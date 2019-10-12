Промах года в ПФЛ. Такой момент болельщики запомнят надолго

В 13-м туре ПФЛ раменский «Сатурн» принимал новомосковский «Химик-Арсенал». В самом начале матча произошёл эпизод, который надолго отпечатается в памяти болельщиков и его главного героя – нападающего гостей Романа Изотова.
Едва прошло 30 секунд со стартового свистка, а Изотов уже выходил на убойную позицию перед воротами соперника. Голкипер «Сатурна» Арби Межиев решил сделать подарок 23-летнему нападающему, но тот его щедростью не воспользовался. Находясь буквально в трёх метрах перед пустыми воротами, Изотов пробил мимо.
Позже Роман исправился, забив один из мячей своей команды — встреча в итоге завершилась со счетом 2:2. Но тот промах зрители запомнят надолго, вряд ли стадион в Раменском когда-то видел подобные эпизоды. Даже несмотря на то, что именно здесь «родился» знаменитый финт Алана Гатагова.
Кто такой Роман Изотов?
Изотов является воспитанником системы тульского «Арсенала». «Химик» — его фарм-клуб. Сейчас он идёт на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на семь очков от лидирующего «Динамо» из Брянска. «Сатурн» же расположился на седьмой строчке, имея в активе на четыре балла меньше, чем «Химик».
Главный герой вечера провёл в текущем сезоне 13 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 31 встреча и пять голов за его команду. В сезоне-2017/18 Изотов выступал на правах аренды за московское «Торпедо», но провёл за столичный клуб всего один матч, после чего вернулся в «Химик». Как вышло, не зря.
- 12 октября 2019
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