



– С Пашининым много работаете по тактике?

– Да. С ним я общаюсь ближе всех из всех тренеров. Он очень спокойный, но было такое, что взрывался, когда что-то не так. Лучше не доводить его.

«Он переобулся в воздухе». Фанат «Спартака» заставил Баринова отвечать за наезд Полузащитнику припомнили историю почти годичной давности.

«Я не дерзкий, а по-спортивному наглый»

– Когда поняли, что вытесняете Денисова из состава?

– Не могу сказать, когда наступил переломный момент. В чемпионском сезоне я ещё сидел на замене, а вот в прошлом сезоне, да. Я по сборам всегда ощущаю своё состояние, была уверенность, что могу чемпионат отыграть, все 30 игр.



– У Денисова чему-то учились?

– Я с ним был в хороших отношениях, но сейчас не поддерживаю связь. Он всегда мне подсказывал и помогал, он с боевым характером. Я про футбольные вещи. Чему-то я учился у него.



– Про вас тоже партнёры говорят, что вы довольно дерзкий на поле. Это необходимо для опорника?

– Не сказал бы, что я дерзкий. Я по-спортивному наглый. Если бы я не был таким, то ничего бы в жизни не добился.

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– А Крыховяк?

– Он такой же. Я как-то с Палычем разговаривал, он сказал, что в команде есть два человека, которые могут завести ребят – это я и Крыховяк. Мы часто общаемся с Крыховяком, он хорошо разговаривает на русском, всё понимает, но, может, что-то не всегда может сказать.

– Кажется, что Крыховяк стал больше ходить вперёд, и на вас нагрузка в центре поля упала больше. Это так?

– Да, такое есть. У него установка больше подключаться вперёд, а мне страховать, чтобы не было контратак. При таком объёме работы я нормально себя чувствую, физическое состояние хорошее.

«Верю, что можно обыграть «Ювентус»

– Из всех дебютов в вашей карьере какой запомнился больше всего?

– В Лиге чемпионов. Когда слушаешь гимн, а по телу мурашки идут.

– С «Атлетико» мурашки тоже были?

– Да. Полный стадион, атмосфера сумасшедшая, поэтому так на каждом матче Лиги чемпионов.

– Чего не хватило в том матче?

– Если бы мы не пропустили в том матче быстрый гол, то игра бы сложилась по-другому. Им бы пришлось открываться, а мы могли бы поймать на контратаке. Они очень сильны в плане физики. У них она на первом плане, бегают как сумасшедшие от своей штрафной, до чужой. Ну и мастерство, конечно, тоже важно. Класс игроков сказывается.

Против системы Симеоне не попрёшь. «Локомотив» очень старался, но не смог 120-миллионный юноша разрушил оборонительные редуты Сёмина.

– Удары в касание, как в матче с «Байером», отрабатываете?

– В касание не отрабатываю, бывает серия, после тренировок, когда пробиваем вратарю. Но с «Байером» — это дело случая. Увидел, что вратарь не на своей позиции, и решил пробить в касание. В игре я не так почувствовал, а на повторе посмотрел – было тяжело.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Казалось, что в том матче «Локомотив» чувствовал своё превосходство.

– Я бы так не сказал. Мы чувствовали себя уверенно, но натиск у них был серьёзный.



– Скоро игра с «Ювентусом». Вы за кого больше — Месси или Роналду?

– Месси. С детства не люблю Криштиану. Падения эти его, выкрутасы. Но в плане физики он профессионал. Смотрел вчера игру с «Интером», хорошие ощущения остались от «Юве». Прессинг до 95-й минуты, матч у нас будет тяжёлым.



– Хватает время смотреть футбол?

– Я стараюсь смотреть топовые матчи и игры наших конкурентов в РПЛ. В последнем туре смотрел «Краснодар» со «Спартаком» и половину матча ЦСКА. Футбол никогда не надоедает.

«Локо» не прощает ошибок! Хвалёный «Байер» наказан за беспечность Бош не смог ничего противопоставить прессингу Сёмина.

– Вы тот человек, который ждёт игры с нетерпением?

– Есть такое.



– Против кого сыграть очень хочется?

– «Ювентус». Две игры. Можно их обыграть, верю в это. Нет непобедимых команд. Посмотрите, «Брюгге» приезжает к «Реалу» и выигрывает 2:0. А им забивают гол с метрового офсайда. Представьте, какие они были бы счастливые, если бы выиграли. ЦСКА в том году два раза обыграл «Реал». Так что всё возможно.