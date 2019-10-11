Лучший год в карьере Оздоева. Он пользуется всем пространством за спиной у Дзюбы

Уже на четвёртой минуте первого официального матча календарного года Магомед Оздоев определил для себя ход 2019-го. Себастьян Дриусси оказался с мячом в удобной для подачи позиции в левой фланговой зоне, а Артём Дзюба и Сердар Азмун вдавили центральных защитников «Фенербахче» в штрафную. За спинами нападающих «Зенита» было 15 метров свободного пространства, а затем, примерно в лужниковской точке, — бегущий Оздоев.

Полузащитник активно разводит руки в стороны — он показывает Дриусси, что можно отдать передачу ему под дальний удар. Аргентинец спокойно может выбрать и этот вариант, но предпочитает навес. Мяч остаётся у Азмуна, и иранец обнаруживает, что в штрафной оказывается лишний футболист в лазурной майке. Это как раз Оздоев, который не остановился после того, как Дриусси выбрал другой вариант развития атаки. Он продолжил движение, увидев перед собой возможность забить.

И забил.

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С начала года у Оздоева десять результативных действий — отличные цифры для игрока его позиции. Ещё лучше продвинутая статистика. По показателю xGChain (сумма всех ожидаемых голов в ситуациях, где футболист принимал участие в атаках, завершившихся ударом) Магомед среди полузащитников уступает в РПЛ только Роману Ерёменко и Гжегожу Крыховяку. По показателю xGBuildup (то же самое, но без учёта ударов и передач под удар от игрока) — вообще второе место в лиге среди футболистов всех позиций, после того же Ерёменко. Ерёменко при этом — игрок гораздо более атакующей ментальности, а Оздоев демонстрирует максимальную пользу и при оборонительных действиях, становясь по меркам РПЛ уникальным футболистом для разных фаз игры.

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Прогресс Оздоева — возможно, лучший индикатор работы Сергея Семака в «Зените». Безусловно, здесь сказался фактор того, что Семак заканчивал карьеру, имея похожую на оздоевскую роль. Вот как об этом говорил в интервью «Матч ТВ» сам футболист: «Во всех моих командах, где бы я ни играл, мне всегда в пример ставили футболиста Семака. Что с учетом моей позиции не удивительно. Поэтому, когда Сергей Богданович еще выходил на поле — всегда за ним наблюдал. Тот же Семин часто спрашивал: «Ты видел как Семак играет?»«Да», — отвечал. «И что ты заметил?». «Он всегда там, где нужен». «Да! — говорил Семин, — вот ты и наблюдай за ним почаще. Семак постоянно в движении и ищет пространство, где может оказаться мяч».

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При зимнем переходе «Зенита» на 4-4-2 все отмечали преимущества такой схемы сначала для Азмуна, затем — для Дзюбы, а ещё позже — для Дриусси, который получил достаточно свободную атакующую роль и при этом серьёзно прибавил в оборонительной работе. Но настоящий прорыв совершил именно Оздоев, который пользуется игрой и Азмуна с Дзюбой, и Дриусси. Дзюба своей мощью, а Азмун — своим движением за спину заставляют оборонительную линию соперника располагаться глубже обычного, а Дриусси, роль которого при владении мячом часто оказывается свободной, привлекает внимание опорного полузащитника и уводит того со своей позиции. Между линиями обороны и полузащиты возникает свободное пространство, заполнять которое Оздоеву позволяют: а) умение не бежать как можно быстрее, а делать это так умно, чтобы не привести в свободное пространство ещё и соперников; б) навык действия в одно касание; в) концентрация, которая заставляет до конца эпизода игры с мячом искать пространство для улучшения атаки.

Так случился роскошный удар по шотландским воротам. Так получилась красивая комбинация в Екатеринбурге. Так было и в мартовском матче с «Фенербахче», который после тяжёлых лавочных времён начал лучший год в карьере Магомеда Оздоева.