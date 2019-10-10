Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане

В это сложно поверить, но сборная России не играла в Москве и в «Лужниках» в частности с лета 2018-го. А если конкретно – с момента эпохальной победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. С тех пор наша команда объездила всю европейскую часть страны, искупалась в лучах славы и любви публики из провинции, но в четверг, перед одной из самых важных игр нового цикла, вернулась туда, где полтора года назад совершила самый значимый подвиг в новейшей истории.

Болельщики встретили сборную с теплотой и восторгом. Несмотря на дождливую противную погоду, «Лужники» визуально забились процентов на 85-90, пустовали разве что самые далёкие верхние сектора за воротами. Нашлось место в этом футбольном празднике и шотландским гостям, которых на удивление оказалось очень, очень много. Настолько много, что на площади перед ареной на каждом шагу можно было встретить их, всех как на подбор наряженных в килты (а на улице, напомним, 9 градусов, но разве их испугаешь!), разогретых алкоголем и с удовольствием позирующих перед камерами рядом с российскими болельщиками.

Пели гимн шотландские гости тоже завораживающе. Если бы в этом матче был раунд исполнения национальных мелодий, победа точно осталась бы за соперниками. А вот на футбольном поле шансов у них было минимум изначально.

Баринов вместо Зобнина

Предматчевые и турнирные расклады смотрелись оптимистично: досрочно мы завоевать путёвку на Евро-2020 не могли даже теоретически, поскольку Кипр обыграл Казахстан, зато четыре набранных очка в оставшихся четырех матчах на 100 процентов превращали нас в участников финальной стадии. И три балла очень хотелось набрать именно в «Лужниках».



Добывать победу тренерский штаб сборной России выпустил всех сильнейших. В обороне сыграли Кудряшов (слева), Семёнов и Джикия (в центре) и Марио Фернандес (справа), в опорной зоне – Оздоев и Баринов, в роли атакующих полузащитников – Жирков (левее), Головин (номинально ближе к центру) и Ионов (правее), единственный центрфорвард – Дзюба. Самым любопытным событием стало дебютное появление Баринова в стартовом составе, однако этот ход напрашивался: Зобнин выбыл из-за травмы, а ход с Ахметовым мог лишить команду баланса между обороной и атакой, ведь шотландцы бывают неплохи в быстрых выпадах.

Тайм холостого давления

Первая десятиминутка прошла под знаком взаимного нервного напряжения, в действиях обеих команд прослеживалось многовато суеты и брака. Но постепенно наша сборная взяла мяч под контроль и стала наращивать давление. Его пик пришёлся на середину тайма, когда на ворота Шотландии прилетело несколько очень опасных атак с обоих флангов. Увы, не доведённых до гола.



План тренерского штаба заключался в высоком расположении крайних защитников (особенно Марио) при начале атаки. Мяч разыгрывался усилиями двух центральных защитников и двух опорников (второй, Оздоев, после розыгрыша должен был успевать и в зону подбора), Жирков и Ионов сужали фронт атаки и тянули за собой крайних защитников (в том числе и Робертсона), а Марио Фернандес и Кудряшов получали относительную свободу в высоких широких позициях и могли принимать диагонали почти на одной линии с Дзюбой.



Натурализованный бразилец стал самым активным игроком первого тайма. Примерно 6-7 раз он выходил на открытую позицию для передачи в штрафную, однако каждый раз ему чего-то не хватало, количество никак не перерастало в качество. Кудряшов на противоположной бровке включался реже, но тоже очень опасно. Одна его передача привела к заблокированному мощному удару Ионова, вторая – к подбору Головина, фолу шотландцев и острому штрафному. Который, увы, Головин сам же и запорол.

Убойных моментов сборная России, может, до перерыва и не создала. Но подходов с реальным давлением хватало – и было бы справедливее, если бы один мяч в сетку ворот шотландцев всё-таки влетел. Тем более сами они на нашей половине ничего не создали. Попытки контратак смотрелись вялыми и неубедительными и прерывались задолго до штрафной.

Дзюба! Головин! Оздоев! Тайм шотландского унижения

Вторая половина началась слегка нервно (что, впрочем, неудивительно), на какой-то миг даже показалось, что шотландцы осмелели и начали всё больше приближаться к нашим воротам. Но хорошо, что у нас есть Дзюба. Артём сотворил феноменальный гол после подачи Головина с углового, поставил мощному представителю английского Чемпионшипа центральному защитнику Малгрю корпус и красиво внёс мяч в сетку ногой. Ногой! Практически без борьбы. Феноменальный момент, который отправил соперника в нокдаун.



Тут же пришёл и второй гол. Его после затяжной атаки мощнейшим дальним ударом из зоны подбора забил Оздоев, причём тоже после передачи Головина. С итогом всё стало предельно ясно: сборная России запылала эмоциями, получила заряд уверенности, которой не хватало при 0:0, и понеслась добивать соперника. Сначала Дзюба почти закрутил мяч в «девятку» с острого угла (шедевру помешала перекладина), потом он же всё-таки оформил дубль, вновь затоптав габаритную шотландскую оборону. А в финальной десятиминутке Артём отметился ещё и голевой передачей на Головина, отблагодарив партнёра взаимностью.



Наша команда одержала шестую победу подряд, а для попадания на Евро нам осталось набрать всего лишь одно очко в трёх матчах с Кипром, Бельгией и Сан-Марино.