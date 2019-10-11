Абрамович не ошибся с выбором тренера. «Челси» Лэмпарда играет интересно

В преддверии недавно стартовавшего сезона лондонский «Челси» оказался в очень непростой ситуации. Помимо трансферного бана и ухода нескольких игроков (в первую очередь, Эдена Азара, конечно) команду оставил и её тренер Маурицио Сарри. Клуб очутился в несколько непривычном для себя положении, когда усиление состава перед началом премьер-лиги и очередной европейской кампании стало невозможным. В связи с этим перед руководством появилась задача найти нового специалиста, который сможет эффективно работать в сложившихся условиях.

Назначение Лэмпарда – риск, но во многом оправданный

Абрамович решился на довольно смелый шаг, пригласив на должность менеджера неопытного Фрэнка Лэмпарда. С одной стороны, это назначение показалось многим опрометчивым и породило в футбольном мире немало скепсиса. С другой же, оно выглядит вполне логичным. Большого выбора потенциальных кандидатов на роль наставника лондонцев не было изначально, а Фрэнк несмотря на отсутствие тренерского опыта, имеет в клубе огромный авторитет. Роман Аркадьевич рассудил вполне здраво: если уж команда претерпевает изменения, и переходный период неизбежен, то почему бы не дать шанс человеку, преданность «Челси» которого не вызывает сомнений? В конечном счёте такой выбор может оказаться удачной инвестицией в будущее. Кроме того, приглашение Фрэнка – ещё и хороший имиджевый ход. Поэтому, взвесив все «за» и «против», руководство пришло к выводу, что риск вполне оправдан.



Тем не менее перед началом сезона вопросов о том, каким предстанет «Челси» при новом тренере и с его текущим составом, было очень много. Если прошлый год с Маурицио Сарри во многом выглядел экспериментальным, то нынешний (как бы в итоге он ни сложился) кажется таким ещё в большей степени.

Это невероятно, но Н’Голо Канте опять удивил «Челси» снова не добился результата, но снова понравился.

Лэмпард устроил реформацию и омоложение «Челси»

Возглавив лондонцев в июле 2019-го, Лэмпард, отнюдь не пришёл на всё готовое. Его предшественник Маурицио Сарри проделал большую работу, но очевидно, что изначально задуманное строительство команды не завершил. Сезон под его руководством получился сложным и нервным, хотя и небезуспешным – всё-таки «Челси» выиграл Лигу Европы и финишировал третьим в чемпионате Англии. С точки зрения соотношения результата и имеющихся у него ресурсов Сарри, можно сказать, добился максимума.



Однако итальянец понимал, что следующий год после ухода ряда футболистов и без новых приобретений будет только сложнее, поэтому вполне ожидаемо принял предложение «Ювентуса» и благополучно вернулся на родину.



Пришедший же в «Челси» Лэмпард столкнулся с неизбежной необходимостью адаптироваться к не самым изобильным условиям и, по сути, строить новую команду. Фактически «Челси» прибег к хорошо нам знакомой политике импортозамещения, вернув из аренд своих воспитанников и используя тех футболистов, которые уже были в распоряжении клуба.



При том, что в обойме у нового тренера остались опытные игроки, он существенно омолодил состав. Конечно, в связи с запретом на входящие трансферы это во многом вынужденная мера. Однако это замечание нисколько не умаляет заслуги Фрэнка в том, что он смог не просто задействовать молодёжь, но сделать это с достаточно высоким КПД. Лэмпард доказал, что при выборе основного состава возраст футболиста для него не имеет значения, если он чувствует, что тот готов. В результате янгстеры «Челси» уже становятся визитной карточкой лондонцев. В 8 турах Премьер-лиги 22-летний Тэмми Абрахам забил 8 голов (это столько же, сколько и у Серхио Агуэро), а 20-летний Мейсон Маунт – 4. Кроме того, при Лэмпарде начали играть Кристенсен и Томори.

Тэмми Абрахам и Фрэнк Лэмпард Фото: Naomi Baker/Getty Images

18-летний игрок «Челси» будет зарабатывать почти как Азар. Как ему это удалось? Хадсон-Одои не ушёл в «Баварию» и выбил себе жирный контракт.

