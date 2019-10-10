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Болельщик взял футболистку за грудь, скандал в Мексике, фото

Болельщик взял футболистку за грудь
«Чемпионат»
Болельщик взял футболистку за грудь. Ему грозят большие неприятности
Малоизвестная футболистка прославилась самым неожиданным образом.
Футбол / Прочие турниры 0

Что произошло?

Товарищеский матч в Мексике между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш» завершился скандалом. По окончании встречи футболистка «Хьюстон Дэш» София Уэрта отправилась к трибунам, чтобы сфотографироваться с болельщиками. Один из них попросил её о совместном снимке, передав Уэрте свой телефон. В процессе съёмки мужчина приобнял спортсменку за грудь. Как ни странно, последняя спокойно отнеслась к действиям фаната.

Главная героиня и действия клуба

София Уэрта — американская полузащитница «Хьюстон Дэш», выступающая за женскую сборную США.

«Тигрес» сделал официальное заявление, в котором пообещал запретить фанату посещать свои матчи, когда его личность будет установлена.

Но искать болельщика даже не пришлось. Он сам прокомментировал свои действия: «Я не видел, где оказалась моя рука. Просто хотел сфотографироваться с футболисткой. Я был на стадионе с детьми, в тот момент просто смотрел в телефон. Не хотел бы, чтобы такое произошло с моей дочерью. Я семейный человек, просто произошло недопонимание. София никак не прореагировала на эту ситуацию.

Теперь мою дочку атакуют в «Инстаграме». Мне пишут гадости в социальных сетях, передают слова через родственников. Люди уже узнали мой номер телефона, теперь мне угрожают в WhatsApp».

Болельщика зовут Давид, на стадионе он был с женой и дочерьми. Сейчас же фанат хочет обсудить эту ситуацию с клубами-участниками матча. Но пока никто не связывался с ним.

Что пишут об этом?

Читатели «Чемпионата» живо и остроумно отреагировали на пикантную ситуацию. Вот несколько самых популярных «комментов».

dastyash:
— Ну, серьёзно, раздули скандал из ничего. Как можно положить руки на то, чего нет))

7denspar05031990:
Он положил руку на сердце, как истинный преданный болельщик))

jjohnnik:
— Не надо мужика наказывать, он уже от жены наверняка огрёб.

viteges:
— Ну, если рука была в естественном положении и с близкого расстояния...

ponttiy:
— Игра рукой была? Да. Но за пределами штрафной. Значит пенальти не будет.

the-gulfstream:
— Да, контакт был, но это не «игра рукой».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/sofiahuerta

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Болельщики — Футбол •••
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