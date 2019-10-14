В Сети говорят о романе Канделаки с игроком сборной. Всё началось с оговорки

Генеральный продюсер главного спортивного телеканала «Матч» Тина Канделаки, находясь на сцене во время проведения форума «Россия – спортивная держава», допустила оговорку, видео с которой уже на протяжении нескольких дней гуляет в Сети.

Она призвала поаплодировать футбольной сборной, которая 10 октября одержала уверенную победу над командой Шотландии со счётом 4:0. Персонально Канделаки выделила главного тренера Станислава Черчесова, капитана Артёма Дзюбу и… иранского нападающего Сердара Азмуна.

Позже на своей странице в «Твиттере» она объяснила, что имела в виду Магомеда Оздоева, но «один футболист «Зенита» в её сознании вытеснил другого». Также Канделаки добавила, что рада подобным образом привлечь дополнительное внимание к победе национальной команды.

Реакция Оздоева

Полузащитник сборной России, который проводит, вероятно, свой лучший сезон в карьере, сказал, что не видит в оговорке ничего страшного, так как их с Азмуном часто путают. Ранее корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров всё там же, в «Твиттере», обратился к Оздоеву: «Магомед, вы – Азмун», на что футболист ответил следующее: «Мы одно целое. Азмун – Оздоев, Оздоев – Азмун».

После той оговорки в Сети стали шутить об отношениях между Оздоевым и Канделаки. Генеральный продюсер, объясняя свою оговорку, подчеркнула, что незадолго до выхода на сцену даже переписывалась с футболистом. В свою очередь игрок заявил, что никогда не был знаком с Канделаки.



«Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в «Твиттере». Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», — написал Оздоев в своём «инстаграме».

Канделаки — Уткин

Ситуация привлекла внимание журналиста Василия Уткина. Его взаимоотношения с Канделаки находятся в статусе напряжённых с момента увольнения известного комментатора с «Матча». Незадолго до оговорки Канделаки в своих телеграм-каналах стороны обменялись колкостями.

Началось всё с поста Уткина в «Инстаграме», где он, выложив видео с девушкой из Колумбии, чеканящей мяч на каблуках, подписал: «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она всё равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч-ТВ» и пустословить в телеграме». Явная отсылка к Канделаки вызвала реакцию. Участники конфликта успели обсудить проблемы мужского и психического здоровья, а также пожелать много приятного друг другу.



Ситуацию с Оздоевым Уткин тоже не обошёл стороной. Сначала вот так отреагировал на гол Оздоева киприотам.

А затем вот таким твитом ответил на обращение Магомеда к журналистам. Продолжение следует?