«Милан» меняет тренера второй раз за 4 месяца. Это провал

Для болельщиков «Милана» фигура Паоло Мальдини священна. Великий футболист, безупречная карьера, личные качества на высоте – не у каждого большого клуба есть настолько совершенная легенда. Когда эта легенда получила в «Милане» огромные полномочия (второй человек в принятии решений после Ивана Газидиса), это выглядело шагом к выздоровлению. Тем более что сам Мальдини давно этого хотел.



Теперь Паоло не только легенда, а и человек, от решений которого зависит состояние «Милана». Возможно, зря.

Революция Мальдини

Летом он устроил в клубе революцию. Ушёл не только Дженнаро Гаттузо, но и Леонардо. Бразилец был не согласен с новым вектором развития, он считал, что «Милану» нужны опытные игроки. Клуб же сделал ставку на молодых. Из семи входящих трансферов только Ребичу и Круньичу по 26 лет, остальным – 23 или меньше. Леонардо решил не оставаться.

«Милан» исключили из еврокубков. Клуб сам об этом попросил Санкции необходимы, чтобы привести в порядок финансы.

Тренер Марко Джампаоло – кандидатура Мальдини. Формально, в принятии решений участвует и Звонимир Бобан, но у него достаточно узкая специализация (решает вопросы по финансовому фэйр-плей с УЕФА). Тренер с яркими идеями, который никогда не работал в топ-клубе. Не факт, что нынешний «Милан» можно назвать топ-клубом, но я имел в виду, что Джампаоло никогда не работал в условиях, где от него требовался быстрый максимальный результат. В «Эмполи» и «Сампдории» достаточно было обезопасить команды от вылета, никого не волновало, что итоговое место 10-е, а не восьмое.

Трансферная кампания была проведена с учётом игрового стиля Джампаоло. «Милан» последние годы играл по 4-3-3, и нельзя сказать, что был идеально укомплектован. Позиция левого вингера оставалась проблемной, и Чалханоглу, и Борини трудно назвать идеальными вариантами на позицию. Но переход на 4-3-1-2 с «десяткой» и парой форвардов подходил составу ещё меньше. Поэтому был куплен Леау в пару к Пёнтеку. Беннасер стал сенсацией Кубка Африки и должен был решить проблемы с опорной зоной, к тому же с хорошим пасом. По сути, это более молодая версия Бильи. Тео Эрнандес – явное укрепление позиции по сравнению с Родригесом.



«Милан» укрепился, тренер обещал дать команде узнаваемый стиль игры, старта сезона ждали с нетерпением.

Провальный старт Джампаоло

Проблемы начались сразу. Тео получил травму, Беннасера тренер игнорировал (даже не фоне травмы Бильи не поставил в основу), а самым странным стал отказ от стандартных 4-3-1-2 Джампаоло. Это случилось после стартового поражения от «Удинезе», в котором «Милан» сыграл предельно странным составом, с тройкой Пакета-Чалханоглу-Борини в полузащите. После этого Джампаоло вернулся к расстановке с тремя форвардами, с которой выиграл два следующих матча, у «Брешии» и «Вероны».

С «Интером» он снова попробовал любимую схему и вернул Сусо на позицию под нападающими. «Милан» выглядел беспомощно и мог проигрывать крупнее. После этого поражения случилось поражение от «Торино». Поражение имени Пёнтека (не забил пенальти и упустил супермомент в добавленное время) но качество игры вызывало серьёзные вопросы. Третье подряд поражение дало ответ: игру с «Фиорентиной» «Милан» провалил.

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«Милан» не просто не добивается результата. Владение мячом не приносит никакой выгоды: команда не создаёт моменты в позиционных атаках, только за счёт индивидуальных действий игроков. О психологическом состоянии команды лучше всего говорят пять удалений в семи турах Серии А. В матче с «Дженоа» бы удалён даже запасной Кастильехо. Доннарумма чередует отбитые пенальти с ошибкам, которые приводят к голу, – тоже показатель.

Возможно, Джампаоло растерялся, получил слишком большой и несбалансированный состав. За семь туров он не определился с ключевыми игроками и ключевой схемой. Он не доверял Леао и Пакете, хотя, когда они выходили на поле, это недоверие было трудно понять. Полтора месяца предсезонной подготовки прошли впустую: тренерские наработки в начале сезона не сработали. Травмы тоже не помогли: с начала сезона игры из-за повреждений уже пропустили Билья, Пакета и Тео.



