Захави расстроил Дзюбу! 5 событий матчей отборочного цикла

Матчи отборочного цикла Евро-2020, состоявшиеся в четверг, подарили не только яркую победу сборной России над Шотландией. В некоторых других встречах тоже произошли заслуживающие рассказа события. Вот самое интересное.



Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».

Бельгия первой выходит на чемпионат Европы

Лидер нашей группы I сборная Бельгия стала первым участником финальной стадии Евро-2020. Команда Роберто Мартинеса получила путёвку на чемпионат Европы, разгромив в Брюсселе Сан-Марино.

В ворота голкипера Симоне Бенедеттини, полюбившегося российским болельщикам, влетело девять мячей, как и в июне в Саранске. Потрясает перевес бельгийцев по ударам – 43-0 (в створ – 16-0). Хозяева владели мячом 84% времени. Как ни странно, никто в составе сборной Бельгии не сделал хет-трика, да и дубль лишь на счету Ромелу Лукаку. Бенедеттини опять был последним, кто заслужил упрёк за поражение. Хотя в эпизоде с первым голом на 28-й минуте, который положил начало разгрому, голкипер мог сыграть увереннее – пропустил в свой угол.

Нидерланды больше не хотят позориться

Сборная Нидерландов, пропустившая Евро-2016 и ЧМ-2018, делает всё, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачи прошлых лет. Теперь команде хватает класса и волевых усилий, чтобы добиваться результата. Домашний матч с Северной Ирландией складывался для команды Рональда Кумана очень непросто. За 10 минут до конца основного времени хозяева проигрывали со счётом 0:1, пропустив от Джоша Мадженниса. Нападающий «Халл Сити» продавил Маттейса де Лигта и забил головой. Однако в концовке оранжевые просто смели гостей. Главным героем стал форвард «Лиона» (соперника «Зенита» в ЛЧ) Мемфис Депай, оформивший дубль. В эпизодах с обоими голами он показал высший класс: первым касанием обрабатывал мяч в штрафной, а вторым наносил точный удар. Курьёзный гол забил Люк де Йонг. Пытаясь дотянуться ногой до мяча, нападающий направил его параллельно воротам, зато следующая попытка оказалась более успешной. Экс-форвард «Спартака» Квинси Промес не сыграл – остался в запасе. Нидерланды догнали в таблице Северную Ирландию и Германию, у всех по 12 очков.

Хитрый гол хорвата из «Динамо»

Финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии укрепила лидерство в группе Е. Команда Златко Далича крупно победила в Сплите одного из своих преследователей Венгрию. Статистика свидетельствует, что победа хозяев закономерна: они нанесли восемь ударов в створ (а всего за матч – 17), тогда как гости ограничились только одним.



Первые два мяча в воротах голкипера «РБ Лейпциг» Петера Гулачи побывали уже к 24-й минуте. Сперва чудовищную ошибку совершил защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар, подаривший мяч Луке Модричу. Полузащитник «Реала» реализовал выход один на один. Потом очень необычный гол забил Бруно Петкович. Хавбек загребского «Динамо», получая передачу от Анте Ребича, находился спиной к воротам, но быстро сообразил и ударом пяткой послал мяч в сетку мимо выбежавшего из ворот голкипера.

Перед перерывом Петкович оформил дубль, замкнув прострел с правого фланга. Во втором тайме венгры потеряли удалённого Ласло Кляйнхайслера, а хорваты вдобавок заработали пенальти. Гулачи отразил удар Ивана Перишича в угол – это единственный радостный момент дня для вратаря сборной Венгрии.

Захави убегает от Дзюбы

Артём Дзюба после матча с Шотландией спрашивал у журналистов, чем питается нападающий сборной Израиля Эран Захави. Дубль в «Лужниках» вроде бы приблизил капитана сборной России в гонке снайперов к игроку «Гуанчжоу Фули», а тот ответил своим голом австрийцам. Теперь у Дзюбы восемь забитых мячей, а у Захави – десять.

Впрочем, Эрану, в отличие от Артёма, было не очень приятно смотреть на табло по окончании матча своей команды. Сборная Израиля проиграла в Вене со счётом 1:3 и теперь занимает лишь пятое место, отставая от Македонии и Словении на три очка, от Австрии – на пять, а от Польши – на восемь. О выходе на Евро-2020, видимо, придётся забыть.



Хотя Израиль повёл на 34-й минуте после того, как Захави нанёс шикарный удар из-за штрафной в девятку. Но ещё до перерыва хозяева отыгрались: израильтяне, имея преимущество, умудрились допустить у своих ворот ситуацию два в три и Валентин Лацаро наказал их за потерю концентрации. Во втором тайме красивый гол сотворил Мартин Хинтереггер, который принял сложный мяч на бедро и нанёс точный удар с лёта. В концовке Марсель Забитцер забил третий гол ударом из-за штрафной при помощи рикошета.

Хет-трик Левандовского в Риге

Когда-то у Латвии была настолько крепкая сборная, чтобы выходила в финальную стадию чемпионата Европы. Теперь же её обыгрывают все кому не лень. Команда словенского тренера Славиши Стояновича занимает последнее место в группе «G», набрав ноль очков в семи турах. Очередное поражение – от Польши в Риге.

Во встрече на стадионе «Даугава» хорошо развлёкся Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» сделал хет-трик, доведя до 60 количество забитых мячей за сборную Польши. Левандовски – лучший бомбардир в истории национальный команды.



Дубль на счету Роберта был уже после 12 минут игры. В первом голевом эпизоде ему ассистировал полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, который проникающим пасом вывел Левандовского один на один с вратарём. Затем снайпер «Баварии» свободно забил ударом примерно с 11 метров: защитники почему-то забыли о нём при атаке поляков с ходу. Во втором тайме Роберт поймал отскок мяча после удара Камила Гросицкого. В разгроме сборной Латвии (хозяева ни разу не пробили в створ) поучаствовали также попавшие в основу «железнодорожники» Мацей Рыбусь и Гжегож Крыховяк.