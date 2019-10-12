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Красота дня – жена полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко – фото

Инна Ярмоленко
«Чемпионат»
Жена лидера сборной Украины покорила англичан
Миссис Ярмоленко восхищались даже британские таблоиды.
Футбол 0

Лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко отошёл от кошмарного прошлого сезона, омрачённого травмой колена. В семи играх нового сезона АПЛ вингер забил три мяча. Причём Андрей отличился в первой же игре, когда его поставили в основу. Ещё в активе полузащитника гол в ворота «Манчестер Юнайтед», по итогам этой игры Ярмоленко признали лучшим игроком встречи. Безусловно, ему есть ещё куда прибавлять после травмы, но в начале сезона Андрей радует поклонников украинского футбола и болельщиков «Вест Хэма».

Поддерживает и поднимает настроение Ярмоленко его очаровательная жена Инна. Супруга постоянно была рядом с Андреем в период реабилитации и первая радовалась его успехом в новом сезоне. Пара в браке с 2011 года. Глядя на точёную фигуру Инны, трудно поверить, что она является мамой двух бойких мальчуганов. Даже британские таблоиды отмечали красоту украинки. The Sun охарактеризовал миссис Ярмоленко эпитетом «потрясающая». Полюбуйтесь и вы.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/yarmolkina10

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