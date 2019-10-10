Болельщик взял футболистку за грудь. Ему грозят большие неприятности

Что произошло?
Товарищеский матч в Мексике между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш» завершился скандалом. По окончании встречи футболистка «Хьюстон Дэш» София Уэрта отправилась к трибунам, чтобы сфотографироваться с болельщиками. Один из них попросил её о совместном снимке, передав Уэрте свой телефон. В процессе съёмки мужчина приобнял спортсменку за грудь. Как ни странно, последняя спокойно отнеслась к действиям фаната.
Главная героиня и действия клуба
София Уэрта — американская полузащитница «Хьюстон Дэш», выступающая за женскую сборную США.
«Тигрес» сделал официальное заявление, в котором пообещал запретить фанату посещать свои матчи, когда его личность будет установлена.
Но искать болельщика даже не пришлось. Он сам прокомментировал свои действия: «Я не видел, где оказалась моя рука. Просто хотел сфотографироваться с футболисткой. Я был на стадионе с детьми, в тот момент просто смотрел в телефон. Не хотел бы, чтобы такое произошло с моей дочерью. Я семейный человек, просто произошло недопонимание. София никак не прореагировала на эту ситуацию.
Теперь мою дочку атакуют в «Инстаграме». Мне пишут гадости в социальных сетях, передают слова через родственников. Люди уже узнали мой номер телефона, теперь мне угрожают в WhatsApp».
Болельщика зовут Давид, на стадионе он был с женой и дочерьми. Сейчас же фанат хочет обсудить эту ситуацию с клубами-участниками матча. Но пока никто не связывался с ним.
Что пишут об этом?
Читатели «Чемпионата» живо и остроумно отреагировали на пикантную ситуацию. Вот несколько самых популярных «комментов».
dastyash:
— Ну, серьёзно, раздули скандал из ничего. Как можно положить руки на то, чего нет))
7denspar05031990:
Он положил руку на сердце, как истинный преданный болельщик))
jjohnnik:
— Не надо мужика наказывать, он уже от жены наверняка огрёб.
viteges:
— Ну, если рука была в естественном положении и с близкого расстояния...
ponttiy:
— Игра рукой была? Да. Но за пределами штрафной. Значит пенальти не будет.
the-gulfstream:
— Да, контакт был, но это не «игра рукой».
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