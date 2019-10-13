Матч с голландцами, слова Аршавина про ожидания, исключение Мостового — с Россией на Евро не соскучишься!

Россия в шестой раз выступит на чемпионате Европы. Вспоминаем пять предыдущих

Благодаря сегодняшней победе над командой Кипра сборная Россия досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Будущий чемпионат Европы станет шестым для нашей страны после распада СССР (в 1992 году россияне участвовали в турнире, но в лишь составе сборной СНГ вместе с украинцами, а также с игроками из Белоруссии и Грузии).

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Предвосхищая футбольное лето в следующем году, вспоминаем каждый из предыдущих европейских турниров, в которых принимала участие наша команда. Все из них дарили нам яркие эмоции, пусть и практически всегда заканчивались неудачно.

Евро-1996: «группа смерти» и назревающий бунт

В 1996 году на турнире в Англии нашей сборной досталась «группа смерти» — Германия, Италия, Чехия. К сожалению, выиграть ни у одной из этих команд россиянам не удалось. Первый матч России начался с досадной ошибки вратаря Станислава Черчесова, которая привела к голу. Благодаря забитому мячу Ильи Цымбаларя команда Олега Романцева отыграла один гол, однако во втором тайме пропустила ещё раз и уступила – 1:2. Матч с немцами закончился разгромом – 0:3, а с чехами результативной ничьёй – выигрывая 3:2, россияне не смогли удержать победу, пропустив на 88-й минуте.

Таким образом наша сборная набрала лишь одно очко и вылетела из турнира. Как стало известно позже, во время чемпионата внутри российской команды произошёл конфликт. В знак протеста, что им не выплачивают обещанные деньги, игроки готовились поднять «бунт», однако Романцев вовремя разрядил ситуацию.

«Кто не хочет играть на условиях, прописанных в контрактах, может ехать домой. Останутся 11 человек – будут играть они», — говорил на общем собрании главный тренер сборной России.

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Евро-2004: победа над чемпионами и исключение Мостового

Пропустив ЧЕ-2000 из-за обидного поражения в известном матче с Украиной, Россия смогла отобраться на следующий турнир – в Португалии. Там нашей команде во главе с Георгием Ярцевым досталась сложнейшая группа. Россиянам предстояло встретиться с испанцами, хозяевами турнира и греками.

В первом матче ЧЕ наша сборная уступила Испании со счётом 0:1, а после игры Александр Мостовой заявил журналистам, что не верит в перспективы своей команды. Такого отношения к делу Ярцев терпеть не стал и отправил полузащитника домой. К сожалению, вскоре за Мостовым последовала и вся сборная. Россия без шансов проиграла португальцам (0:2) и победила будущих чемпионов турнира греков (2:1). Однако трёх очков для выхода в плей-офф оказалось мало. Россия вылетела из группы с последнего места, а Греция, опередив Испанию по количеству забитых мячей, прошла дальше.

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Евро-2008: бронза и легендарный матч с голландцами

Память о блестящем для нашей сборной турнире в Швейцарии и Австрии едва ли ещё скоро сотрётся из памяти российских болельщиков. Летом 2008 года Россия под руководством Гуса Хиддинка совершила настоящее чудо, добравшись до полуфинала ЧЕ. А начинался тот путь к бронзовым медалям не так радужно. Россияне стартовали с разгромного поражения от испанцев (1:4). Тем не менее в двух оставшихся матчах команда Хиддинка сумела без проблем справиться с Грецией и Швецией, не пропустив ни одного мяча.

В четвертьфинале россиян поджидала грозная команда Нидерландов с ван дер Саром, Снейдером, ван Нистелроем, Кюйтом и ван Бронкхорстом. Однако все эти звёзды смотрелись невзрачно на фоне невероятной игры нашей команды. Ответный гол голландцев, забитый под конец основного времени матча, лишь отсрочил их поражение. В добавленное время Андрей Аршавин накрутил защитника на левом фланге и отдал невероятную голевую передачу на Дмитрия Торбинского, а затем удвоил преимущество нашей команды, отправив мяч между ног ван дер Сару.

К сожалению, развить успех на турнире россияне не смогли. Сборная Испании, доставшаяся команде Хиддинка в полуфинале, вновь без проблем разобралась с нашей сборной.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

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Евро-2012: поражение от Греции и знаменитые слова Аршавина

На следующий чемпионат Европы – в Польше и Украине — сборная Россия отправилась под руководством уже другого голландского специалиста, Дика Адвоката. Тот турнир начался для нашей команды с победного матча против Чехии (4:1), в котором блистал Алан Дзагоев, забивший два мяча в ворота соперника. Тогда казалось, что на волне успеха Россия без проблем выйдет из группы, однако игры с не самыми именитыми сборными – Польшей и Грецией закончились для россиян провалом.

В матче с поляками наша команда не сумела удержать победу, пропустив во втором тайме гол от Якуба Блащиковского, а в игре с греками вообще уступила. В той встрече единственный мяч забил Георгиос Карагунис. В итоге благодаря победе над Россией Греция прошла дальше, а наша команда бесславно отправилась домой.

Тогда масла в огонь подлил недавний герой сборной Андрей Аршавин. После поражения от греков он произнёс свою самую известную фразу: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы». Неудивительно, что за такие слова капитана нашей команды в России «грызли» ещё не один месяц.

Корабль без капитана "То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы, — сказал капитан сборной Андрей Аршавин. – Это ваши проблемы". И сразу разговор о сборной сменил тональность.

Евро-2016: позорный вылет и кутёж Кокорина с Мамаевым

Чемпионат Европы во Франции стал, пожалуй, худшим в истории российской команды. В турнире, в котором появилась возможность выйти из группы с третьего места, наша сборная заняла последнюю строчку в квартете B (с Англией, Словакией и Уэльсом) и с позором отправилась домой. Тогда, как ни странно, самым успешным для России оказался первый матч группового этапа против Англии. Благодаря голу Василия Березуцкого в компенсированное время нашей команде удалось спастись от поражения.

В матче же со Словакией россияне смотрелись намного слабее и заслуженно уступили 1:2, а Уэльс просто уничтожил команду Леонида Слуцкого, забив три мяча. Неудивительно, что после такого провала сборная России буквально утонула в критике. Ещё сильнее ситуацию усугубила история с Кокориным и Мамаевым, которые закатили знаменитую вечеринку в Монте-Карло с 500 бутылками шампанского.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»