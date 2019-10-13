«Чёрная среда» или «Ночной позор». 15 лет крупнейшему поражению сборной России

13 октября 2004 года сборная России приехала в гости к Португалии — финалисту прошедшего незадолго до этого чемпионата Европы. На том самом Евро подопечные Георгия Ярцева уже играли с хозяевами турнира в одной группе и уступили со счётом 0:2. Новое противостояние состоялось уже в рамках квалификации к чемпионату мира 2006 года.



Для российских футболистов матч против португальцев стал третьим в отборочном цикле. В стартовой встрече они сыграли вничью со словаками (1:1), а позже разгромили команду Люксембурга (4:0). Подопечные Луиса Фелипе Сколари провели на один матч больше, однако перед игрой с россиянами не смогли взять верх над скромным Лихтенштейном. Ничья со счётом 2:2 была воспринята как сенсация. Разумеется, хозяева имели огромное желание реабилитироваться.

Проблемы с составом

Манише и Алексей Смертин Фото: Jamie McDonald/Getty Images

На спаренные встречи с командами Люксембурга и Португалии в распоряжении Ярцева было всего 18 футболистов, основная часть из которых – молодёжь, не имевшая большого опыта международных матчей. По оценкам экспертов, сборная недосчиталась девятерых основных игроков. Больше всего удивляло отсутствие в заявке Дмитрия Лоськова, Сергея Семака и Игоря Семшова, находившихся на пике формы.



В матче с командой Португалии на скамейке сидело всего пять человек – Игорь Акинфеев, Ролан Гусев, Денис Бояринцев, Дмитрий Кириченко и Любомир Кантонистов. Не смог принять участие во встрече Дмитрий Аленичев, получивший травму на предматчевой тренировке, а чуть ранее из-за простуды выбыл Андрей Каряка. Кадровые проблемы, вероятно, стали причиной выбора оборонительной тактики и схемы 5-3-2.



Место в воротах занял Вячеслав Малафеев. Центр обороны составили Дмитрий Сенников, Алексей Бугаев и Сергей Игнашевич. По краям расположились Вадим Евсеев, который должен был персонально играть против молодого португальского таланта Криштиану Роналду, и Александр Анюков. В полузащите вышли Евгений Алдонин, Алексей Смертин и Андрей Аршавин, а на острие действовали два Дмитрия – Булыкин и Сычёв. То есть, исходя из имён, можно сказать, что игроков группы атаки в составе было всего три. Аршавин, Булыкин и Сычёв должны были отвечать за креатив и опасные моменты, от остальных же требовалось только разрушать. К сожалению, не вышло.

Ход матча

Сборная Португалии завладела инициативой с первых минут, разведкой там и не пахло. Подопечные Ярцева сдерживали натиск до середины тайма. Надломил российских футболистов первый гол, который не должны были засчитывать. Роналду выполнил передачу в штрафную, а мяч в сетку отправил Педру Паулета. Активно участвовавший в эпизоде Деку находился в офсайде, но греческий арбитр Кирос Вассарас засчитал взятие ворот. До перерыва Малафеев ещё дважды доставал мяч из сетки после ударов Роналду и Деку.



Ситуация требовала кардинальных решений, и в перерыве Ярцев произвёл сразу две замены, отказавшись от схемы 5-3-2. Гусев вышел на поле вместо Сенникова, а Сычёва заменил Кириченко. Уже в начале тайма они соорудили опасную атаку, но реализовать момент не смогли. После этого игра протекала по сценарию первой половины – португальцы владели инициативой, очень быстро переключаясь с оборонительных действий на атакующие. На 69-й минуте это вновь дало свои плоды – всё тот же Роналду пробил с 25 метров и оформил дубль.

Вячеслав Малафеев Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Практически сразу Ярцев использовал третью замену, выпустив на поле вместо Алдонина Бояринцева. Полузащитник, вспоминая тот матч, отметил необычайное везение португальцев. Он также подчеркнул, что каждый футболист был подавлен и хотел вернуться сборную, чтобы исправить положение.