Сам Фрэнк после матча с «Шеффилд Юнайтед» сказал следующее: «Омоложение состава? Да, считаю, что сейчас подходящее время для этого. Обычно у команды есть возможность подписывать новых футболистов. Сейчас же, когда этой возможности нет, наступает момент, когда нужно правильно интегрировать молодых игроков в состав».

Безусловно, на данном этапе неопытность многих игроков даёт о себе знать и довольно часто сказывается на ходе матча, а также его результате. Однако с точки зрения перспективы Фрэнк делает неоценимый вклад в будущее команды, вполне возможно, создавая её костяк на долгие годы вперёд. Более того, уже сейчас помолодевший «Челси» выглядит интересным и неожиданно разноплановым. Главное, что в игре лондонцев чувствуется большой потенциал. Если с течением времени под руководством Лэмпарда его подопечным удастся сбалансировать свою игру и сделать её более зрелой, то их результаты станут стабильнее, а амбиции – выше. Во всяком случае, Абрамович обещал дать коучу два года. Для Фрэнка этот срок может быть вполне достаточным, чтобы воплотить свои тренерские идеи в жизнь.

«Челси» становится более командным

После ухода Эдена Азара команда лишилась ярко выраженного лидера, который и при Конте, и при Сарри играл ключевую роль в построении атак. Надо признать, что способность «Челси» забивать в достаточно большой степени зависела именно от бельгийца, который сам реализовывал моменты и создавал их для партнеров.



В этом же сезоне Лэмпарду приходится искать альтернативы, чтобы доставлять как можно больше проблем обороне соперников, тем самым доказывая, что жизнь после Азара все-таки существует. На данном этапе тренерский штаб и команда с задачей справляются. С начала чемпионата Англии в графе «забитые голы» у «Челси» стоит 18. Это третий показатель в лиге (лучше только предсказуемо у «Ман Сити» (27) и «Ливерпуля» (20). Смогут ли синие продолжать в том же духе на всей дистанции – вопрос. Но ведь и с предыдущими наставниками в их игре случались спады.



Как это ни странно, с потерей звёздного форварда «Челси» начал приобретать одну очень важную особенность, а именно стараться играть в более командный футбол. Это получается не всегда так, как того бы хотелось самим футболистам и тренеру, но всё же тенденция вполне заметна. «Челси» добивается успеха в атаках, главным образом, за счет коллективных действий, а не индивидуальных в исполнении лидера. Таким образом, команда становится более универсальной в плане независимости от одного конкретного человека.



То, что “Челси” сильно меняется по сравнению с прошлым сезоном, ни для кого, понятное дело, не является неожиданностью. Скорее это было неизбежным. Приятно удивляет то, что в определённых аспектах команда выглядит даже сильнее. В целом лондонцы прибавили в скорости и передвижении, стараясь быстро перемещать мяч и играть по возможности разнообразно. Перепасовок стало меньше, что совершенно ожидаемо, а также увеличилось количество длинных передач. При этом игрокам приходится выполнять больший объём беговой работы, в том числе и за счёт прессинга.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Что касается Лэмпарда, то он пытается демонстрировать тактическую гибкость, подстраиваясь индивидуально под соперника и не боясь менять игровые схемы. Правда, это не всегда даёт положительный результат, так как «Челси» ещё банально не хватает сбалансированности и слаженности общекомандного механизма. Как тренер Лэмпард, безусловно, ещё не сформировался, но его способность принимать смелые решения по составу и тактике на матч уже вполне очевидна.



Ещё одним плюсом в работе Фрэнка можно считать индивидуальный рост футболистов. Помимо ощутимого прогресса молодёжи в сравнении с прошлым годом по-новому раскрылся и опытный Жоржиньо. Как ни парадоксально, именно при Сарри (за которым итальянский полузащитник и последовал в «Челси») он получал много критики от болельщиков и журналистов. Его эффективность на поле действительно часто ставилась под сомнение. Но в этом сезоне положительное влияние Жоржиньо на игру «Челси» существенно выросло. Лэмпард сам уже не раз открыто об этом говорил.



