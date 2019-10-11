«Гимн России круче ЛЧ. Заставить бы петь его всю команду». Сборная – о победе

Сборная России практически обеспечила себе выход на Евро, обыграв Шотландию — 4:0. Забивали трое – Артём Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин. После матча двое из них ответили на вопросы журналистов.
Сначала к прессе вышел Оздоев, но начали, несмотря на позитивный результат, с претензий за первый тайм. Однако Магомед с ними не согласился.
— Шотландия не слабая сборная, мы, конечно, контролировали ход игры, пытались их взломать, но они сидели очень низко и компактно. У нас были моменты через фланги, но чуть-чуть не хватало фарта, чтобы забить гол. Во втором тайме шотландцы играли более открыто, мы забили быстрый гол. Всё это и дало результат. Ромащенко говорил мне, что нужно прибавить в темпе, а это тяжело делать, когда команда соперника сидит низко и вам нужно взламывать их через центр. Мы делали упор на фланги, и это получалось. Если бы атаковали через центр, то они бы ждали нашей ошибки, чтобы перехватить мяч и убежать в контратаку. Мирослав Юрьевич правильно до нас всё донёс, а мы поняли, что нужно делать. Что касается моего гола, то, возможно, это один из лучших в моей карьере мячей.
«Что ест Захави?!»
Сразу после Оздоева к журналистам подошёл Дзюба, при этом не один, а вместе с охранником. Артём успел по-доброму наехать на журналистов, а ещё расстроился голам израильского нападающего Захави (тот забил уже десять мячей за отборочный цикл, а у Дзюбы теперь восемь).
— Первый тайм был не очень, а второй очень хороший, качественный. Для нас это очень важная победа, так как Кипр, неожиданно для меня, выиграл. Я думал, что они сыграют вничью. В целом хочу сказать огромное спасибо болельщикам, на таком стадионе при таком количестве зрителей играть одно удовольствие. Во время исполнения гимна понял одно – для меня гимн России круче, чем Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда пел весь стадион и ты вместе с ним. Это непередаваемые ощущения, на всю жизнь. Ещё бы всю команду заставить петь – вообще было бы круто. Марио заставить петь, но он вообще бедный, будет со шпаргалкой.
— Во втором тайме прибавила Россия или подсела Шотландия?
— Да что вы за люди такие, Россия прибавила, конечно. Мы так часто выигрываем 4:0?
— Интересна ваша версия.
— А ваша? Думаете, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались и мы неожиданно добавили? Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить на контратаках. Первый тайм мы провели не совсем качественно – не выполнили установку, должны были играть низом, есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого удлиняли передачи, и нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать из-за класса. В перерыве мы поговорили, добавили потом, а после гола почувствовали уверенность в своих силах, у нас начало всё получаться. 4:0 – это очень уверенно.
— У вас восемь голов за отборочный цикл, есть желание стать лучшим бомбардиром?
— Там Захави…
— У него десять, а у вас восемь.
— Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача – чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома.
«Ещё бы три минуты и я шотландца куда-нибудь выкинул»
Затем вышел дебютант сборной – Николай Комличенко, который в матче с Шотландией провёл первые минуты за национальную команду.
— Приятно выходить на таком стадионе и при таком счёте. Спасибо парням, тренерскому штабу. После игры поздравили, поддержали. Вообще бомба! Я насладился и пяти минутами на поле. После игры Станислав Саламович поздравил. Конечно, мечтаю сыграть на Евро, как и все. Волнения при выходе на поле не было. Даже не знаю почему. Вроде бы такой стадион, много болельщиков, суперская атмосфера. Выходил спокойно.
— Ощущаете себя сборником?
— Тяжело ответить, не прям «сборником», но в коллективе уже лучше себя чувствую.
— Есть ли у вас жест для празднования голов, как у Дзюбы?
— Да, есть. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю. Если вы сегодня первый раз меня увидели, то я понимаю. Когда забиваю, то целую кольцо, передавая жене привет. Сейчас у нас родился сын. Жест — будто палец в рот, как делал Тотти.
— Ещё бы три минуты, и вы бы забили?
— Минуты три, и я, может, ещё одного шотландца куда-нибудь бы выкинул корпусом. Мы уже вперёд не бежали, поэтому не думал о том, что будет момент. Спокойно надо было держать мяч.
«Нельзя сказать, что мы почти на Евро»
России для выхода на Евро осталось набрать одно очко в матчах с Кипром, Бельгией и Сан-Марино. Задача по выходу на турнир практически решена, но, например, Магомед Оздоев не согласился с мнением, что сборная почти на Евро. С этим согласился и Фёдор Кудряшов, который отказался назвать нынешний отборочный цикл простым для нашей сборной.
Но следующая цель уже понятна. «Мы должны выиграть у Кипра, чтобы продолжать бороться с Бельгией за первое место», — сказал Фёдор. Что ж, надеемся, матч в Санкт-Петербурге получится ярким и сложится для нас удачно.
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