В «Лужниках» почти год не было футбола. Что там с газоном?

Последний раз футбол в «Лужниках» был чуть меньше года назад – 27 ноября 2018. Тогда ЦСКА весь групповой этап Лиги чемпионов провёл на главном стадионе страны и с решением временного переезда явно не прогадал: в сумме три игры посетило почти 190 тыс. человек.

ЧМ дал России рекордную посещаемость стадионов. Но многие арены пустуют Хуже всего заполняются «Казань Арена» и «Фишт».

После этого «Лужники» простаивали до мая 2019 года. «Музыкальный сезон» на стадионе открывали Bon Jovi, которые прилетели с концертом в Москву 30 лет спустя. Потом за два месяца в «Лужниках» выступили ещё три группы: Muse, Metallica и Rammstein. На каждом из концертов были шоу, которые требовали укладки защитных покрытий поля, установки специального сценического конструктива и оборудования. На выступление Metallica, например, приехало 59 грузовиков со всем необходимым, на Rammstein — 62.

Всё это не могло не сказаться на газоне «Лужников».

Фото: РИА Новости

«О концертах и о большой нагрузке на поле мы знали заранее, — говорит главный технолог «Лужников» Кирилл Кистерский. — Мы понимали, что артисты, которые будут выступать, популярные и простого шоу у них быть не может, поэтому и различного оборудования будет много – свет, звук, сцена и так далее. Также было понятно, что пострадает качество натурального газона. Уложить защитные покрытия, установить сцену, оборудование и потом всё разобрать — дело долгосрочное, на это уходит не меньше 7-10 дней. Поэтому мы готовились, что придётся проводить так называемую реновацию (срезка натурального газона и посев новых семян). В период проведения концертов перед нами стояла главная задача – не допустить повреждение профиля (продавливания грунта) футбольного поля. Мы эту задачу выполнили. Особенных трудностей и форс-мажорных ситуаций не было, всё, что происходило в период после проведения концертов — это работа, о которой мы знали и были к этому готовы.

После концерта Rammstein наша команда агрономов зашла с процессом реновации: специальным оборудованием срезали верхний слой поля, добавили новый песок, посеяли семена и внесли удобрения. И в настоящее время, то есть по прошествии восьми недель, мы имеем новый натуральный газон в хорошем состоянии. Хочу ещё раз отметить, что все сроки были рассчитаны и мы знали, что во всём мире концертная «история» на стадионах приводит к повреждению газона.

Семена засеяли 8 августа, с тех пор команда агрономов вела ежедневные работы по уходу за полем, а перечень работ состоял из комплекса агротехнических процедур: покос, полив, обработка поля фунгицидами, внесение удобрений, аэрация, локальный досев и прочие работы.

«У нас произошла реновация двух сантиметров натурального газона, а инженерная система (полив, подогрев, подпочвенная аэрация) и корнеобитаемый слой затронуты не были, они в полностью работающем состоянии, в котором были и до, и во время, и после чемпионата мира, — добавляет Кистерский. — Мы срезали два верхних сантиметра — убрали лишнюю органику, которая мешала дренирующей способности поля, подняли (восстановили) прошивку футбольного поля, просыпали новый слой специально отобранного песка, который подходит нашему футбольному полю, посеяли семена, внесли удобрения. На реновацию ушла неделя после концерта Rammstein. Сейчас можно сказать, что это новый натуральный газон».

Справка



Поле состоит из натурального газона, корнеобитаемого слоя и инженерной системы.

48 часов без сна. Кто готовил поле «Локомотива» к Суперкубку Готов ли стадион «Локомотив» к Суперкубку, где было лучшее поле на КК и как вырастить отличный газон – в интервью с лучшим агрономом России.

По словам технолога, представители РФС регулярно посещали стадион и никаких нареканий по поводу качества поля со стороны организации не было. Сейчас газон «Лужников» в прекрасном состоянии и полностью готов к матчу России и Шотландии – команде агрономов хватило двух месяцев, чтобы привести его в игровое состояние.

«Моя позиция как технолога, как и позиция нашего главного агронома, проста – футбольному полю нужно давать нагрузку, чтобы на нём играли, — говорит Кистерский. — Поле не станет хуже, но это поможет содержать газон, стадион и команду агрономов в тонусе, хотя на других полях «Лужников» мы имеем такую практику, у нас играет ФК «Чертаново», проходят соревнования по регби и так далее. Естественно, мы не против, если в «Лужниках» будут играть чаще. Понятно, что поле будет иметь какие-то локальные повреждения, но это дело легко поправимое. Чемпионат мира по футболу это доказал. В течение месяца семь игр, 14 предыгровых тренировок, репетиции и сами церемонии открытия и закрытия показали, что с полем на Большой спортивной арене при такой нагрузке было всё отлично».