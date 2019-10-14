Судья отобрал у Азербайджана очки в Венгрии. В 2017-м он спас матч с помощью VAR

На второй компенсированной ко второму тайму матча Венгрия — Азербайджан минуте гости сравняли счёт после стандарта. Шахрияр Рагимов пробил головой, голкипер венгров Петер Гулачи справился с ударом, но мяч отскочил точно в Бахлула Мустафазаде. На всех повторах хорошо видно, что мяч попадает в живот азербайджанскому защитнику, но голландский арбитр Деннис Хиглер имел другое мнение. Он посчитал, что мяч попал в руку и отменил гол, лишив Азербайджана второго очка в квалификации и серьёзно ударив по сборным Словакии и Венгрии, которые борются с Венгрией за путёвку на чемпионат Европы.

Прямо по ходу эпизода главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич пошёл к лайнсмену, который мог видеть эпизод лучше, чем главный арбитр. По словам Юрчевича, боковой судья не ответил на его вопрос о том, почему тот не вмешивается в принятие решения. После матча хорватский специалист мощно прошёлся по судейству Хиглера.

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«Мне нечего сказать после такой игры. После финального свистка я уже получил около пятидесяти сообщений со словами поддержки. Все венгерские журналисты тоже заявили, что о руке не может идти и речи. Это невероятная ошибка. Мне больше всего жаль парней, которые переживают это поражение. Их усилия сведены на нет. Азербайджан — маленькая футбольная страна, но и там люди гордые. Абсурдно сталкиваться с таким решением», — сказал Юрчевич.

Азербайджанские журналисты сообщают, что Хиглер после матча извинился перед представителями сборной за ошибку. Не меньше, чем гости, от действий голландского рефери пострадали и сборные Словакии и Уэльса. Венгры получили два «судейских» очка и теперь опережают словаков на два балла, а валлийцев — на четыре, проведя на один матч больше. Потеря очков с Азербайджаном ставила перспективу Венгрии сыграть на Евро под серьёзные сомнения.



Ошибка Хиглера стала возможной из-за того, что во время отборочного турнира чемпионата Европы не применяется система VAR. Голландец, который всего два года работает на международных матчах, до этого в интервью осторожно высказывался о технологии, отмечая, что у неё есть и минусы. Например, по мнению Хиглера, судьи начинают слишком сильно полагаться на видеоассистентов или сталкиваются с историей просмотров: когда похожие эпизоды в одном случае могут быть рассмотрены одним и тем же рефери с помощью VAR, а в другом — оставлены без внимания.

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Самое занимательное заключается в том, что в марте 2017 года Хиглер в аналогичной матчу Венгрия — Азербайджан ситуации разобрался, работая на VAR. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте полуфинального матча Кубка Нидерландов между АЗ и «Камбюром» хозяева открыли счёт, но перед этим нарушили правила на вратаре «Камбюра». Хиглер помогал главному арбитру Кевину Блому как видеоассистент и после пары повторов связался с судьёй в поле. «Кевин воспользовался моим советом и отменил гол, а между тем у вас на поле пульс уже 180, так что всё это довольно драматично», — объяснял Хиглер сложность таких решений на последних секундах.

Обязательно посмотрите, как это сработало два года назад, хотя бы ради фантастической реакции фанатов «Камбюра» на отмену гола. Тогда это не слишком помогло команде: АЗ выиграл в серии пенальти. Зато помощь видеоассистента точно помогла бы сборной Азербайджана в эпизоде с голом Мустафазаде.