Ракитич шёл пешком из аэропорта. В Каталонии большие проблемы

«Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера



Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско назначен на пост наставника московского «Спартака».



На данном посту Тедеско сменит Олега Кононова, который подал в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2). После отставки Кононова обязанности главного тренера красно-белых исполнял Сергей Кузнецов.



34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).



«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

«Против пиджаков ничего не имею». Тедеско приехал! Хоть и сильно опоздал.

Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами



Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.



По информации источника, футболист, вернувшийся в Испанию из расположения сборной Хорватии, не смог покинуть территорию аэропорта ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в Барселоне. Напомним, протесты проходят в связи с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году.



Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума. Ранее заключение лидеров Каталонии прокомментировали «Барселона» и «Эспаньол».



Ракитич выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В текущем сезоне хорватский игрок принял участие в 5 матчах испанской Примеры, однако не отметился результативными действиями.

Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020



В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.



Уже на 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Украины Роман Яремчук. На 27-й минуте преимущество украинской команды упрочил форвард Андрей Ярмоленко. Во втором тайме, на 72-й минуте, главный арбитр удалил с поля украинского полузащитника Тараса Степаненко и назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.



В другом матче групп В сборная Литвы принимала Сербию. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Украина такая же крутая, как и Россия. Бьёт Португалию и выходит на Евро Даже действующие чемпионы Европы оказались бессильны.

Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020



В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».



Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через несколько минут равновесие восстановил Кан Айхан с передачи Хакана Чалханоглу.



Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.



Также завершились ещё два матча в группе I. Сборная Албании на выезде разгромила национальную команду Молдавии со счётом 4:0. Исландия на своём поле добилась победы над Андоррой (2:0).

Матч Болгария — Англия дважды останавливали из-за расистских выкриков



Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия был дважды приостановлен. Причиной временных остановок встречи стали расистские выкрики с трибун.



В первом тайме встречи диктор объявлял по стадиону, что, если выкрики повторятся, игра будет отменена. В конце он добавил: «Скажи «нет» расизму». Общая длительность остановок матча составила более пяти минут.



Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, в случае расистских выкриков с трибун главный арбитр матча должен связаться с диктором на стадионе, чтобы тот потребовал прекращения подобного поведения. В случае повторного нарушения порядка судья может на некоторое время увести игроков в раздевалки. Если расистские выкрики продолжатся после второго предупреждения, матч должен быть отменён.

Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020 со счётом 6:0



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски».



Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд, которому ассистировал Росс Баркли. На 20-й минуте преимущество англичан увеличил Баркли с передачи Рахима Стерлинга. Вскоре Баркли оформил дубль с паса Гарри Кейна. В концовке тайма четвёртый гол забил Стерлинг, которому ассистировал Кейн. На 69-й минуте Стерлинг оформил дубль. Голевой пас вновь отдал Кейн. Окончательный счёт установил Кейн, отличившийся на 85-й минуте.



Также завершился ещё один матч в группе А. Сборная Косово на своём поле обыграла команду Черногории со счётом 2:0.