Где и с кем сыграет сборная России. Гид по Евро-2020

Досрочный выход российской сборной в финальную стадию чемпионата Европы неминуемо вызовет у наших болельщиков массу вопросов, главные из которых: где, когда, с кем, почём? На часть из них уже есть ответы.

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География

24 команды в финальной стадии первенства континента однажды уже участвовали. Уникальность 16-го чемпионата Европы заключается в беспрецедентно широкой географии турнира: свой кусочек футбольного праздника получат сразу 12 национальных ассоциаций УЕФА. Исключение сделано по случаю 60-летнего юбилея соревнования (его первый розыгрыш, 1960 года, напомним, выиграла команда СССР). От бывшего Союза права принять матчи Евро-2020 удостоились Россия (Санкт-Петербург) и Азербайджан (Баку). 68-тысячная «Газпром Арена» — пятый по вместимости объект форума после Олимпийских стадионов Баку (78 000) и Рима (72 698), мюнхенской «Альянц Арены» (75 000) и лондонского «Уэмбли» (90 000).

Формат

24 сборные сформируют шесть квартетов. Две лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф напрямую. Ещё четыре участника 1/8 будут отобраны из числа лучших команд, занявших третье место. Далее всё как обычно – игры на вылет.

Жеребьёвка

Жеребьёвка финальной стадии Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Билеты

Стоимость билетов на матчи группового этапа и 1/8 финала составит 50, 125 и 185 евро. На матч открытия и четвертьфиналы – 75, 145 и 225 евро.

Где будет играть Россия

В связи с радикальным изменением географического формата турнира все отобравшиеся на финал команды-хозяйки получат статус сеяных и будут принимать на своей территории матчи группового этапа и 1/8 финала. Это значит, что Санкт-Петербург гарантированно увидит российскую сборную. Ещё до окончания отбора было известно, что матчи группы B пройдут в РФ и Дании (Копенгаген). Количество домашних игр финалистов зависит от успешности их «соседей» в отборе. Если обе сборные благополучно квалифицируются в финал, получат минимум две игры на своём поле, если одна – все три.



Датчане ещё не обеспечили себе выход в финал (4 очка преимущества над Швейцарией, но на одну игру больше), но если всё же классифицируются, место проведения личной встречи России и Дании будет определено жребием. Вариантов, опять-таки, два: Санкт-Петербург и Копенгаген.

С кем будет играть Россия

Если Дания благополучно решит свои вопросы в отборе, один соперник нашей команды станет известен ещё до жеребьёвки. Двух остальных узнаем в конце ноября.

С кем не сыграет Россия

Получив в качестве ближайшего компаньона по группе Данию, Россия избежала риска столкнуться уже на первом этапе с другими сохозяевами турнира. В том числе с такими опасными, как Италия, Нидерланды, Англия, Испания и Германия. Кроме того, на этом этапе УЕФА исключает пересечение сборных России и Украины (но допускает его вероятность в плей-офф).

Украина и Россия могут встретиться уже в следующем году. Так решил УЕФА А ещё результаты квалификационных матчей сегодняшнего дня – в нашем обзоре главных новостей.

Кто уже гарантировал себе участие в Евро-2020

Таких команд пока три. Первой отобралась на Евро-2020 Бельгия, второй — Италия. Сегодня эту компанию пополнила Россия.