Не Головин и не Дзюба. Главное атакующее оружие сборной России – включения Марио

После классной победы в «Лужниках» награды немедленно нашли своих героев. Довольная публика с ног до головы обсыпала комплиментами всех: тренерский штаб, Дзюбу, забившего два гола, Головина, принявшего участие во всех результативных атаках, Оздоева, пальнувшего по воротам как из пушки и вспахавшего опорную зону, Джикию, несколько раз здорово подчистившего за партнёрами при быстрых выпадах соперника.

Однако одному игроку похвала если и досталась, то лишь по остаточному принципу. Хотя, на мой взгляд, он был едва ли не лучшим на поле, особенно в первом тайме, где нашей команде не удалось забить, но давление у чужих ворот она нагнетала стабильно – во многом благодаря герою этой статьи. Речь, разумеется, о Марио Фернандесе.



Уникальность защитника ЦСКА не только в его работоспособности (хотя и в ней, конечно же, тоже), а в фактически одинаковом объёме атакующих действий что в схеме с двумя центральными защитниками, как в сборной, что в «армейском» модуле 3-Х-Х, при котором Марио выполняет функции линейного и получает дополнительную подстраховку сзади.

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Тренерский штаб сборной России нашёл для Марио самую оптимальную роль. При розыгрыше мяча от центральных защитников он должен сразу же занимать широкую и высокую позицию, фактически на одной линии с нападающими. Фернандес не участвует в начальной стадии атаки, что логично, поскольку у него не самые выдающиеся диспетчерские данные (соответственно, зону во фланге занимает опорник – в данном случае Баринов), зато расположение Марио позволяет Ионову насытить центральную зону. Левый защитник Робертсон получает сразу две задачи: нужно одновременно сужать и контролировать Ионова, а также держать в уме диагональ в ширину на Марио. Левый полузащитник отвлечён Бариновым и в данной ситуации в линии не помощник.

И здесь как раз во всей красе проявляется другое качество Фернандеса: он феноменально принимает любую длинную передачу, даже повышенной сложности. Именно в высокой позиции (желательно – прямо у чужой штрафной) Марио наиболее опасен. У него нет стабильной подачи или удара (если бы были – играл бы в «Барселоне»), но он берёт своё диким объёмом, нехарактерным для 90 процентов защитников в мире.

Если же левый защитник не будет реагировать на манёвры смещающегося Ионова и сосредоточится на положении Фернандеса, есть риск промежуточной позиции и дыры между защитниками, как на картинке снизу. Дзюба и Ионов разыграли короткую комбинацию, и в свободную зону можно было бы спокойно ворваться, если бы пас от Артёма последовал чуть сильнее.

Ещё один плюс изначального нахождения Марио в высокой позиции: при навесных подачах с противоположной стороны он может использоваться как дополнительный большой нападающий, поскольку головой играет на зависть многим. Собственно, комбинация с мягкими забросами Головина на дальнюю штангу в сборной наиграна – благодаря ей был забит третий мяч, а перед этим был ещё схожий эпизод в первом тайме.

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Как итог: в матче с Шотландией Фернандес выдал отличный общий объём ТТД (83, 77% удачных), сделал 60 пасов (54 точных) – показатели на уровне опорника. Но главное, сразу девять передач последовали в штрафную, и до перерыва включения Марио было лучшим, что имели в атаке. Сами можете оценить количество его действий на своей половине поля и на чужой.

А итоговое усреднённое расположение у Марио оказалось примерно на одной линии с Головиным. Количество связей между ним и другими футболистами тоже выглядят впечатляюще. Кудряшов, кстати, играл в такой же манере, тоже выполнил ряд опасных прострелов из открытых позиций, но дал чуть меньший объём.

Результат был сделан не в первом тайме, а во втором – а там из-за смены характера футбола изменился и стиль атак, Марио был вовлечён в финальную стадию уже меньше, голевая передача на Дзюбу стала едва ли не самым ярким эпизодом. Но своим неугомонным движением до перерыва он очень помог нашей команде – и внёс неоценимый вклад в победу.



Использованы данные WyScout и InStat.