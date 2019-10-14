«Против пиджаков ничего не имею». Тедеско приехал!

Ситуация вокруг «Спартака» так накалена, что даже нормальные вроде бы вещи воспринимаешь через призму негатива. Хотя, стоп. А нормальные ли? На свою первую пресс-конференцию новый тренер красно-белых явился примерно с часовым опозданием.

«У меня простатит! Я не могу под вас подстраиваться», — негодовал один из журналистов в зале.

Даже Денис Глушаков заждался, отметившись в комментариях к трансляции с места событий. Когда первым в зал вошёл Томас Цорн, некоторые уже были морально готовы к тому, что Тедеско не будет среди пришедших. Был. Вошёл последним — вместе с переводчиком.

— Добрый вечер! — на русском произнёс первые слова немец.

— Сегодня мы представляем главного тренера, — подхватил Томас Цорн, — обсуждали его кандидатуру на совете директоров, и он был не единственным кандидатом на эту позицию. Но первым. У меня большой уровень доверия к этому тренеру.



— О каком сроке контракта идёт речь?

— До 31 мая 2021 года.

— Какие задачи у главного тренера «Спартака»? Готовы делить ответственность за результат, если у Тедеско что-то не получится?

— Рано говорить о задачах, давайте тренер познакомится с игроками и поймёт их потенциал. Не хочется афишировать цели, надо снять давление с игроков и тренера. Насчёт ответственности — совет директоров и руководство клуба будет решать, кто её будет нести.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса Для Доменико Тедеско нет авторитетов, он обожает рисковать. При нём в «Спартаке» точно будет весело.

Далее отвечать на вопросы начал Доменико Тедеско:

— Прежде всего, приношу извинения за опоздание, надо было уладить некоторые формальности с предыдущим клубом. Благодарю их, что нам удалось всё быстро сделать, чтобы пресс-конференция состоялась. Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такой команды как «Спартак». Команды с огромной историей. У меня очень интересный момент в жизни, я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует.

— Есть мнение, что в «Шальке-04» вы намеренно упрощали игру, чтобы добиваться результата. Можно ли ожидать того же в «Спартаке»?

— Сейчас разговор о «Спартаке», а не о «Шальке». У нас было много разных игр в «Шальке» с разным стилем игры, но сейчас мы будем больше думать о нашей новой команде. Будем выбирать другой стиль.

— Предшественник говорил, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить свою игру. Можете назвать срок, за который мы увидим ваш стиль в «Спартаке»?

— До середины декабря будем стараться набирать очки. Разговора об обещаниях пока не идёт. Постараемся работать над тем, чтобы игроки набирались уверенности в себе. Сейчас команду надо взбодрить.

— «Спартак» называют великим клубом, но за много лет он выиграл чемпионат всего один раз. Не кажется ли вам, что прямо сейчас этот клуб не является великим, а раздутый статус мешает команде?

— Мы осознаём те заслуги, которые были, но сейчас нужно думать о чём-то реальном. У нас были важные разговоры с руководством. Мы не думаем о местах — думаем, о том, как наладить игру и выходить на более высокие позиции. Клуб имеет большой потенциал, будем стараться шаг за шагом идти к новым целям.

— У болельщиков «Спартака» большие надежды на Кубок России. Говорило ли с вами руководство об этом турнире?

— Про Кубок говорить рано, сначала мы сыграем ближайший матч, а потом будем смотреть на остальные. Кубок для нас тоже очень важен, будем пытаться побеждать и там.

— Вы сегодня провели первую тренировку с командой, какое у вас осталось впечатление об их сильных и слабых сторонах?

— После первой тренировки некорректно говорить о слабых и сильных сторонах. К тому же много травмированных. Сейчас мы больше будем смотреть на их психологическое состояние — как они реагируют на игровые моменты и т.д.

— Вы уже общались с Леонидом Федуном?

— Федуна я один раз встретил, у нас был хороший разговор, который был мне необходим. Я благодарен ему и Томасу Цорну за то, что они проявили ко мне доверие.

Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры Не очень обнадёживающая статистика для Доменико Тедеско.

Про свой штаб и состав

— Кто войдёт в ваш штаб?

— С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали с ним в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урвански, в одно время он меня очень поддержал в сложной ситуации, на таких людей я очень надеюсь. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока всё.

