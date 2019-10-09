Дзюба наехал на шотландских журналистов. Заявил, что зря не верят в свою сборную

9 октября сборная России на базе в Новогорске провела заключительную тренировку в преддверии матча отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией. После неё на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба ответили на вопросы журналистов.

5 причин пойти на матч сборной России с Шотландией Одна из них — мы можем выйти на Евро.

Сначала Черчесов рассказал о состоянии команды:



— Времени на подготовку было практически столько же, сколько каждый раз. Сегодня все тренировались уже в общей группе. После тура, когда команда приезжает на сбор, бывают маленькие болячки, на которые мы должны обращать внимание, что мы и сделали. Сейчас никаких проблем уже нет. Психологическое состояние игроков? У нас бывает и теория, и индивидуальные беседы. Если игрок выигрывает, с ним надо беседовать, если какие-то неудачи, то тоже надо. В клубе одни требования, здесь – другие. Это нормальная для нас практика. Это не зависит от того, кто выигрывает, а кто проигрывает.

«Лужники» – олицетворение нашей сборной»

Обычно тренировку перед матчем проводят на том поле, на котором и предстоит играть. Но в этот раз она состоялась на базе. В сборной решили, что тратить два часа на дорогу до «Лужников» и обратно нецелесообразно, а со стадионом знакомиться не надо. Но о главном стадионе страны спрашивали не только российские, но и шотландские журналисты. Вопрос они адресовали Артёму Дзюбе.



«После чемпионата мира мы постоянно говорим, что «Лужники» – это особенный стадион и, наверное, это олицетворение нашей сборной, — начал Дзюба. — Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на этот матч и попросить всю страну поддерживать нас с экранов. 12-й игрок всегда был на пользу. Надеюсь, болельщики нас снова погонят вперёд, и мы сможем добиться того результата, который нам необходим».

О сопернике и выходе из группы

В четверг наша сборная может официально оформить выход на Евро. Естественно, не спросить про это у Станислава Саламовича было нельзя.

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— Во-первых, в нашей группе всё ещё впереди, предстоят ещё четыре игры. Понятно, что есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается сборной Шотландии, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу, а охарактеризовать возможности шотландцев, думаю, сможет их тренер. Мне хотелось бы говорить про свою команду.

«Команда не проигрывает, а вы постоянно говорите: «Лунёв, Лунёв»

После настало время критики от Дзюбы. Сначала он проехался по шотландским журналистам, которые назвали свою сборную «не самым опасным соперником».



— Вы как-то странно относитесь к своей сборной. Это немного напоминает мне ситуацию перед чемпионатом мира в России. Очень крепкая команда у вас, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Ваши игроки выступают и за «Ливерпуль», и за «Манчестер Юнайтед», играют на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все наоборот называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли вашу команду в Глазго, всё поменялось в вашем понимании. Мы так не считаем, мы уважаем соперника, который любит единоборства, и с таким соперником мы настраиваемся на 100-процентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно».

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После этого прозвучал вопрос о неровном сезоне Андрея Лунёва. Теперь Дзюбе пришлось защищать своих одноклубников.



— Мне немного непонятно, почему в СМИ начали употреблять вот эти «психологическое состояние». Давайте посмотрим, на секундочку: он пропустил меньше всех в РПЛ, в ЛЧ его команда выиграла и вничью сыграла… Я не могу понять, откуда это взялось? Такой спич со всех сторон — это очень некрасиво. Посмотрите на человека: у него хороший уровень, он достойно играет в сборной и в «Зените». Я призываю вас более уважительно относиться к Андрею. Он повода не давал. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А просто сидеть и кричать о том, что он не ловит, — ну идите и поймайте. Я извиняюсь, конечно, но меня это немножко напрягает. Если Черчесов его вызывает, то, значит, он достоин быть в сборной и у него есть определённый уровень. Прекратите, пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы постоянно: «Лунёв, Лунёв». Что у нас за такая натура – одного кого-то поймать и делать крайним?

За Лунёва вступился и Черчесов:



— У меня нет проблем в этом плане. Есть уровень вратаря, который он на протяжении нескольких лет показывает. Неудачи бывают у всех. Он тоже был на собеседовании у нас, мы всё спокойно разобрали, всё идёт своим чередом. Лунёв — игрок национальной сборной, и мы верим в него, как и в каждого.

«Сейчас не тот момент, когда Сашу стоит подкалывать»

Не обошлось и без вопросов о новичке сборной Александре Соболеве, забившем 10 мячей в текущем сезоне РПЛ. Но выводы, по словам Черчесова, пока делать рано.

Теперь понятно, почему в сборной Дзюба? А Чалов пусть доказывает Минувшая еврокубковая неделя – ещё одно подтверждение.

— Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошёл ещё один тест на скоростные характеристики. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Артём не даст соврать, он видит, что каждому игроку нужно время – кому-то больше, кому-то меньше. Когда он окончательно вольётся, тогда можно будет сделать окончательный выводы, подходит он нам по каким-то параметрам или нет. Его появление в сборной оправдано. А так, время покажет, мы никого не торопим. Естественный процесс идёт».

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А вот вопрос о шутках про Соболева и «Манчестер Юнайтед» адресовали Артёму.



— В нашу команду влиться легко, у нас хороший коллектив. Особых шуток не было. Нужно немного времени, чтобы адаптироваться, а потом будем шутить. Пока всё спокойно, чтобы он не почувствовал какую-то ревность или ещё что-то. Сейчас не тот момент, когда Сашу стоит подкалывать. Когда адаптируется, мы Сашу поймаем. Мило и по-доброму, — с улыбкой сказал Дзюба. Так что закончили пресс-конференцию на мажорной ноте.