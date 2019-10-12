Неймар установил рекорд сборной Бразилии. Цифра, которая не покорилась даже Пеле

В воскресенье сборная Бразилии сыграет с нигерийцами. Этот матч станет для Неймара 101-м в майке национальной команды. Если, конечно, он появится на поле, что должно произойти с огромной вероятностью.



На этой неделе Неймар стал самым молодым футболистом в истории Бразилии, кто провел 100 матчей за сборную. Нападающий добился этой отметки в 27 лет, 8 месяцев и 5 дней. Легендарному Пеле так и не удалось провести 100 матчей за сборную Бразилии, он остановился на 92 играх (77 голов).

На первом месте по проведенным матчам за сборную Бразилии остается Кафу, бывший защитник «Ромы» и «Милана»:



2. Роберто Карлос (125)

3. Дани Алвес (116)

4. Лусио (105)

5. Таффарел (101)

6. Робиньо и 1. Кафу (142 матча)2. Роберто Карлос (125)3. Дани Алвес (116)4. Лусио (105)5. Таффарел (101)6. Робиньо и Неймар (100).

Неймар так прокомментировал свое достижение:



«В самых счастливых мечтах я даже не представлял такое. Горжусь тем, чего я добился, и хочу дальше вписывать свое имя в историю сборной. Есть вещи, которых мне еще нужно добиться. Например, я не выиграл мундиаль».



Последний период выдался самым тяжелым в карьере Неймара. После перехода в «ПСЖ» у нападающего были разногласия с партнером по команде Кавани. Тогда казалась скандальной ситуация, при которой два футболиста не могут разобраться, кому исполнять пенальти.



Однако вскоре стало понятно, что такое настоящие скандалы для футболиста его уровня. За последние полгода у Неймара накопился адский микс происшествий:



— дисквалификация из-за критики судьи;



— дисквалификация из-за за удар болельщика по лицу (тот оскорблял бразильца);



— тяжелая травма в товарищеском матче — обвинения в избиении любовницы;

«Я — жертва». Откровения модели, которая обвиняет Неймара в изнасиловании Её признания наделали много шуму в Бразилии, но ей почти никто не верит.

— налоговая заблокировала 36 объектов недвижимости Неймара;

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости Неймара

— футболиста на фоне скандалов в сборной лишили капитанской повязки;



— словесная перепалка Неймара с боссом «ПСЖ».

В июне президент «ПСЖ» заявил, что больше не намерен терпеть выходки звездных футболистов и отношение к делу у них должно быть другим. А еще отметил, что Неймара никто не заставлял подписывать контракт. Неймар ответил, что больше не желает играть в «ПСЖ». Правда сейчас нападающий регулярно забивает победные голы и заявляет, что счастлив в Париже. Даже появилась информация, что бразилец может продлить контракт с французским клубом. Это кажется достаточно фантастическим вариантом, учитывая, что форвард планировал вернуться в чемпионат Испании этим летом. Недавно Месси сказал, что советовал руководству «Барселоны» вернуть Неймара. При этом добавил, что удивился сорвавшемуся переходу бразильца в «Реал».

Неймара все больше воспринимают как скандальную фигуру, особенно учитывая последний год, но, если посмотреть именно на его футбольные результаты, пожалуй, он все еще остается главным претендентом на то, чтобы стать лучшим футболистом мира после ухода Лионеля Месси (32 года) и Криштиану Роналду (34 года).