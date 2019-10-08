В Беларуси футболист порвал сетку ворот, забивая гол. Ну, так решили комментатор

В матче 23-го тура первой лиги Беларуси встречались футбольный клуб «Барановичи» и НФК. Клуб из Минска одержал победу на выезде со счётом 4:0, лишив «Барановичи» шансов подняться с последнего места. Забавный эпизод в матче произошёл на 52-й минуте игры, когда был забит третий гол в ворота хозяев поля. Мяч влетел в сетку и… пролетел её насквозь.

Гол

Курьёзным мячом отличился белорусский форвард НФК Александр Яцкевич. Да, он забил именно сквозь сетку ворот. При его ударе головой мяч, как заявили комментаторы, порвал сетку ворот.



ВИДЕО



«Счёт 3:0 стал. Забил. Мяч пролетел… Там сетка дырявая судя по всему. Что там случилось? Так сильно Яцкевич пробил головой, что аж порвал сетку? А мне показалось, что мимо пролетело» — сказал один из комментаторов матча.

На самом деле, куда вероятнее, что сетка ворот попросту была порвана ещё до начала игры. Слишком уж слабым получился удар Яцкевича, чтобы сетки рвать. Тем временем «Барановичи» потеряли шансы подняться с последнего места за 6 туров до конца чемпионата.

«Незвычайна фантастычная каманда»

Кстати, по поводу названия команды победителей есть одна интересная история. Раньше футбольный клуб НФК назывался «Крумкачы», что в переводе с белорусского означает «вороны». Однако в начале 2018 года перед стартом нового сезона Федерация футбола Беларуси отказала клубу в принятии заявки для прохождения лицензирования, сославшись на проваленный дедлайн по предоставлению документов.



За то время, пока клуб не выступал в чемпионатах Беларуси, группа фанатов оформила новое юридическое лицо, назвав клуб «НФК Крумкачы». Новая команда оставила за собой символику «воронов».



В начале 2019 года клуб снова поменял юридическое название на НФК, чтобы избежать претензий со стороны белорусской федерации футбола по поводу старого юридического лица «Крумкачы». Так вот, НФК расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда». Перевод на русский не нужен.