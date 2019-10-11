Англичане снова чудят. Теперь сборная угрожает уйти с поля

Что случилось?

В ближайшие дни сборную Англии ждут два выездных матча отборочного турнира к Евро-2020 – с Чехией 11 октября и Болгарией 14 октября. При этом на болгарском стадионе «Васил Левски» в Софии из-за расистских выкриков болельщиков на предыдущих играх национальной команды будут недоступны для продажи билеты на 5 тыс. мест. Соответствующий запрет наложил УЕФА.



Вспоминая этот инцидент, новичок сборной Англии и лучший бомбардир «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что в случае проявления расизма на стадионах в Болгарии или Чехии он и его партнёры по команде покинут поле.



«Мы уйдём с поля, если будем подвергаться расистским оскорблениям. Даже если это будет касаться кого-то одного из нас», — отметил Абрахам.

Поддержала ли его команда?

Тэмми передал не только свои мысли, но и намерение всей команды. Необходимые меры, в случае расистских оскорблений в свой адрес на международных матчах, англичане обсудили на базе в «Сент-Джордж Парк».



«Мы рассуждали о том, как справиться с этой ситуацией. Гарри Кейн сказал, что, если подобное случится и игрок, подвергшийся оскорблениям, будет недоволен, мы обсудим ситуацию и, если необходимо, вместе уйдём с поля. Ведь мы одна команда», — заявил Абрахам.



Решение игроков поддержал и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Специалист заявил, что его команда будет действовать согласно трёхступенчатому протоколу УЕФА для борьбы с расистским поведением.

УЕФА открыл дело в отношении Черногории. Опять расизм Англичане хотят беспрецедентных санкций.

Что ещё за протокол?

Трёхступенчатый протокол – комплекс мер, принятый УЕФА для борьбы с расизмом на стадионе. Как несложно догадаться, соответствующий протокол включает в себя три шага.



Первый. Игрок, который стал «жертвой» расистского поведения, должен сообщить об этом своему капитану, а тот – рефери. Если судья во время матча заметит проявление расизма (выкрики, оскорбительные баннеры, недвусмысленные выходки и т.д.), он должен остановить игру, а затем попросить сделать объявление на стадионе с просьбой прекратить вести себя подобным образом.



Второй. Если после возобновления матча ситуация не меняется, арбитр обязан остановить игру на некоторое время и увести команды в раздевалки. На стадионе вновь должно прозвучать объявление.



Третий. Если болельщики не прекратят расистские выходки и после возвращения игроков на поле, то судья должен окончательно прервать матч. Такое решение арбитр может принять только после рассмотрения альтернативных мер и оценки того, как остановка игры может повлиять на безопасность зрителей и футболистов.

Все англичане согласны с протоколом УЕФА?

Большинство футболистов сборной Англии солидарны с мнением своего наставника о том, что необходимо следовать протоколу УЕФА. Тем не менее Абрахам уверен: давать шанс зрителям, оскорбляющим футболистов на расистской почве, неправильно.



«Один раз, два, три – такой подход оправдывает глупых людей», — заявил форвард.



Частично с нападающим «Челси» согласился защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд.



«Мы должны следовать протоколу. Но если ситуация на поле будет чересчур напряжённой, возможно, стоит действовать иначе», — сказал Александр-Арнольд.

Почему англичане настроены так радикально?

Расизм – больная тема для Англии и многих других стран Европы, отличающихся большим притоком мигрантов. Поэтому даже с лёгкими намёками на расовую неприязнь такие государства готовы ожесточённо бороться.

Англия же с такой борьбой справляется едва ли не хуже всех, особенно в футболе. Практически каждый тур АПЛ в СМИ сопровождается новостями о проявлениях расизма. О конфликте Джона Терри с Антоном Фердинандом и Луиса Суареса с Патрисом Эвра журналисты вообще трубили не один месяц.



Неудивительно, что плацдармом для борьбы с расизмом стала национальная команда страны. Рахим Стерлинг уже жалуется на расизм чуть ли не после каждой игры за сборную. Недавно к нему присоединился Каллум Хадсон-Одои, теперь — Тэмми Абрахам, которого в начале сезона «уничтожили» в «Твиттере» за нереализованный пенальти в Суперкубке Англии.



Расизм действительно недопустим, но порой борьба с этим явлением будто затмевает англичанам разум. В апреле местные футболисты в течение одного дня бойкотировали соцсети из-за того, что Эшли Янга затравили в «Твиттере».

В АПЛ отказались от соцсетей. Обиделись на «Твиттер» Интернет-апокалипсис настал.

Не так давно общественная организация Kick It Out, борющаяся с проявлениями дискриминации, обвинила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в расизме из-за дружеской шутки в адрес одноклубника Бенджамина Менди.

В АПЛ сходят с ума. Начали проверку из-за шутки игрока «Манчестер Сити» Ужас! Ужас! Ужас!

Теперь вот из-за возможных оскорблений от нескольких болельщиков с трибун, англичане могут встать в позу и бойкотировать любой матч отбора к ЧЕ-2020.