Месяц назад (как раз перед серией поражений) Джампаоло сказал, что точно знает, что должен делать. Не похоже: все его решения, вроде перемещения Сусо на правый фланг атаки и обратно в центр, выглядят временными и хаотичными. В общем, увольнение не выглядит абсурдным. Напротив, для него хватало объективных причин. Но всё-таки есть несколько причин сомневаться в правильности решения.



Во-первых, поддержка, которую Мальдини оказал тренеру после поражения от «Фиорентины». «Мы выбрали этого тренера, и будем его поддерживать. Он получит время». С тех пор прошёл один матч, «Милан» его выиграл. Тренера уволили после победы. Процитирую классика: «Ну и?». Если отставка была запланирована в любом случае, такие слова поддержки выглядят глупо. Если решение было принято после победы – это тоже странно. Но не так странно, как кандидатура преемника Джампаоло – Стефано Пиоли.

Что надо знать о Пиоли

У Пиоли есть пара особенностей. Во-первых, с ним команда после короткого адаптационного периода совершает резкий скачок. В «Лацио», где он стал известен на уровне всей Италии, он добился серии из восьми побед в чемпионате. Возглавив «Интер» в ноябре 2016 года, он зимой добился серии из девяти побед подряд во всех турнирах. В «Фиорентине» в начале 2018 года у него была серия из шести побед в чемпионате. Но есть и во-вторых.



Мощные серии так же типичны для него, как затяжные провалы, причём неудачный отрезок обычно идёт после удачного. В «Лацио» Пиоли осенью 2015 года после шести побед в семи матчах попал в шторм: две победы в 10 матчах. Тогда он сохранил пост, отчасти в знак благодарности за прошлые заслуги перед клубом, но это не привело ни к чему хорошему: не уволил Пиоли в конце декабря, клуб всё равно уволил его в начале апреля, после ровно такой же удачной серии: две победы в 10 матчах. Только сезон был уже потерян. В «Интере» он 12 марта грохнул симпатичную «Аталанту» 7:1, и это стало его последней победой: команда не выиграла семь матчей подряд (пять поражений, в том числе от «Кротоне») – увольнение. С «Фиорентиной» всё закончилось так же плохо: серия из семи матчей без побед, а последним стало апрельское домашнее поражение от «Фрозиноне», уверенно идущего в Серию В. У Марко Джампаоло, уволенного как раз после семи игр, статистика лучше.

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Причина таких масштабных провалов в том, что при неудачах Пиоли теряет контакт с раздевалкой. Команда в ответ на неудачи превращается в набор индивидуалистов, играющих на поле сам по себе – и начинает стремительно тонуть. Если в этот момент Пиоли сохраняет работу, он может даже временно выправить ситуацию. Вопрос лишь в том, как долго это продлится. В «Лацио» в комфортных условиях (он пользовался доверием руководства) Пиоли сильно провёл целый сезон и занял третье место. В «Интере» добиваться результата удавалось только три месяца.



В общем, Пиоли – это очень рискованный вариант до конца сезона и очень неудачный постоянный вариант. Двухлетний контракт намекает, что решение временное: клуб обратился к его услугам, потому что не смог договориться со Лучано Спаллетти. Вопрос в деньгах: у Лучано контракт с «Интером», по которому он получает пять млн евро в год. Осталось получить ещё 10. Спаллетти готов расторгнуть контракт за разовую выплату половины суммы, «Интер» отказывается: в клубе считают, что если тренер хочет расторжения, то неустойка вообще не нужна. Тем временем «Милан» нашёл более бюджетный вариант: с Пиоли договорились на полтора млн в год. Правда, остаётся вопрос, зачем клуб, который отдал восемь млн за Раде Круньича, экономит пять миллионов на тренера, который вернул «Интер» в Лигу чемпионов?

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Размен Джампаоло на Спаллетти выглядит отчасти логично. Отчасти – потому что Спаллетти можно было на тех же условиях нанять ещё летом и дать ему провести предсезонную подготовку, не теряя четыре месяца. Дать Джампаоло ещё время – это тоже было бы логичное решение, путь и непопулярное. Но размен Джампаоло на Пиоли – за гранью логики. С другой стороны, речь о клубе, который за пять лет после ухода Массимилиано Аллегри возглавляли уже семь тренеров. И среди всех семи не было ни одного тренера с успешным опытом работы в топ-клубе. Или хотя бы в Лиге чемпионов. Видимо, это стиль.



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