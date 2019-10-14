Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры

«Спартак» вот-вот объявит о назначении Доменико Тедеско – немец уже провёл тренировку новой для себя команды. Вспоминаем, как работали прежние иностранцы во главе московского клуба.

Первый иностранный тренер

В 1936 году, со стартом первого чемпионата СССР, «Спартак» возглавил чех Антонин Фивебр. Тренерский опыт у него был богатый: до переезда в Москву работал в итальянской «Брешии», «Валенсии», «Леванте» и других испанских клубах. Чех считался новатором в советском футболе, поскольку использовал новую для тех времён схему в пять защитников. Но в «Спартаке» Фивебр надолго не задержался – под его руководством команда провела всего 7 матчей, в четырёх из которых одержала победу. Тем не менее за два месяца во главе московского клуба чешский специалист успел принять участие в историческом для советского футбола матче – 6 июля 1936 года на Красной площади в ходе парада физкультурников состоялась игра, главным зрителем которой стал Иосиф Сталин.



Мастерство главе государства показывали основной и дублирующий составы «Спартака». Играли команды на войлочном ковре, сшитом и покрашенном вручную лично футболистами. Сценарий матча был написан заранее: запланировано было не только количество голов, но и то, как они будут забиты. В итоге всё прошло по плану, а Сталина игра так захватила, что вместо намеченного получаса команды провели на поле 43 минуты.

Новейшая история. Невио Скала (Италия)

После Фивебра «Спартак» 68 лет тренировали только советские/российские специалисты. Иностранец во главе московского клуба появился уже в новейшей истории клуба – в январе 2004 года. Итальянец Невио Скала выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Пармой», становился чемпионом Украины с «Шахтёром», но в «Спартаке» откровенно провалился: при нём команда выдала шесть матчей подряд без побед, а после летнего перерыва свалилась на 13-е место.



Скала попал в Россию в смутное для клуба время – «Спартак» претерпевал кардинальные изменения в руководстве. (в апреле 2004 года 90% акций Андрея Червиченко перешли Леониду Федуну). «Подписав контракт со «Спартаком», я полагал, что это очень организованный клуб с чётко выстроенной пирамидой. Приехав же в Москву, обнаружил полный дилетантизм: тот «Спартак» по своей сути был любительским клубом», — жаловался итальянец в интервью.



Позже он рассказывал, что ему покупали не тех футболистов: «Я предлагал одних игроков, но мне купили всех тех, кого я не хотел. Ну вот не просил я того же Йенчи! Но они без меня обо всём договорились. Ничего не имею лично ни против Йенчи, ни против Тамаша, ни против Петковича, ни против Зоа… Они все хорошие ребята, и я их не обвиняю. Виноваты те, кто их покупал. Эти люди решали благодаря таким приобретениям какие-то свои задачи».



За лето Скала немного выправил турнирную ситуацию, поднявшись на восьмое место, но всё равно в сентябре был уволен. «Спартак» стал его последним клубом в тренерской карьере.

Эпоха Федуна. Микаэль Ладруп (Дания)

Датчанин пришёл в «Спартак» после увольнения Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после крупного поражения от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Но лучше не стало: за полгода в команде Лаудруп проигрывал чаще, чем побеждал. Единственное, что можно считать его достижением, это первая за семь лет победа в дерби с ЦСКА.

В апреле 2009-го Лаудрупа уволили из-за неудовлетворительных результатов. Датчанин стал худшим иностранным тренером в истории «Спартака» по проценту побед. Свою неудачу он признал: «Поездка в Россию была ошибкой в глобальном плане. Я не знал культуру этой страны».

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Эмери провёл в «Спартаке» всего полгода – полгода, вместившие в себя 0:5 от «Зенита», 0:2 от ЦСКА и 1:5 от «Динамо», которые стали решающими для баска. После этого поражения его уволили прямо в раздевалке. «Руководитель клуба зашёл к нам в раздевалку и сказал тренеру: «Унаи, всё кончено». Он сказал, что ему уже всё равно», — вспоминал Эйден Макгиди.



Много лет спустя Эмери выпустил автобиографию, посвятив «Спартаку» одну из глав.



«С первого же дня я понял, что Карпин не хотел меня видеть в «Спартаке». Он хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной. Всё просто», — написал испанец.

И ещё несколько отрывков из книги: «Карпин не помогал мне ни капли. Однажды он созвал совещание и принялся атаковать мой штаб. Я защищал моих помощников и спрашивал Карпина, зачем он это делает. С тех пор мы находились в ссоре. С одной стороны, я сам предоставил Карпину всё, чтобы он сделал мою жизнь невыносимой. С другой стороны, Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня. Он стал это делать сразу после того, как я урезал его игровое время. Я остался совсем один, без возможности что-либо сделать.

Карпин объявил о моём увольнении журналистам на пресс-конференции, а те аплодировали ему! Это было непостижимо! Факт в том, что мне не следовало приезжать туда. Меня подкупил план, который мне предложил «Спартак», и я оказался в клубе, где мне никто не помогал. После ухода главной проблемой я назвал язык. Я сказал это, чтобы избежать неприятностей, потому что знаю: некоторые клубы опасны».

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Якин начал с побед, но надежды, что «сейчас точно станет лучше», быстро рухнули. Исполнителей у «Спартака» не было, футбол команда показывала скучный и крайне нестабильный. По итогам сезона клуб занял шестое место, а Якин уехал в Швейцарию. «Четвёртое место было бы более адекватным результатом. Увы, периодически нам не хватало везения», — сказал он потом в интервью.

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* В публикации не учтён Александр Старков, так как определению «тренер-легионер» русскоговорящий уроженец СССР не вполне соответствует.