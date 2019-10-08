«И по заднице иногда доставалось». Первый тренер Соболева – о его детстве

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев – одна из самых обсуждаемых фигур чемпионата России прямо сейчас. За 12 туров РПЛ он забил 10 голов и, судя по всему, останавливаться не собирается. Ещё прошлой весной он был в «Енисее», до этого играл в погибающей «Томи», а сейчас британские таблоиды сообщают, что им интересуется «Манчестер Юнайтед».



О том, каким Саша был в детстве, рассказывает его первый тренер в СДЮСШОР «Динамо» Барнаул Александр Николаевич Горбунов.

Голы, сборная и новости про «МЮ»

– За успехами Саши слежу не только я – за него теперь весь Барнаул болеет. Мы постоянно созваниваемся: последний раз разговаривали, когда его вызвали в сборную. Всегда за него радуюсь и желаю ему успехов. Пока он ничего не выиграл, а вот то, что растёт, прибавляет и много забивает, — молодец. Лучшим подарком на День учителя был вызов Саши в сборную. То, что Саша так выстрелил, даже для меня неожиданно. Так сильно прибавить! Буквально недавно в дубле «Томи» играл, а сейчас – в сборной России. Просто фантастика. Жду, когда приедет к нам и расскажет, как там, в главной команде страны.



А по поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — мне кажется, что это агенты повышают ему цену. Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимание: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом.

«МЮ» хочет купить нападающего из РПЛ. Уже ближайшей зимой Карьера Александра Соболева может резко пойти вверх. Об этой и других новостях – в нашем обзоре дня.

Сравнение с Дзюбой

– Габаритами они похожи, может, характером немного: Саша — компанейский парень, любит пошутить. Это на поле от него искры летят, а в жизни он может похохмить. Но он всегда говорит: «Я не Дзюба, я — Соболев!» И правильно: зачем быть на кого-то похожим? Можно так и про Ибрагимовича сказать. Но в футбол-то они играют разный.

Фото: kc-camapa.ru/

Начало

– Саша пришёл к нам лет в пять: сначала занимался с ребятами постарше, потом, когда я собрал группу детей 1997 года, уже с ними. Очень благодарен родителям, что мы ездили по разным турнирам – всё было за их счёт. Мы становились призёрами турнира «Большие звёзды светят малым», были в Москве на «Локоболе» и на других соревнованиях в разных городах. Из этих ребят много кто выбился. Ваня Злобин, который сейчас в «Бенфике», часто к нам приезжал из Тюмени. В Сибири условий нет, а ребята есть.

Футбол в Барнауле

– Сейчас у нас заменили поле – ему было уже 14 лет. Можно сказать, что с группой 97-го года мы его отработали. Результат этого поля налицо (улыбается). А вот спортзал, где мы занимались, на данный момент в аварийном состоянии, поэтому его закрыли. Зимой будем арендовать какие-нибудь помещения, так как своего места у нас нет. Конечно, искусственные поля для Сибири хороший выход, но в холода где нам заниматься? Есть один манеж, но там цена – 2500 рублей в час за четвертинку поля. Где-то за счёт родителей снимем, где-то КЖБИ поможет. Вот такие у нас условия. Бюджет у школы маленький: на аренду что-то есть, но нам же надо на все группы его распределить. На что-то хватает, но родители всё равно помогают, чтобы мы могли больше работать.



Такие условия характер закаляют, у них желания развиваться больше. В Москве много соблазнов, поэтому я, если честно, рад, что Саша никуда раньше не уехал. Кому бы он там был нужен, чем бы он там занимался? В этих академиях много приезжих, переростков. А тут родители, город такой, что все друг друга знают, всё на виду. Контроля больше. Ещё такой момент был: ребята из Барнаула уезжали, выпускались и возвращались обратно, потому что там стали не нужны. А толку от того, что они уехали, не было – я не видел, чтобы они как-то за это время сильно прибавляли.

