Как бывший судья из ПФЛ возглавил клуб РПЛ. Второй шанс Новикова в «Динамо»

Серьёзная травма и конец футбольной карьеры

Игроцкая карьера Кирилла Новикова, в отличие от его отца – легенды «Динамо» Александра Новикова, оказалась непродолжительной. Выпустившись из академии имени Льва Яшина, он успел поиграть лишь за молодёжные команды сборной России, а также отметиться около 30 матчами в основном составе «Динамо», проводя большую часть времени в дубле бело-голубых.

Крест на будущем футболиста поставила серьёзная травма колена. Новикову сделали операцию в Германии, а затем в Москве. Тем не менее выйти на прежний уровень он так и не смог. Отыграв пару лет за «Истру» в ЛФЛ, Кирилл окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Хохлов отмучился. Отставка, которую ждали Москвичи опустились в зону вылета и подвели главного тренера под увольнение.

Судья или тренер

К счастью для Новикова, о своём будущем он начал задумываться уже на заре карьеры. В 2001 году футболист окончил Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК) по специальности «Тренер преподаватель физической культуры», защитив диплом на судейскую тему «Методика и практика показа желтых и красных карточек».



Спустя четыре года полученные знания он впервые смог применить на практике. Новиков вступил в Московскую городскую коллегию судей по футболу, начал обучаться в «Центре — «Футбольный арбитр», а также судить матчи первенства Москвы.

Когда арбитру было 26 лет, ему уже доверяли обслуживать матчи второго российского дивизиона (сейчас – ПФЛ) и молодёжного первенства РФПЛ. Во время игр Новиков производил впечатление строгого судьи. Он никогда не допускал лишней грубости на поле, щедро раздавая «горчичники», но очень редко удалял футболистов. За всю свою судейскую карьеру он не показал и 10 красных карточек.

Фото: fcdynamo.ru/

В том же возрасте Новиков наконец попробовал себя и в качестве тренера. Оставаясь арбитром, он начал тренировать молодёжные команды в родной академии «Динамо».



Чуть позже Кирилл принял одно из главных решений в своей жизни. Завязав с судейством, Новиков сосредоточился на своей новой работе.

Победа на детском ЧМ, работа с молодёжкой и дебют в ПФЛ

Старт тренерской карьеры оказался нелёгким для молодого специалиста. Первого повышения он ждал аж восемь лет.



Прежде чем возглавить молодёжку «Динамо», Новиков проработал с детьми 1994, 1996 1997 и 1999 годов рождения. Главным достижением Кирилла на этом этапе работы стала победа в неофициальном чемпионате мира среди футболистов 14-15 лет. В финале турнира команда Новикова на «Олд Траффорд» обыграла «Валенсию» со счётом 1:0.



В дебютном сезоне в качестве наставника дубля специалист добился неплохих результатов. Его команда заняла 4-е место, уступив только ЦСКА с Жамалетдиновым, Кучаевым и Чаловым, «Рубину» с Сорокиным, а также «Локомотиву» с Бариновым, Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым. Дубль «Динамо» под руководством Новикова не показывал ничего удивительного в нападении, зато в защите действовал великолепно. За 30 туров команда молодого специалиста пропустила меньше всех в первенстве – всего-то 27 мячей.

Неудивительно, что в следующем сезоне Новиков наконец возглавил первый в своей карьере профессиональный клуб. Отработав полгода в «Динамо-2», он стал главным тренером одноименной команды из Санкт-Петербурга.



В Северной столице ничем выдающимся специалист так и не отметился. В сезоне-2017/18 его клуб занял 10-е место в зоне «Запад» ПФЛ, а затем был расформирован. Вернувшись в Москву, Новиков вновь стал тренером молодёжки «Динамо».

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Невероятный старт сезона и неожиданное повышение

Нынешний сезон дубль московского клуба начал невероятно круто. Сейчас команда Новикова рвёт практически всех соперников в молодёжном первенстве, занимая уверенное первое место. «Динамо» не теряет очки уже в 9 матчах подряд, а также имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.



Такой удачный старт молодёжки на фоне провала взрослой команды не мог не обратить внимание руководства бело-голубых на ещё одного специалиста из системы клуба. Возможно, поэтому Кирилла Новикова и назначили исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».



Заняв новую должность, специалист не лишился старой. В московском клубе он будет одновременно тренировать обе команды.

Перспективы в «Динамо»

Для того чтобы понять, насколько удачно руководство московского клуба выбрало кандидата на должность и.о главного тренера, мы обратились к бывшему наставнику «Динамо», ранее возглавлявшему Центр подготовки футболистов имени Льва Яшина Сергею Силкину.

«У руководства «Динамо» было не так много вариантов. Однако мне кажется, назначение Новикова – правильное и логичное решение. Кирилл работает с молодёжной командой. Игроки, не попадающие в основной состав, тренируются у него. Он в курсе, как проходит тренировочный процесс, что молодые футболисты собой представляют. Я сам был в этой ситуации. Когда меня поставили и.о главного тренера, я тоже с молодёжной командой работал.



О том, что Кирилл серьёзно работает, говорят результаты его команды. Если пойдёт у него всё нормально, то наверняка он останется главным тренером. Не надо будет никого другого на эту должность искать».