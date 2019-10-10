«МЮ» следит за Норманном из «Ростова»! У Сульшера есть на это причина

Кажется, «МЮ» плотно занялся российским футбольным рынком. Портал Goal сообщает об интересе английского гиганта к игроку «Ростова» — Матиасу Норманну. Новость вызвала бурное обсуждение.



Норвежский полузащитник в полном порядке: принял участие в 11 турах РПЛ, в них отдал три голевых паса и забил гол (победный «Ахмату»), не забывая при этом о прямых обязанностях: контроле над центром поля. Норманн стал лучшим игроком «Ростова» в сентябре по версии болельщиков. Это серьёзное достижение, учитывая, что в главной сенсации сезона в России играет и лучший бомбардир чемпионата Шомуродов.

Но интерес «МЮ» выглядит всё равно странно. Даже учитывая все проблемы манчестерской команды с полузащитой. Погба капризничает: мало играет, никак не комментирует слухи о возможном скором уходе из клуба, а когда выходит на поле, мало напоминает суперзвезду. Сульшеру приходится полагаться на Мактоминея, которому составляют пару то Фред, то Матич. Каждого из этой пары норвежский тренер выпускает явно в силу обстоятельств, а не потому, что доверяет и видит в них важных игроков. Но всё-таки: зачем ему Норманн?

Игрока «Ростова» чуть не сломали. Чуть позже он забил гол-шедевр Пушечный выстрел, перекладина, девятка – всё, что вы любите! Так забил Норманн.

Если на минуту забыть о великой истории «Манчестер Юнайтед», прямо сейчас состав клуба не то чтобы впечатляет. Да, есть дорогие покупки, есть Погба, но посмотрите, кто играл в последнем туре. Джеймс, Мактоминей, Туанзебе, Перейра – воспитанники, причём нельзя сказать, что их всех пытались увести у «МЮ» другие топы. Другие игроки, такие как Мата и Янг, уже давно не были в лучшей форме. Покрывающий большое пространство без мяча, читающий игру полузащитник сборной Норвегии на этом фоне не выглядит явным усилением, но и не выглядит инородным телом. Тот же Фред перебрался из «Шахтёра», ещё одной восточноевропейской команды. У него было преимущество в виде участия в Лиге чемпионов и нескольких стабильных сезонов, но и цена за него была совершенно другой.

Есть и ещё одна причина, почему Сульшер действительно мог проявить интерес к Норманну – они знакомы. Норманн играл под его руководством в «Мольде», причём игрока пригласили именно в то время, когда команду тренировал Сульшер. Возможно, и по его инициативе. Клуб арендовал Норманна у «Брайтона», Норманн сразу заиграл в старте. Так прошло полгода, а потом Сульшер отправился в «МЮ», после назначения нового тренера Эрлинга Мо «Мольде» вернул Норманна в «Брайтон».

Сульшера увольнять нельзя. «МЮ» всё делает правильно Чтобы стало лучше, нужен не новый тренер, а последовательность.

За время работы Сульшера в Манчестере мы увидели, каких игроков он ценит больше всего. Дисциплинированных, активных, с прессингом и правильным отношением к делу. У Матиаса это есть, а ещё – культура паса и поставленный удар. Да и человеческие качества, судя по его интервью, на высоте. Конечно, трансфер в клуб английской большой шестёрки маловероятен. Но всё-таки интерес к нему со стороны Сульшера, оказавшегося в непростой ситуации, не выглядит чудом.