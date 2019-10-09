Месси дал огромное интервью. 17 главных тезисов

«Барселона» не лучшим образом начала новый сезон. После пяти туров чемпионата Испании каталонцы шли на восьмой строчке в таблице. Спад во многом связывали с травмой Месси. В последующих трех турах «Барса» одержала три победы и поднялась на второе место. В прошедшие выходные не смотря на два удаления команда Вальверде победила «Севилью» со счетом 4:0. Один из голов на счету Месси.

После этого испанское радио RAC1 (базируется в Барселоне) опубликовало 43-минутное интервью с главной звездой каталонцев. Аргентинец пришел в студию в майке с короной и ответил на все актуальные вопросы. «Чемпионат» отобрал и перевел 17 самых важных высказываний Месси.

1. Про прозвище «Бог»

– Меня такое не беспокоит, но мне это и не нравится. Понимаю, что люди говорят не со зла, а просто преувеличивают. Дело в том, что мои дети слышат и все повторяют.

2. Про уход из «Барселоны»

– Был момент, когда я устал от многих обстоятельств. Особенно в 2013-м году, когда у меня были проблемы с налоговой. Пришлось тяжело и мне, и моей семье. Люди не знали, что происходит на самом деле. Пресса внесла свой вклад. Было видно, что для налоговой я был первым подобным объектом. Им было важно показать, что они идут на всех без исключения. Именно поэтому они были такими упорными. Хорошо, что дети тогда были маленькими и не вникали в это. В тот момент у меня были мысли об уходе. Не из-за «Барселоны», а из-за того, что хотелось покинуть Испанию. Я чувствовал себя плохо и не хотел тут оставаться.

3. Про Гризманна

– В «Барселоне» тяжело любому, кто не впитывал философию «Барсы». Сложно независимо от уровня футболиста. Он привык играть совсем по-другому. Но мы не сомневаемся, что он адаптируется, потому что является умным игроком. То, что я был против прихода Гризманна – это ложь. Еще в первый год сказал, что он один из лучших и таким футболистам всегда рады. У меня никогда не было с ним недопонимания.

4. Про Неймара

– Я хотел бы видеть Неймара по той же причине. Он один из лучших в мире. С ним больше возможностей выиграть все трофеи. Я понимаю, что в этом случае вы смотрели на другие вещи: как он уходил из «Барселоны», что думают наши сосиус – это понятно, но со спортивной точки зрения я был бы рад его возвращению. Я действительно не знаю, сделал ли клуб все возможное для этого, потому что меня не было [на переговорах]. Я знаю, о чем говорил с Неймаром, но я не в курсе позиции с другой стороны. Думаю, что после отъезда Неймар увидел, что был неправ, что принял неверное решение. Зная его, я так думаю. Я полагал, что этим летом Неймар окажется в Мадриде, потому что он хотел туда уехать, хотел перемен. Он верил, что Флорентино сделает что-то, чтобы забрать его. Я не исключаю появления Неймара в следующем году ни Мадриде, ни Барселоне».

5. Про «Ньюэллс Олд Бойс»

– Я всегда мечтал играть там, жить в аргентинском футболе, который сильно отличается от любого другого, но нужно думать о семье, а не только о том, чего хочется.

6. Про VAR

– Мне нравится VAR, я за него, но еще остается много сомнений. Его не очень хорошо используют. Есть много вариантов просмотра, которые заставляют сомневаться. VAR нужен, чтобы отбросить сомнения, но пока этого не происходит.

7. Про завершение карьеры

– Каждый раз мне становится все более очевидно, что я хочу завершить карьеру здесь. Я всегда чувствовал эту преемственность. И после окончания карьеры я бы хотел остаться жить здесь. Я не хочу, чтобы мои дети расставались с друзьями. Не хочу, чтобы они прошли через то, что было у меня.

8. Про сериалы

– Я не так часто выхожу на улицу. Больше провожу времени дома. В том числе из-за детей. Мы смотрим сериалы, поскольку [жена] Антонелла их любит. Когда дети засыпают, то мы включаем. Сейчас смотрим аргентинский сериал «El marginal».

9. Про физическую форму

– Я все еще не готов на 100%. Против «Севильи» я провел лишь второй полный матч. В этой игре я устал в начале, но потом отпустило. Я набираю по чуть-чуть.

Таблица чемпионата Испании

10. Про «Золотой мяч»

– Я не знаю заранее выиграю ли я «Золотой мяч». Для меня не было разочарованием поражение в этой номинации. Да, для моих детей было бы неплохо взять. Но приоритет не личные титулы. Что разочаровало, так вылет из Лиги чемпионов.

11. Про Вальверде

– Поражение от «Ливерпуля» было нашей ошибкой. То, что случилось с нами, не должно происходить. Особенно после Рима [вылета от «Ромы» в 1/4 финала ЛЧ в апреле 2018-го]. Та игра сидела у нас в головах и с каждым голом «Ливерпуля» становилось все хуже. Это не было виной Вальверде. Сохранение тренера – это не мой выбор. Клуб решил так, и это была радость для коллектива в раздевалке. Вальверде – тренер, которого мы любим. Так же было и с предыдущими тренерами. Мы ко всем должны так относиться. В противном случае получается очень сложно.

12. Про Пике

– Жери очень прямой и интеллигентный парень. Человек, который говорит то, что действительно думает, не беспокоясь о последствиях. Он искренен и старается всегда оставаться таким. А еще он очень веселый.

13. О последнем общении с Бартомеу

– После вылета от «Ливерпуля» последний раз говорил с президентом «Барселоны». У меня с ним нет никаких трудностей. Когда надо, мы говорим без проблем.

14. О влиянии на клуб

– Говорят, будто я решаю какие игроки уходят и приходят, какие тренеры появляются. Приходится жить на фоне домыслов. Очевидно, что это не так. Многие ситуации это доказали. Когда обсуждали ситуацию с Неймаром и Гризманном, то спрашивали мнение футболистов. Мы его выразили, но это просто консультации. Решения не за нами.

15. Об уходе Хави и Иньесты

– Было ясно, что без них придется тяжело. Они незаменимы. У нас было 90% владения и мы возвращали мяч за пять секунд. Мы знали, что рано или поздно они уйдут, у нас есть хорошие полузащитники, но Хави и Иньеста были уникальными. Они изменили философию команды, потому что все шло через них. Хави сейчас тренирует и, думаю, будет похож на Гвардиолу.

16. Про скандальную ситуацию с тренером Виктором Вальдесом

– Да, меня удивило, как все было сделано с первого дня. Я не могу рассказать много, потому что я не до конца в курсе. Я видел новости и был поражен, что так вышло.

Вальдес вернулся в «Барсу» тренером. Со всеми поругался и ушёл Не выпустил команду на матч, послал судью и конфликтовал с начальством.

17. Про лучший момент в карьере

– Это трудно, потому что мне посчастливилось прожить разные этапы. Думаю, что эпоха Гвардиолы была одной из лучших для меня и в качестве игрока, в остальных аспектах. Гвардиола – лучший тренер в моей карьере и Луис Энрике где-то очень близко.