Фото: kc-camapa.ru/

Детство

– У Саши всегда было много энергии, её только нужно было направлять в нужное русло во всех проделках или чудачествах. В детстве он на фоне остальных не особо выделялся: худенький, скоростёнки не хватало. Мальчишек приглашали куда-то, а его нет. Один мальчик уехал и закончил академию «Краснодара», второй – «Чертаново», другие ребята на просмотр в «Локо» ездили. Саша тоже хотел, но не звали. Московским клубам же надо, чтобы ребёнок готовый был, сразу играл. Тогда он результат дать не мог, но за каждый мяч цеплялся, у него его отобрать не могли! Саша очень сильно футбол любил. И руки ломал, и ноги, но месяц проходил – и он возвращался.



У нас в Алтайском крае есть такая проблема, что у людей кости очень слабые. А Саня ещё худой был: ручки тоненькие, ножки тоже. На ровном месте упал – перелом руки или трещина. С отцом говорил, думал, что ему питание надо исправить, а он мне сказал, мол, у него в детстве то же самое было. Всё переломал до 20 лет! Саша один раз на тренировке перед игрой встал в ворота, упал – сломал лодыжку. Спустя месяц выходил на поле минут на десять, хотя ещё до конца не восстановился. Хромал, но всё равно бегал.



Сейчас Саша окреп, вырос – попробуй к нему подлезть! А те ребята, которые были быстрее и техничнее, остановились. Может, характера им не хватило или желания. Правильно, считаю, что некоторые детей далеко не отпускают одних. Семья очень многое значит. У Саши до 18 лет на футбол и мама, и папа, и бабушка всегда ходили.



Всё больше убеждаюсь на его примере, что характер многое значит. Для него нет авторитетов – он в себе уверен. Это очень важно. Наверное, это не сразу пришло, но чем дальше он пробивается, тем больше я это в нём вижу.

Метод кнута

– Какой ему пряник! Его энергию сдерживать приходилось, чтобы он дисциплину не нарушал. В лагере попробуй его спать уложи. И по заднице иногда доставалось. Родители в этом отношении против не были: «Александр Николаевич, наказывайте, если что». Но ничего сверхъестественного не было – обычные забавы нормальных ребятишек.

Хоккей, баскетбол, волейбол и аэробика

– Саша достаточно координированный. У нас не такие условия, как в том же Краснодаре, но мы раз в неделю зимой играли в хоккей с мячом, летом в лагере – в волейбол, баскетбол, «американку» и настольный теннис, который Саня, кстати, очень любит. Помимо этого, каждый день в лагере у них была аэробика. Ребята всесторонне развивались. Мы им всегда говорили, что в школе они должны быть лучшими во всех видах спорта.

Фото: kc-camapa.ru/

Позиция

– Я говорил Саше, что его место в центре перед штрафной, где забивают голы. А он в середину опускался, передачи отдавал. У него и сейчас это есть. Мы старались ставить его в центр, потому что там он более опасен, но, когда команде было нужно, он мог сыграть и центрального полузащитника. Саша хорошо играет головой, может мяч отдать или придержать, когда надо. Пробовали его и в нападении, и чуть ниже.



Он уже тогда много забивал. У него всегда было чувство гола: мяч только отскакивает, а Саща уже в той точке, куда он должен прилететь. На поле он в каждом матче бился: и ему доставалось, и судьям от него. Его постоянно били, поэтому он с арбитрами ругался. Они его очень не любили. Азартный был! Даже сейчас на него смотришь – у него глаза во-о-о-т такие.

Соболев продолжает забивать в каждом матче. Как? Казалось, что Соболев выпадет из гонки бомбардиров после пятого тура. Но это была ошибка.

Друзья и враги

– В детстве у него вообще было много друзей, но в других командах были и враги, которые драться с ним хотели. Он же всегда на поле бился. Как-то раз мне пришлось разгонять после игры: я вышел, смотрю, а его уже ребята ждут – он два, забил, вот они и обиделись. Хотя Саша всегда мог за себя постоять. В те годы люди непростые были: дрались, наркотики принимали – насвай же прям на базарах продавали. Слава богу, что в нашей команде ребята хорошие были, обошлось все. А в других были не самые приятные случаи.

Лига мечты

– Сейчас он говорит, что хочет играть в АПЛ. Саша, мне кажется, подходит под эту лигу. Ему нужен скоростной футбол, где можно биться. В Бундеслиге тоже бы смог неплохо играть. Но неважно, где он дальше окажется, — главное, чтобы продолжал расти. А поддержка у него есть – семья, родители, мама с папой. Ему расслабляться некогда.