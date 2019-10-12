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УЕФА допустил встречу Украины и России в плей-офф Евро-2020

Украина и Россия могут встретиться на Евро-2020
«Чемпионат»
Украина и Россия могут встретиться уже в следующем году. Так решил УЕФА
А ещё результаты квалификационных матчей сегодняшнего дня – в нашем обзоре главных новостей.
Футбол 0

Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020

Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.

«На сегодняшний день УЕФА разводит между собой сборные Армении и Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Косово, Сербии и Косово, Испании и Гибралтара, Украины и России (данное ограничение распространяется также на проведение матчей первой команды в Санкт-Петербурге как месте проведения матчей группового этапа). Обращаем внимание, что данное ограничение распространяется исключительно на матчи группового этапа. Поэтому не исключено, что вышеупомянутые команды могут встретиться на стадии плей-офф турнира», — сказано в документе.

Сборная Украины одержала пятую победу подряд в отборе Евро-2020, обыграв Литву

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Украины принимала сборную Литвы. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Руслан Малиновский на 29-й минуте после передачи нападающего Жуниора Мораеса. В начале второго тайма Малиновский оформил дубль.

Победная серия сборной Украины в отборе Евро-2020 достигла пяти матчей. Национальная команда Литвы потерпела четвёртое поражение подряд.

Украина, набрав 16 очков в 6 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы B, Литва (1) занимает последнее, пятое место.

В 8-м туре Украина в Киеве сыграет с Португалией, а Литва Вильнюсе примет Сербию. Оба матча состоятся 14 октября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Литва
1:0 Малиновский – 29'   2:0 Малиновский – 58'

Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Португалии принимала сборную Люксембурга. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Бернарду Силва на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество Португалии увеличил нападающий Криштиану Роналду. На 89-й минуте отличился хавбек Гонсалу Гуэдеш.

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу вышел на поле на 88-й минуте. Люксембургский хавбек «Уфы» Оливье Тилл начал встречу в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

Португалия, набрав 11 очков в 5 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы B. Люксембург, набрав 4 очка в 6 встречах, располагается на предпоследнем, четвёртом месте.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Силва – 16'   2:0 Роналду – 65'   3:0 Гуэдеш – 89'

Исландия с Р. Сигурдссоном в составе уступила Франции в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции обыграла национальную команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Его автором стал Оливье Жиру, реализовавший 11-метровый удар, который был назначен за фол на Антуане Гризманне.

Отметим, что в составе хозяев весь матч отыграл защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. В его пассиве предупреждение. На 81-й минуте на замену вместо Арнора Траустасона вышел полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу своей группы. В активе команды 18 очков. Исландия занимает 3-е место (12).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Жиру – 66' (пен)

В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции

В Праге перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Чехии и Англии произошли столкновения фанатов и полиции, сообщает Daily Star.

Согласно информации источника, конфликт начался после того, как английские болельщики начали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки. В ответ полиция применила силу и использовала шумовые гранаты. Около 10 фанатов были задержаны. Одному из них потребовалась помощь медиков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Чехия с Кралом обыграла Англию в матче отбора Евро-2020

Сборная Чехии обыграла национальную команду Англии в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Праге на стадионе «Эден» и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит уже на 5-й минуте. Гостей вперёд вывел Гарри Кейн, реализовавший пенальти, который заработал Рахим Стерлинг. Однако уже через 4 минуте хозяева восстановили паритет. После углового Ондржей Челюстка выиграл борьбу за мяч в центре штрафной, сделал скидку на Якуба Брабеца, и тот с полутора метров буквально протолкнул мяч в сетку. Победный мяч хозяева забили на 85-й минуте. Автором результативного удара стал Зденек Ондрашек.

Отметим, что в составе сборной Чехии весь матч отыграл полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Англия
0:1 Кейн – 5' (пен)   1:1 Брабец – 9'   2:1 Ондрашек – 85'

«ПСЖ» начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продлить контракт с клубом, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно информации источника, стороны уже контактировали на предмет обсуждения вопросов возможной пролонгации сотрудничества. Первые переговоры в парижском клубе оценивают как положительные. Чемпион Франции надеется продлить контракт с 27-летним нападающим до лета 2024 года.

В текущем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах. На его счету 4 забитых мяча. Действующий контракт бразильца с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, минувшим летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда парижан считались «Барселона» и «Реал». Однако согласовать переход нападающего ни одному из клубов не удалось.

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