«У меня две крутые футболки – Месси и Дзюбы». Вратарь Кипра восхищается Артёмом

Матч сборной России и Кипра запомнился не только яркой игрой нашей команды и выходом в финальную часть чемпионата Европы. Пять мячей – это действительно впечатляет. Но Кипр мог пропустить и больше – хозяев несколько раз спас вратарь, ещё в первом тайме заменивший травмированного коллегу. После игры Урко Пардо поменялся футболками с капитаном сборной России, а сам Артём через журналистов выразил голкиперу хозяев респект. Пардо ответил ему в «Инстаграме», назвав Дзюбу «великим игроком».

Мы пообщались с голкипером киприотов о Дзюбе, сборной России и его небольшой коллекции футболок.

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— Я знаю Дзюбу ещё по первой игре с Россией, мы отлично пообщались. Тогда Артём мог забить, между нами было что-то типа соревнования. В воскресенье, ещё до игры, я спросил его, может ли он дать мне футболку после матча. Он согласился. А когда матч закончился, мы немного поговорили. Было весело. Для моей команды, конечно, не очень, но у России сборная гораздо сильнее нашей. А вот наше противостояние с Дзюбой получилось отличным.



— Что он вам сказал?

— После каждого моего сейва в его взгляде читалось: что ты делаешь? Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше.



— Как вам его игра?

— Артём наслаждался игрой, чего нельзя сказать про нас – тут всё было сложнее.



— Насколько тяжело было говорить с ним после счёта 0:5?

— Всё нормально. Матч с самого начала пошёл не так – всё было против нас. Мы пропустили два быстрых мяча, получили красную карточку, так что понимали, что вернуться в игру было невозможно. С этой точки зрения нет разницы, проиграть 0:2 или 0:5. А для меня было важно выполнить свою работу хорошо, и я сделал всё, что мог. Этим я могу гордиться.



— Вы знаете, что в России Дзюбу очень любят?

— Знаю, что в России он герой. Дзюба — замечательный парень, очень дружелюбный.



— Шутил вчера?

— Да, несколько шуток было, но я вам не скажу какие – это останется между нами (смеётся). Лучше вам не знать, что там было. Но это было весело, только позитив и уважение. Если Дзюба захочет, он вам всё расскажет.



— Может, Дзюба попросил вас пропустить побольше мячей?

— Ха-ха, нет-нет, он не просил пропускать больше (смеётся)! Просто поздравил меня с хорошей игрой!

Дзюба может стать лучшим бомбардиром отбора Евро-2020. Какие у него шансы? С кем он конкурирует, какие матчи остались.

— В Санкт-Петербург вас не звал? Может, приедете на Евро?

— Всё может быть! Вообще, я помню Питер, ведь мы играли с «Зенитом», когда я выступал за АПОЭЛ. Город мне понравился, как и «Зенит», но главное, что мы тогда не пропустили.

«Почему бы России не выиграть чемпионат Европы?»

— Дзюба участвует в гонке бомбардиров этого отборочного цикла. Он может выиграть гонку?

— Конечно! Да не только он, у вас вся команда отличная. А сам Дзюба очень сильный, у него много хороших качеств, например, Артём прекрасно знает, как надо завершать атаки.

— Будете за него болеть?

— Да. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы. Если Россия покажет классный футбол на Евро, значит, у нас тоже хорошая сборная – может, по последнему матчу так не покажется, но вспомните игру России и Кипра в Нижнем Новгороде. Мы проиграли 0:1, но матч для вашей команды был тяжёлым.



— Как думаете, какие шансы у России на Евро? Черчесов сказал, что задача – выигрывать турнир.

— Предсказывать сложно, ведь там будет много классных команд. Но у вас много талантливых футболистов, так что почему бы России не выиграть Евро? Всё может быть.

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— Настолько верите в нашу команду?

— Конечно, а почему нет? Мы ведь играли против Бельгии – у них фантастическая команда. Но я не заметил между Россией и Бельгией большой разницы. У вас отличная молодая команда! Но уровень Бельгии и России будет понятен после очного матча.

В АПЛ Дзюба точно добьётся успеха

— С Дзюбой вы вчера обменялись футболками. Важное пополнение коллекции?

— Я практически никогда не меняюсь футболками с другими игроками.



— Неужели это первая футболка?

— Нет, я меняюсь футболками с друзьями. Но самая крутая футболка, которая у меня есть, – это майка Месси. Я поменялся с ним, когда мы играли против «Барселоны». А вообще я знаю Месси ещё с детства, ведь играл с ним, когда был в «Барселоне». Теперь у меня есть ещё одна футболка – Артёма. Так что из футболок игроков, известных во всём мире, у меня только две – Месси и Дзюбы. Повешу её рядом с футболкой Лионеля не стену.



— По поводу известности Дзюбы. Вы знаете, что в России он настоящий герой?

— Да, я это уже понял. После матча с Россией все ваши фанаты спрашивали: «Что там у вас с Дзюбой произошло?». У меня вообще много знакомых из России, например из школы, где учится мой сын.

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— Многие считают, что Дзюбе стоит уехать в АПЛ. Поддерживаете?

— Английский футбол идеально подходит Артёму. Как только видишь этого парня – его рост, силу, скорость, как он владеем мячом, — сразу понимаешь: для него было бы классно туда переехать. Но я не знаю, захочет ли он покидать Россию. Уровень вашего чемпионата тоже хороший. Но если он поедет в АПЛ, то точно добьётся успеха.