Почему у сборной России всё так хорошо? Объясняем на примере одного футболиста

Только вдумайтесь: полтора года назад считалось, что у нас самое слабое поколение сборной России в истории. Перед ЧМ-2018 её критиковали беспощадно. Зато теперь говорят обратное: мол, самая сильная команда. Хотя состав принципиально не изменился.

Понятно, что и лучшая, и худшая – это преувеличения, но тенденция очевидна. Теперь наша национальная команда – четвертьфиналист ЧМ-2018 и уверенно пробилась на Евро-2020. А главное, что с нашей сборной хочется ассоциироваться. Акция «наши парни в городе» выглядит естественной и понятной. Это уже не парни, над которыми шутят в КВН и соцсетях. Одним из тех, кто публично стебался над Дзюбой, был Кержаков. Его пост заслуживает того, чтобы быть полностью процитированным.

Вот что написал пять лет назад Александр Кержаков (орфография и пунктуация сохранены):

– Артём, я рад, что ты наконец выздоровел и присоединился к команде!!! Знаю, что нацелился побить мой рекорд по колличеству голов забитых за сборную России! Это здорово!!! Чем больше и чаще будешь забивать, тем чаще мы будем выигрывать!!! Поэтому уже в ближайшем матче я желаю тебе обойти по этому показателю, идущих с тобой «ноздря в ноздрю», Юру Лодыгина и Артёма Реброва!!))))))) #рфс #сборнаяроссии #дзюбиньо

После тех слов Кержакова прошло три дня, и Дзюба забил свой первый мяч в майке сборной. Сейчас, после матча с киприотами, у него уже 24 гола. До достижения Кержакова остаётся семь мячей. А впереди грозная сборная Сан-Марино. Понятно, что таким соперникам проще забивать. Отсюда и шутки Дзюбы про необходимость сыграть с Камбоджей и Йеменом. Точно так же шутил и Кержаков, когда приходил в редакцию «Чемпионата». Вот кусочек из того интервью.



– У Дзюбы есть шансы обогнать вас как бомбардира сборной?

– Да, вполне реально. Тем более сейчас как раз будут товарищеские игры. Ему нужно с Мутко поговорить, чтобы он соперников подходящих выбрал, типа Люксембурга.

Это, кстати, уже было сказано в начале 2017 года, и, несмотря на иронию, чувствуется, что Кержаков уже более серьёзно воспринимает Дзюбу. Вопрос только в том, сколько ещё лет Артём будет оставаться основным нападающим в сборной. Сейчас ему 31 год. Понятно, что времени остаётся не так много.

Футболисты – люди довольно тщеславные. И для спортсмена это далеко не обязательно негативная характеристика. Тяжело себя проявить, если у тебя нет желания показать себя. Гордость и желание доказать своё превосходство заложена в успехах многих футболистов. Криштиану Роналду всем своим видом демонстрирует, что именно он – номер один в мире. Ибрагимович – такой же. И это не обязательно высокомерие, а, вероятно, единственный подход, который позволяет им добиваться признания.

И вот здесь важно отметить ключевой момент. Желание Дзюбы стать лучшим бомбардиром сборной не мешает ему играть на команду. Это тема, над которой он шутит в интервью, но на поле отдаёт голевые передачи. В том же матче с Кипром Дзюба отдал два результативных паса, хотя во втором случае вполне мог бить сам. Вместо этого он всё-таки ассистировал Черышеву. После матча Дзюба забавно прокомментировал тот эпизод, сказав что у него словно на плече сидел чертёнок и подбивал его пробить самостоятельно.

Во всём этом самое забавное то, как Кержаков пришел к своему рекорду. Вы наверняка помните его фирменное «бил, бью и буду бить». Бывший нападающий «Зенита» действительно так лупил со всех точек, что даже Кириллу Панченко не снилось.

Именно в этом Дзюба уже одержал победу над собой, которая важнее успеха в гонке бомбардиров. Понятно, что сыграла свою роль и новая позиция Дзюбы в «Зените» – с приходом Азмуна стал больше играть в подыгрыше, чем в завершении атак. Но зенитовские наработки не отменяют, а лишь объясняют главное. Такая голевуха (Дзюба назвал её «великодушием») и показывает атмосферу в сборной, а также уровень дисциплины. Тот случай, когда речь идёт о команде, а не о единоличниках. А ещё тот случай, когда про общую цель говорят не по привычке, а потому что она действительно общая.

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И напоследок ещё один факт. Все говорят, что Дзюба отстаёт на один гол в списке бомбардиров этого отборочного раунда. При этом мало кто заметил, что Дзюба – первый по системе «гол+пас». У него уже 9+5. В то время как у Депая – 6+6, а у лучшего бомбардира Захави – 10+0. Возможно, будь израильтянин более великодушным, его сборная не была бы пятой в турнирной таблице.