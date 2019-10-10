В этом году Малком больше не сыграет. У него очень редкая травма

Что случилось

На днях полузащитника питерского «Зенита» Малкома прооперировали в Финляндии. 10 октября он вернулся в Санкт-Петербург, где начнёт восстанавливаться после травмы по индивидуальной программе. К сожалению для сине-бело-голубых, бразилец сможет вернуться в строй не раньше зимней паузы.

«Операция Малкома прошла успешно, сегодня он возвращается в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации. Сроки возврата на поле мы объявим ближе к зимней паузе. Сейчас говорить об этом ещё рано», — сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Какую травму получил полузащитник

Малком повредил сухожилие, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги (проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра). Редкую травму полузащитник получил в августовском матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» из-за столкновения с Артуром Юсуповым, который был удалён с поля в той игре за вторую жёлтую карточку.

Ожидалось, что бразилец успеет восстановиться довольно быстро — врачи прогнозировали его возвращение к концу сентября. Однако в итоге срок восстановления серьёзно увеличился.



Тем не менее сам Малком философски отнёсся к повреждению и начал усиленно работать над укреплением мышц.

«У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего всё приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажёрном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы», — говорил хавбек.



Бразилец так много времени проводил в зале, что даже начал сниться Артёму Дзюбе.



«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается, но пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком», — шутил российский форвард.

Почему процесс восстановления так затянулся

У Малкома очень редкая и деликатная травма. По словам Александра Медведева, «Зенит» боится рецидива повреждения, который может поставить крест на карьере игрока, поэтому процесс восстановления бразильца такой длительный.

«Зенит» купил стеклянного футболиста?

Вовсе нет. Аналитики transfermarkt зафиксировали в карьере 22-летнего хавбека только два незначительных повреждения. В сезоне-2018/19 он дважды травмировал правую лодыжку, пропустив в общей сложности 7 матчей «Барселоны». Так что «хрустальным» бразильца едва ли можно назвать – нынешняя травма исключительный случай в карьере Малкома.

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Почему отсутствие Малкома – беда для «Зенита»

Прошедшим летом «Зенит» купил хавбека у «Барселоны» аж за 40 млн евро. Этот трансфер не только стал самым громким в минувшее российское межсезонье, но и вошёл в топ-3 самых дорогих сделок РПЛ (столько же согласно transfermarkt «Зенит» заплатил за Халка и Витселя).

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Очевидно, что питерцы приобретали бразильца в надежде, что он станет потенциальным лидером клуба, поможет занять первое место в чемпионате России и будет тащить команду в матчах Лиги чемпионов.



Однако пока что в составе «Зенита» полузащитник выходил на поле лишь в двух официальных матчах РПЛ – против «Краснодара» и «Динамо». В сумме в этих встречах он получил около часа игрового времени. А в ЛЧ он пока даже ни разу не попал в заявку своего клуба.