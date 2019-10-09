Красивая свадьба главного тренера «Зенита». Сергей и Анна снова поженились!

Выходные дни, связанные с паузой на матчи сборных, главный тренер «Зенита» Сергей Семак использовал с максимальной пользой. 43-летний наставник чемпионов России снова связал себя узами брака со своей бывшей супругой Анной. Уместно напомнить, что они вместе уже 17 лет.

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В Екатеринбурге было очень весело. Забивал только «Зенит» — и в свои, и в чужие Команда Сергея Семака справилась с «Уралом» даже без Ракицкого и Барриоса.

Информация о разводе Сергея и Анны не просочилась в СМИ. Очевидно, это произошло в конце прошлого года. О том, что главный тренер «Зенита» и его возлюбленная на какое-то время разошлись, стало известно, когда сама Анна опубликовала в «Инстаграме» пост, где рассказала о красивом поступке мужа. Сергей сделал предложение, когда они летели в самолёте из Петербурга в Милан. Причём по громкой связи! Анна ответила согласием во второй раз.

Сегодняшняя церемония состоялась в роскошном дворце в Италии. Пара выбрала отель «Вилла д’Эсте», который находится на озере Комо в местечке Черноббьо и включён в число памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это популярное место для свадеб. Судя по фотографиям, на церемонии присутствовала вся семья с детьми. У главного тренера «Зенита» их восемь – Илья (от первой жены Светланы), Майя, Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.

Фото: Giuseppe Cacace/Getty Image

На свадьбе Анна Семак не смогла сдержать слёз счастья, а потом опубликовала новый пост в «Инстаргаме», рассказав о своих эмоциях:

«Я до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов. Моя помощница Лиза грозилась, что если не соберусь с духом, то будет всё, как я не люблю: «корабли любви», «дорогие молодожёны» и так далее по традиционному сценарию ЗАГСа.

Два последних дня перед свадьбой я провела одна — прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления, как будто до последнего оставляя себе мысль, что моя свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий: могу и передумать. Может передумать Сергей. Важно, что это решение стало для нас обоих осознанным, зрелым.

Взяв за точку отсчёта наших новых отношений 1 июня 2019 года, я анализировала всё, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее: как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу. Я благодарна судьбе за этот тяжёлый отрезок моей внесемейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть. За это время я избавилась от страхов, перестала слушать советы и зависеть от чужого мнения, подружила между собой своих субличностей. Поймав идеальный баланс, научилась принимать решения самостоятельно, выстроила чёткие личные границы, чем качественно изменила жизнь свою и жизнь моих близких.

Я благодарна тем, кто был со мной рядом в непростой период моей жизни, тем, кто не давал оценок, не учил, как надо поступать, а просто верил в меня, заряжая жизненной энергией. Я благодарна мужчине, который стоя в стороне терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого. Я не могла ему не поверить — он человек, у которого слова никогда не расходятся с делом.

В этой новой точке отсчёта я много думала об отношениях и о том, что делает меня по-настоящему счастливой… Ни один самый идеальный мужчина на свете не способен определить моего счастья, ни определят его ни деньги, ни возможности. За своё счастье ответственна только я сама».

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