Екатеринбург не принял самолёт соперников сборной России

11 октября молодёжная сборная России сыграет с Польшей рамках 3-го квалификационного раунда Евро-2021. Поляки вылетели на матч сегодня утром, но вместо Екатеринбурга, где в пятницу состоится встреча, их самолёт приземлился в Челябинске.
Что произошло?
Утром в аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку военно-транспортный самолёт Ан-12 – у борта не вышли шасси, поэтому он сел «на брюхо». Экипаж не сообщил диспетчерам о неполадках, поэтому на взлётно-посадочной полосе не было аварийных служб, но, несмотря на это, пожарные машины и кареты «скорой помощи» прибыли на место оперативно. Небольшой пожар, который разгорелся, ликвидировали тут же.
На борту находилось 17 человек, к счастью, никто не пострадал.
А что аэропорт?
Из-за происшествия Кольцово закрыли и на прилет, и на вылет. Сообщалось, что аэропорт возобновит свою работу в 11:30 мск, но пока этого не произошло. По этой причине чартер сборной Польши отправился в ближайший город – Челябинск. Самолёт польской молодёжки уже совершил посадку, о чём «Чемпионату» сообщили в справочной аэропорта: «Всё хорошо, все здоровы. Мы их приняли без каких-либо проблем».
Как поляки будут добираться до Екатеринбурга?
Вероятнее всего, на автобусе. От Челябинска до Екатеринбурга чуть больше трёх часов езды.
- 10 октября 2019
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