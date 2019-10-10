5 кандидатов на пост главного тренера «Динамо»

9 октября исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков провёл первую тренировку с московским клубом. Он сменил Дмитрия Хохлова, который ушёл в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ. Бело-голубые набрали 10 очков в 12 матчах и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Не исключено, что, если дела команды наладятся, Новиков избавится от приставки «и. о.» и станет полноценным главным тренером. Но это не мешает клубу искать варианты на тот случай, если тренера придётся всё-таки искать. Пока, по информации «Чемпионата», «Динамо» рассматривает 5 кандидатур.

Экс-форвард сборной России именно из «Динамо» уехал играть в Европу, бело-голубые цвета — единственные в его российской карьере. За Кирьякова — умение жёстко выстроить взаимоотношения в коллективе, а именно это сейчас необходимо команде, которая находится на предпоследнем месте и подвергается критике со стороны болельщиков. Говорят, что именно мягкость Дмитрия Хохлова в какой-то степени и стала одной из причин текущих неудач клуба. В пользу Кирьякова также говорит хороший опыт работы в сложной турнирной ситуации и под серьёзным давлением. Так было в тульском «Арсенале», с которым тренер сохранил прописку в РПЛ в 2017 году. Сам Кирьяков в интервью «Чемпионату» подтвердил готовность возглавить свой родной клуб.

От неудачи в «Спартаке» Олег Кононов вряд ли резко стал плохим тренером, он по-прежнему будет востребован на российском рынке. Вопрос только в психологическом состоянии. Последние месяцы получились для Олега Георгиевича очень трудными морально, главный тренер «Спартака» всегда испытывает колоссальное давление, особенно в ситуации, когда у команды нет игры и результата. Но поскольку новый наставник в «Динамо» появится, скорее всего, во время зимней паузы, Кононов вполне может успеть восстановиться, проанализировать свои ошибки и с новыми силами приступить к работе.

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Румынский специалист пока единственный, кто через агента обозначил свою готовность возглавить «Динамо». «Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идёт", — сказал «Чемпионату» представитель тренера Аркадий Запорожану.



Луческу 12 лет проработал в украинском «Шахтёре» и один сезон тренировал питерский «Зенит». Румынский специалист отлично адаптирован к нашим реалиям и прекрасно говорит по-русски. Впрочем, его опыт в Санкт-Петербурге удачным никак не назовёшь. Хотя начало было хорошее. Питерцы выиграли Суперкубок, долгое время шли без поражений в чемпионате и пробились в плей-офф Лиги Европы. Но в итоге команда вылетела из еврокубка в 1/16 финала, а в чемпионате финишировала только третьей.



В последние годы Луческу без особых успехов руководил сборной Турции, на чемпионат мира в России команда не пробилась.

Ещё один румынский специалист с опытом работы в РПЛ. Более того — с опытом работы в «Динамо». Российский этап карьеры Петреску начался в «Кубани», которую впервые в её истории вывел в РПЛ, уверенно выиграв первенство ФНЛ. В 2012 году тренер возглавил «Динамо»: первый сезон команда завершила на седьмом месте, во втором, после серии неудач, Петреску был отправлен в отставку, когда команда шла на четвёртом месте и боролась за медали. Это был период, когда благодаря мощным финансовым вливаниям команда серьёзно укрепилась и руководство мечтало о Лиге чемпионов. Не получилось. Что было с «Динамо» дальше, вы знаете.

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Период работы Петреску в «Динамо» в целом положительно оценивается болельщиками и специалистами.



После этого румынский специалист без особых успехов работал в Катаре, Румынии, Китае и на короткий срок возвращался в «Кубань». Команда к тому моменту снова играла в ФНЛ.

Белорусский специалист также рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо», хотя его период работы в «Динамо» киевском (единственный серьёзный клубный опыт в карьере) оценивается неоднозначно. Хацкевич выиграл два Суперкубка Украины, взял два серебра в чемпионате, однажды был в финале Кубка и три раза не прошёл квалификацию Лиги чемпионов. Надежд руководства украинского клуба тренер явно не оправдал. Конкурировать с «Шахтёром» во внутренних соревнованиях не смог, до Лиги чемпионов так и не добрался.

Спортивный директор

Вместе с Хохловым «Динамо» покинул и спортивный директор Роман Орещук. Клуб также ведёт поиски специалиста на эту позицию. По нашим сведениям, клуб очень хочет найти человека с опытом работы в Англии, но смотрит и на других кандидатов. К примеру, свободен Вадим Васильев, который после ухода из «Монако» до сих пор не востребован и видится подходящей кандидатурой для того, чтобы навести порядок. Есть Олег Яровинский; сейчас он работает в тандеме с Леонидом Слуцким в Нидерландах, но на рынке обсуждают, что «Динамо» задумывается об этой кандидатуре. Есть и другие потенциальные кандидаты: например, Тимур Лепсая, имеющий хорошие связи в Южной Америке и за счёт этого в своё время привозивший в «Сатурн» южноамериканских звёзд. Последним местом работы Лепсаи была «Балтика», где он помог клубу сохранить прописку в ФНЛ в сезоне-2016/17, а в следующем сезоне выйти в стыковые матчи. Не стоит исключать из списка претендентов и Дмитрия Галямина, который был основным кандидатом на этот пост летом, пока не возникла кандидатура Орещука.