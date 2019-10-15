Чего ждать от Тедеско в «Спартаке»? 6 фактов о нём, которые помогут разобраться

Если вы уже знакомы с биографией нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско или вам совсем не интересно знать, как он без профессионального футбольного прошлого смог стать наставником «Шальке», обойти Юлиана Нагельсманна и удостоиться похвалы от Йоахима Лёва, то предлагаем ознакомиться с некоторыми интересными фактами о немецком специалисте.

Каждый из них либо раскрывает характер Доменико, либо даёт представление о его методах работы и взаимодействия с игроками и болельщиками.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса Для Доменико Тедеско нет авторитетов, он обожает рисковать. При нём в «Спартаке» точно будет весело.

Доменико не пользуется социальными сетями

Если вы попробуете найти Тедеско в любой из соцсетей, то вас ждёт провал. Максимум, на что вы натолкнётесь, – фан-страницы в «Фейсбуке» или «Инстаграме».



«В 17-18 лет я зарегистрировался в «Фейсбуке», но тогда он мне не понравился, так что я довольно быстро его покинул. Это просто меня не интересует. Когда я захожу в интернет, то читаю статьи, в основном на футбольных сайтах. Но социальные сети — это просто не мой мир», — признавался тренер.



Так что на «лайки» в «Инстаграме» специалист едва ли будет обращать внимание.



Жена Доменико Кармела тоже сторонится соцсетей. Немецкие журналисты смогли найти лишь одно её фото в интернете – на сайте любителей аккордеона в Фелльбахе. В течение нескольких лет девушка была дирижёром в этом клубе.

Кармела Тедеско (сверху, в центре)

Он очень рано приходит в офис клуба и чуть ли не последним его покидает

Тедеско – верный выбор «Спартака»? Красно-белые объявили имя нового главного тренера. Верят ли в него ветераны и болельщики клуба?

Практически всё своё время Тедеско посвящает клубу. Как правило, в офис он приходит к 7:30 и работает допоздна. Нередко тренер перед уходом самостоятельно выключает в здании свет. По словам специалиста, поддерживать такой энтузиазм ему помогает любовь к футболу и обратная связь с футболистами и болельщиками.

«Я получаю наслаждение от работы с людьми. Это моё любимое дело. Футбол для меня — это страсть, он многое дал мне в жизни. Прекрасно в этой работе то, что ты регулярно получаешь обратную связь», — отмечал Тедеско.



Так, например, после одной из побед «Шальке» болельщики клуба приятно удивили Доменико своей невероятной преданностью. На термометрах значилась отметка «– 8», однако фанаты всё равно в большом количестве посетили открытую тренировку команды.

«Против пиджаков ничего не имею». Тедеско приехал! Хоть и сильно опоздал.

После дерби в Дортмунде Тедеско угостил фанатов едой

Доменико действительно дорожит поддержкой болельщиков клуба. Однажды он даже угостил фанатов «Шальке» едой.



В конце ноября 2017 года Доменико поджидал сумасшедший выезд в Дортмунд. Там его команда к перерыву горела 0:4. Тем не менее «Шальке» смог отыграться, забив два последних мяча в промежутке с 85-й по 90-ю минуту. После игры болельщики клуба из Гельзенкирхена по-хорошему сходили с ума. Они праздновали на клубной территории, где как раз находился Тедеско, до позднего вечера.

«Я остался в офисе, чтобы пересмотреть игру и немного спуститься на землю. Затем я услышал скандирующих фанатов, которые хотели увидеть тренера. Вместе с Энрико Хайлем, ответственным у нас за экипировку, мы вышли на улицу, где сделали несколько селфи и угостили болельщиков едой. Было около 11 часов вечера, фанаты провели на ногах весь день и явно были голодны», — вспоминал специалист.

Фото: spartak.com

Болельщики обожали Доменико и даже простили ему провал

Всего за пару лет в немецком клубе специалист умудрился добиться невероятно тёплых взаимоотношений с фанатами.



Они не протестовали, когда Доменико избавился от капитана Бенедикта Хёведеса, и поддерживали его как после побед, так и после крупных неудач. Не раз фанаты приглашали его на трибуну, где они вместе распевали клубные песни.

Тедеско подходил к фанатской трибуне и после крупных поражений. Главный тренер «Фортуны», разгромившей «Шальке» со счётом 4:0, был удивлён не только тем, что Доменико осмелился после такой неудачи разговаривать с болельщиками, но и реакцией фанатов – они поддержали специалиста. Даже несмотря на то что тогда клуб плёлся в конце турнирной таблицы.



Болельщики не перестали любить Тедеско даже после провала. Когда стало известно, что главный тренер будет уволен, они вывесили баннер с надписью: «Спасибо, Доменико!».

Тедеско на равных общался с игроками

34-летний специалист всегда был близок с футболистами. Он старался поддерживать с ними товарищеские отношения и общался на равных. Тедеско отрицал иерархию в раздевалке и не пытался строить из себя учителя.

«Я не всезнающий тренер. С футболистами мы развиваемся все вместе. Я много работаю над вопросами и ответами и привлекаю к этому игроков. Я спрашиваю их: «Как бы ты это сделал?». Но я не выступаю в роли учителя, который проводит опрос, скорее наоборот, как тот, кто хочет начать дискуссию, от которой пользу получим мы все», — говорил Доменико.

В первом сезоне такой подход невероятно заряжал и мотивировал футболистов. Однако, по мнению немецких журналистов, этот же метод работы сыграл с тренером злую шутку. Репортёр Spiegel в Гельзенкирхене и ведущий подкаста о «Шальке» Хасан Халиб Таджи утверждал, что Тедеско потерял контроль над раздевалкой. Тренер вовремя не смог проявить жёсткость и показать характер.



«Тедеско потерял контроль над «Шальке» потому, что не боролся с недисциплинированным поведением многих своих игроков. Из-за пяти подряд поражений он очень нервничал и слишком часто перекраивал стартовый состав. Менял почти полкоманды каждую неделю», — отмечал журналист.

Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры Не очень обнадёживающая статистика для Доменико Тедеско.

Для Тедеско эмоции в футболе не менее важны, чем тактика

Доменико Тедеско считается тактическим гиком, который помешан на игре в переходных фазах. Это действительно так, однако сам специалист считает, что эмоции важнее тактики в футболе.

32-летний тренер – новая звезда Бундеслиги Сейчас он – строитель лучшей команды Германии после «Баварии».

«Тактика, безусловно, важна, и ребята должны чувствовать, что у нас есть план. Но самое важное — это эмоциональная и социальная составляющие», — отмечал тренер.



Именно поэтому каждое утро в «Шальке» он первым делом обращал внимание на состояние игроков. Если тренер замечал, что кто-то из футболистов выглядел немотивированным, уставшим или невыспавшимся, он проводил с ними личные беседы.