Известный аналитик Sky Sports Пол Мерсон очень лестно отозвался о текущей форме хавбека и «Челси» в целом: «Я считаю, что он [Жоржиньо] играет просто великолепно. А тот факт, что вокруг него много молодых и резвых игроков, только увеличивает его потенциал. В «Челси» Лэмпарда он показывает отличный футбол. Удивительно, но думаю, что «Челси» недооценили. Все ждали от них просто хорошей стабильной игры. Но теперь можно невольно задуматься и о топ-4. «Челси» намного сильнее, чем о нём сейчас думают».

Проблемы «Челси», которые предстоит решить

Несмотря на все плюсы, которые сейчас можно отметить в игре лондонцев, есть, безусловно, и существенные недостатки. Исправить их как можно скорее является важной задачей для тренерского штаба.

Гол Канте – супер. Но его не хватило: «Челси» проиграл из-за собственных ошибок У Лэмпарда есть системная проблема.

Недостаток контроля

В первую очередь (и это подтверждает сам Лэмпард) его подопечным частенько не удаётся контролировать игру на протяжении всего матча. «Челси» выдаёт отличные отрезки, играя разнообразно и остро, а потом допускает несколько досадных ошибок и в итоге теряет очки. Это явление вполне объяснимо, если учесть, что команда молодая и ей ещё предстоит сыгрываться. Однако если не улучшить данный компонент, то отсутствие стабильности может дорого обойтись в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Плохая реализация

При том, что атака «Челси» по количеству забитых мячей сейчас одна из лучших в Англии, лондонцы ещё и не реализуют большое количество моментов. Одним из главных впечатлений от матчей, в которых «Челси» по каким-либо причинам потерял очки, является то, что счёт в определённой степени был не по игре. Лондонцы создают большое количество моментов, в среднем за матч в рамках АПЛ нанося 16,6 удара по воротом соперника (из них 6,3 в створ). Этот показатель, как ни странно, чуть выше, чем у лидирующего «Ливерпуля».



Даже в первом проигранном матче «Манчестеру» со счётом 0:4 не было ощущения, что синие заслужили такой исход. Тем не менее любой результат, добытый в рамках правил, является справедливым. На то он и спорт. Нападающим «Челси» нужно повышать процент реализации, выходя на более высокий уровень стабильности. Думаю, и футболисты, и тренерский штаб понимают это и готовы работать. Однако стоит заметить, что существующее положение вещей существенно лучше, чем если бы у команды были трудности с созданием моментов. Сульшер точно подтвердит.

Лэмпард матереет в роли тренера. Его «Челси» может побороться с «Ливерпулем» Фрэнк воспитывает в себе мотиватора. Он уже дерзит как Моуринью.

Проблемы в обороне и при игре на стандартах

При Лэмпарде «Челси» смотрится более открытой командой, чем она была при Сарри и тем более Конте или Моуринью. Неудивительно, что лондонцы пропускают больше. За 8 туров в Премьер-лиге им удалось сыграть на 0 лишь однажды, в матче 6-го тура с «Брайтоном». Всего за этот отрезок чемпионата уже пропущено 14 голов, многие из которых далеко не от самых сильных соперников. Одной из главных проблем в обороне является игра при стандартах.



Именно после их розыгрыша мячи чаще всего и оказываются в сетке ворот Кепы. То, что у пропущенных голов есть доминирующая причина, является, кстати, определённым плюсом для тренера – устранив лишь её, можно существенно повысить надёжность команды.



Перед октябрьским перерывом на матчи сборных «Челси» в Премьер-лиге занимает 5-е место, имея равное количество очков с «Лестером» (14) и на одно меньше, чем у «Арсенала». После не совсем удачного старта команда Лэмпарда, кажется, начинает обретать уверенность, победив в последних двух турах, а также выездном матче Лиги чемпионов.



В начале сезона перед Лэмпардом и командой ставилась весьма чёткая задача – по итогам чемпионата оказаться не ниже 4-го места. Конкуренция за зону Лиги чемпионов высокая, и судить о работе тренера мы будем весной, но уже сейчас можно сделать вывод, что «Челси» готов вести борьбу за достижение своих целей. Во всяком случае, футбол, который показывают парни Фрэнка, намного ярче, чем прогнозировали футбольные скептики, поэтому и наблюдать за ним действительно интересно.