— В чём была суть разговора клуба с Пилипчуком?

— Это не тема пресс-конференции, — вмешался Томас Цорн, — Доменико назвал свой штаб. Появится ли ещё кто в штабе, будет понятно позднее. Решать главному тренеру. Когда Тедеско говорил о русскоязычном помощнике, он говорил про Влада Чепзановича, который работал у нас в штабе и раньше.

— Какая схема будет приоритетной для «Спартака»?

— Можем рассматривать различные схемы. У нас есть Джикия, Жиго и Крал, поэтому мы можем сыграть в три защитника. Но я видел игроков только по телевизору, вживую всё по-другому. Давайте будем смотреть по ситуации, сейчас мне сложно об этом говорить. Будем смотреть на соперника, ориентироваться на него.

— Вы никогда не работали с командой через переводчика, это имеет принципиальное значение с точки зрения донесения идей?

— Да, я впервые работаю с переводчиком, но никаких проблем с этим нет. Просто нужно к этому привыкнуть. Думаю, всё будет нормально.

— Вы уже просматривали игроков «Спартака»? Кого можете выделить в составе, помимо Шюррле?

— Могу сказать, что следил за ЧМ-2018. Мне известны Джикия и Бакаев, буду стараться знакомиться с командой и узнавать их лучше. Из иностранцев мне известны Понсе, Тиль.

— Команда комплектовалась при прежнем тренере, нет опасений на этот счёт?

— Нет, это неважно для меня, я об этом даже не думаю.

— В «Шальке» у вас были сложности с Налдо и Хёведесом. Вы конфликтный тренер? Джикии стоит беспокоиться?

— В жизни случаются разные ситуации, не надо обращать на них внимание. Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку, каждая ситуация индивидуальна.

— Была версия, что вы не нашли общего языка с Хёведесом, потому что он был старше. В «Спартаке» есть Андрей Ещенко, как у вас складываются отношения с футболистами, которые старше вас?

— Возраст это не основная причина в той истории, так что никаких проблем нет. Ещенко может быть спокоен (улыбается).

Про давление болельщиков и пиджаки

— Если вас попросят описать себя одним словом, какое выберете?

— Жонглёр. Но физически жонглировать не могу.

— Выиграть 1:0 или 4:3. Что для вас предпочтительнее?

— Я люблю, когда больше голов, поэтому лучше 4:3.

— У вас всего два клуба в карьере. Не было желания остаться в Германии и набраться опыта? Чем вас так привлёк «Спартак»?

— Я был в Москве, мне здесь очень понравилось, сам город, атмосфера. Общение с Томасом Цорном тоже сыграло свою роль.

— В «Шальке» у вас были тёплые отношения с ультрас, успели пообщаться с фанатами «Спартака»? Считаете ли вы, что этот союз приведёт к успеху?

— Вы и сами знаете, что моё сердце с «Шальке». Сейчас я возглавил «Спартака», и у этих клубов много параллелей. Будем извлекать то полезное, что было у нас в отношениях с болельщиками «Шальке».

Тедеско – верный выбор «Спартака»? Красно-белые объявили имя нового главного тренера. Верят ли в него ветераны и болельщики клуба?

— Вы понимаете, какие ошибки совершили в прошлом?

— Я семь месяцев находился без работы, должен был многое переосмыслить, понять, какие моменты были неправильными. Сейчас у меня есть возможность их исправить. Мы затратили очень много энергии, чтобы в «Шальке» что-то работало и функционировало. Понятно, что времени было много, но есть такие моменты, которые сложно объяснить.

— Каждый ваш шаг будут рассматривать под микроскопом. Готовы, что единственным, кто будет вас поддерживать, будет Томас Цорн?

— Давление для меня это не тема. Знаю, что происходит, если проиграешь несколько игр, никаких проблем. Хочу познакомиться со всеми — и с журналистами, и с фанатами. Это моя работа, и я буду этим заниматься.

— Вы очень стильно одеваетесь, но часто предпочитаете пиджаку кардиган…

— Сегодня, кстати, тоже хотел приодеться. Против пиджаков ничего не имею. Важнее то, что мы говорим игрокам, как мотивируем их, какого результата добьёмся. Остальное отходит на второй план. Кстати, у меня есть желание учить русский язык. Надеюсь, когда-то смогу что-то сказать на русском в будущем.