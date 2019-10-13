Карасёв помог Манчини, Италия уже на Евро. 5 главных событий отборочных матчей

Испания не смогла выйти в финальную стадию чемпионата Европы в один день с Италией, а у Маркуса Берга ноль голов за 521 минуту.

В субботу, 12 октября, состоялись последние матчи седьмого тура отборочного цикла Евро-2020. В этот день Испания и Италия имели возможность обеспечить себе путёвки в финальную стадию. Рассказываем, как воспользовались своим шансом топ-сборные и что ещё интересного происходило на футбольных полях.

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Испания ещё никогда не была такой разной

Впервые за всю свою историю (699 матчей!) сборная Испании вышла на матч с игроками, представляющими 11 разных клубов. Несколько лет назад это невозможно было представить, но в футболе всё быстро меняется. Вот как выглядела основа испанцев: Кепа Аррисабалага («Челси»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Хесус Навас («Севилья»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Себальос («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Ещё один любопытный факт: Серхио Рамос сыграл свой 168-й матч за национальную команду. Центральный защитник стал обладателем нового рекорда, обойдя голкипера Икера Касильяса. Правда, у Серхио Рамоса вряд ли было праздничное настроение после игры: испанцы упустили победу и отложили завоевание путёвки на чемпионат Европы.

Всё вроде бы шло по сценарию сборной Испании. В начале второго тайма Сауль здорово отработал на подборе и мощным ударом из-за штрафной вывел гостей вперёд. Тем не менее команде Роберто Морено не хватило каких-то секунд, чтобы получить три очка. На 90+4-й минуте Джошуа Кинг реализовал пенальти за фол со стороны голкипера Кепы. Шведский тренер Ларс Лагербек, сотворивший сенсацию с Исландией, теперь готов удивлять и с Норвегией.

Италия больше не голубая

Сборная Италии во встрече с Грецией тоже была по-своему уникальна. Впервые за 65 лет «скуадра адзурра» (то есть «голубая эскадра») сыграла в зелёной форме. До этого итальянцы выходили на поле в зелёном в 1954 году на матч с Аргентиной, который тоже состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. По словам создателей формы, её дизайн вдохновлён эпохой Ренессанса. Главный тренер итальянцев Роберто Манчини честно признался, что предпочёл бы традиционные голубые цвета. Между прочим, сам Манчини по ходу матча с греками отличился тем, что прилепил жвачку к навесу скамейки запасных.

Зелёная форма оказалась счастливой для сборной Италии. Поменявшая имидж «скуадра адзурра», в отличие от испанцев, не упустила возможности выйти на Евро-2020 уже сейчас. В течение часа хозяева атаковали безуспешно, но на 63-й минуте российский судья Сергей Карасёв назначил справедливый пенальти в ворота греков за игру рукой. Полузащитник «Челси» Жоржиньо спокойно пробил с «точки», обманув голкипера. В концовке Федерико Бернардески забил второй гол ударом из-за штрафной. Счёт по игре: Италия владела мячом 73% времени и значительно перебила соперника – 20-9 (в створ – 4-1).

Странный одиннадцатиметровый в ворота финнов

Сборная Финляндии, неожиданно занимающая второе место в группе J, наконец-то проиграла кому-то ещё, кроме Италии. Правда, победный гол Миралема Пьянича в Зенице был забит с более чем спорного пенальти. Похоже, мяч попал в грудь полузащитнику Пюрю Сойри, а не в руку. Впрочем, успех сборной Боснии и Герцеговины нельзя назвать несправедливым, тем более хозяева выиграли крупно. Команда Маркку Канервы в этот раз выглядела зажатой, видимо, из-за давления результата, часто ошибалась в обороне и вдобавок потеряла ведущего защитника Паулуса Араюури. Единственный приятный момент для финнов – гол в концовке Йоэля Похьянпало.

Этот нападающий считался очень большим талантом, уже в 17 лет оформил «идеальный хет-трик» в Вейккауслиге (отличился правой ногой, левой и головой) и уехал в «Байер». Однако в Германии мучается с травмами. За Леверкузен Похьянпало не играл с марта 2018-го, а последний мяч забил два года назад.

Швейцария рискует остаться без Евро

Сборная Швейцарии в последние годы добилась впечатляющего прогресса. Прошлой осенью вообще выиграла свою группу в дивизионе А Лиги наций, опередив Бельгию и Исландию. Тем удивительнее результаты команды Владимира Петковича в отборочном цикле Евро-2020. После поражения в Копенгагене швейцарцы занимают лишь третье место, отставая уже на четыре очка от Ирландии и Дании. И хотя у них ещё есть игра в запасе, всё идет к тому, что команда Петковича потерпит неудачу в основной квалификации. В этом случае останется надеяться только на победу в стыках всё той же Лиги наций.



Исход примерно равной игры на стадионе «Паркен» решил гол Юссуфа Поульсена. Нападающий «РБ Лейпциг» реализовал выход один на один в быстрой контратаке. Кристиан Эриксен выдал ему такую передачу-конфетку, после которой наверняка схватились за телефоны руководители «Реала» и «Ювентуса». Звонят в «Тоттенхэм» – договариваются о трансфере в зимнее окно.

Два пенальти от Иванова и «сухой» Берг

Матч в Та-Кали с участием сборных Мальты и Швеции стал своего рода презентацией чемпионата России. Эту встречу обслуживала бригада российских арбитров: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), его ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Валерий Данченко (Уфа) и резервный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Помимо того, в стартовом составе шведской сборной вышли два игрока «Краснодара» – полузащитник Кристофер Ольссон и нападающий Маркус Берг. Попал в основу гостей и бывший капитан «быков» защитник Андреас Гранквист.



Шведы прогнозируемо выиграли с крупным счётом 4:0, причём обошлись без голов представителей РПЛ. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подсчитал на днях, что Берг тратит в чемпионате России всего 169 минут на гол, поэтому он лучше, чем о нём принято думать. Однако в отборочном цикле Евро-2020 статистика нападающего «быков» гораздо скромнее: Берг не забил ни одного мяча за 521 минуту. Как же его всё-таки оценивать?



Иванов назначил два пенальти в ворота хозяев. Похоже, оба по делу. Сперва Джозеф Мбонг схватил за майку Гранквиста, когда гости подавали стандарт, а потом Джонатан Каруана ударил в штрафной по ноге Робина Куайсона. Сборная Швеции сохранила за собой второе место в группе F, опережая на очко Румынию.