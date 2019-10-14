5 самых важных голов Черышева за сборную России

В матче с Кипром Денис забил 10-й и 11-й мячи за сборную – половину из них вы точно помните!

Благодаря победе над Кипром сборная России досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы — 2020. Домашний матч для киприотов обернулся жесточайшим разгромом, начало которому положил ранний гол Черышева.

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За свою карьеру в сборной Денис забил всего 11 мячей, однако половина из них оказалась очень значима для национальной команды.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (14 июня 2018 года, ЧМ-2018)

В матче открытия домашнего чемпионата мира с Саудовской Аравией Черышев забил свой первый гол за сборную России. В середине первого тайма полузащитник заменил травмированного Алана Дзагоева, а за пару минут до перерыва получил передачу от Зобнина в штрафной площади, с поразительным хладнокровием убрал на замахе двух защитников, после чего вколотил мяч в ближний угол ворот, удвоив преимущество россиян. Во втором тайме наша команда забила ещё три мяча в ворота Саудовской Аравии, один из которых также на счету Черышева.

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Россия – Египет – 3:1 (19 июня 2018 года, ЧМ-2018)

Свой третий мяч за национальную команду Черышев забил в историческом матче. Благодаря победе над Египтом сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира, подарив болельщикам настоящий праздник. На 59-й минуте той игры Марио Фернандес справа подключился к атаке, а затем выдал отличный пас на свободного Черышева. В касание Денис отправил мяч точно между ног вратарю Египта. Тогда полузащитник не установил окончательный счёт матча, однако заставил почувствовать приближение очень радостного и долгожданного момента.

Россия – Хорватия – 2:2 (по пен. 3:4) (7 июля 2018 года, ЧМ-2018)

Гол Черышева сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира не стал определяющим. Более того, не помог нашей команде одержать победу. Однако даже несмотря на это, он точно был одним из самых важных в карьере Дениса. Просто вспомните ту минуту. Первый тайм близится к концу, Черышев убегает от Модрича, а затем сумасшедшим дальним ударом попадает точно в ближнюю девятку ворот. Наверняка тогда даже самые неисправимые скептики ощутили, что России не только по зубам Хорватия, но и финал мундиаля. Хотя бы за такое ощущение, продолжительностью минимум 8 минут (до ответного гола хорватов), можно считать этот забитый мяч важным.

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Россия – Турция – 2:0 (14 октября 2018 года, Лига наций)

К концу второго тайма 4-го тура Лиги наций Россия побеждала Турцию – 1:0. Наша сборная играла уверенно и с большим преимуществом, однако из-за скользкого счёта было довольно нервозно. Черышев успокоил российских болельщиков на 78-й минуте. После прострела Головина Денис здорово подстроился под прыгающий мяч и одним касанием отправил его в правый нижний угол ворот. В итоге Россия выиграла 2:0 и получила отличный шанс занять первое место в группе, которым, увы, не воспользовалась, проиграв Швеции.

Казахстан – Россия – 0:4 (24 марта 2019 года, отбор к ЧЕ-2020)

После неудачи в первом матче отборочного турнира Евро-2020 сборной России было необходимо уверенно войти в следующую игру, чтобы без проблем набрать три очка в Казахстане. Очень кстати пришёлся гол нашего «испанца», забитый уже на 19-й минуте. Российский полузащитник, открывшись рядом с левым углом вратарской площади, с лёта пробил по мячу после подачи Ионова и попал точно в ближний угол. В результате этот гол положил начало разгрому хозяев. В том матче наша команда победила 4:0 и набрала первые очки в отборе, а Денис отметился двумя забитыми мячами.