«В тот вечер португальцы били по девяткам, Славка Малафеев пытался, пластался, но удары были такие, что не вытащить — Роналду бил по девяткам, в тот вечер всё сложилось для них. Мы перед этим матчем выиграли у Люксембурга, может, дали слабину где-то. Первый тайм складывался для нас неплохо, в конце нам уже сетку набили, соперник поймал кураж. Когда выходил на поле при 0:4, хотелось чем-то отметиться, но не вышло.

Ярцев в раздевалке сказал нам правильные слова, всё было по-мужски, но без оскорблений, без перехода на личности. Помню обратную дорогу домой, было очень стыдно, во всех новостях обсуждали. В клуб было стыдно возвращаться, такие поражения безболезненно не проходят. Любые неудачи надо переносить стойко, каждому хотелось уже сыграть в следующем матче, чтобы исправиться. Внутренний чемпионат переключал на успехи клуба, но любой игрок сборной хотел вернуться в команду, чтобы изменить ситуацию», — рассказал Бояринцев «Чемпионату».



Сборная России отыграла один мяч на 79-й минуте усилиями Аршавина, но гол так и остался единственным для команды. После этого подопечные Сколари отличились ещё трижды. Один мяч забил Симау Самброза (81), а в концовке дубль оформил Пети (89, 90+3). Итоговый счёт 1:7 в российских СМИ назвали «Ночной позор» по аналогии с фильмом «Ночной дозор», который вышел на экраны в том же году. Завершилась та игра после двух часов ночи по московскому времени.

Предынфарктное состояние Ярцева

Георгий Ярцев Фото: Jamie McDonald/Getty Images

После того, как счёт стал 6:1, главный тренер сборной России не выдержал и отправился в подтрибунное помещение. За ним туда же побежал врач национальной команды Юрий Васильков.



«В тот момент это был оголенный нерв, а не человек. Ярцев покинул скамейку, я сразу пошёл за ним. Он к стене прислонился, держался за грудь и со слезами на глазах говорил: «Всё, Сергеич, дальше не могу». Я дал ему самых мощных сердечных препаратов и надеялся, что поможет», — вспоминал Васильков.



Позже уже сам Ярцев подтвердил сказанное доктором. Матч против сборной Португалии именитому специалисту тяжело вспоминать даже спустя много лет.



«Это был страшный удар. Спасибо Василькову, вывел меня из предынфарктного состояния. Даже сейчас больно вспоминать. Статистика сумасшедшая — мяч девять раз попал в створ наших ворот, семь голов залетело. Поставьте на линию штрафной 10 мячей, пробейте, но вратарь столько не пропустит. Хоть говорят, что надо такое забывать — матч с Португалией стоит перед глазами», — отмечал Ярцев в интервью «СЭ».



Занимавший на тот момент пост президента РФС Вячеслав Колосков присутствовал на матче. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» он вспомнил свои впечатления о встрече. Ничего позитивного бывший глава РФС найти не смог и сравнил то поражение с недавними неудачами ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.



«Я сидел на трибуне, смотрел игру. Что ни удар, то в ворота. Что ни удар, то в девятку, то в шестёрку, то под штангу. Восемь ударов — семь голов, а больше нечего вспоминать. Трагедия — это слишком суровое определение, но позор — да, с этим не поспоришь. Поражение рассматривали даже депутаты на заседании и посчитали, что было нанесено оскорбление российскому болельщику. Меня туда не вызывали, но я слышал об этом.

С Ярцевым после игры, естественно, общались. Он никак не мог объяснить результат, здесь оправданий не придумаешь. Так получилось, бывает. Мы же не можем объяснить последние поражения «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы. Это поражение не приблизило мой уход из РФС, он был предрешён. Просто фон был более негативный, но Португалия не стала решающим фактором ухода», — сказал Колосков.



Ярцев сохранял свою должность ещё три встречи. В них наша команда победила сборные Эстонии (4:0) и Лихтенштейна (2:1) и сыграла вничью всё с теми же эстонцами (1:1). Ярцев ушёл в отставку, а на его место позвали спасать ситуацию главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Сборная России до конца отборочного цикла не потерпела больше ни одного поражения, но не попала даже в стыковые матчи, уступив словакам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Возможно, не будь того разгрома в Португалии, история закончилась бы не так грустно.