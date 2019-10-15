«Крым – наш». Шотландцы приехали в Россию с баннером «Севастополь»

На матч отбора к Евро-2020 в Россию приехали больше тысячи шотландцев. И это было классно.



1. Они показали Москве, что национальная одежда – красиво, а не стыдно.

2. Дали мастер-класс по пению гимна.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

3. И убедили, что результат – не главное, что можно увезти из России. Об этом – в короткой истории фаната Энди и его сына Коннора.

Индира и Энди

Шотландцы вообще довольно наглые парни. Например, не найдя в «Лужниках» подходящих ограждений для своих баннеров, они оккупировали целый отсек для прессы.

Судя по обозначениям на полотнах, оказалось, что в Москву приехали в основном жители периферии, клубы из которой редко играют в еврокубках. Но самый необычный регион нашёлся под самой крышей «Лужников». На баннере изображены флаги России, Шотландии, а также герб Севастополя.

Владельца баннера зовут Энди. Он коренной шотландец, который с детства живёт в Глазго и уже 30 лет гоняет на выезды со сборной.



— Почему Севастополь? – спрашиваю.

— «Крым-наш»! – трижды повторяет Энди и становится понятно, что дело не в стёбе.



— В Москве я во второй раз, — начинает он свою историю. — Первый был в 1995 году, когда Шотландия сыграла с Россией 0:0. На этом воспоминания Энди о футболе заканчиваются.

— После матча мы пошли в ирландский паб в центре, и там я познакомился с девушкой. Её звали Индира, татарка из Крыма. И вот там, — Энди показывает на несколько рядов вниз – стоит наш сын.

Встретившись с Индирой в Москве, уже через год Энди увез её в Глазго и сделал своей женой. Они вместе почти 25 лет.



— Сейчас часто ездим к Индире на родину, в Севастополь, — продолжает Энди. – Крым для меня как второй дом, поэтому я и привёз с собой этот баннер. Ничего политического в нём нет.



— Но «Крым-наш» — это лозунг. Кто вас научил?

— Крым – Россия. Все люди, кто там живет, так считали и считают. А британские СМИ, может, просто не владеют информацией, как Хрущев при Советском Союзе отдал Крым Украине. Но одна подпись не может изменить историю. Поэтому «Крым – наш».

Коннор

С фразы «Крым – наш» начинает разговор и 23-летний сын Энди, Коннор. Он учится в университете в Эдинбурге, работает биологом, судит любительские футбольные матчи и отлично говорит по-русски.



— В детстве мама никогда не общалась со мной на английском. Только на родном для нее языке, чтобы я знал историю. И сейчас дома мы тоже используем русский, — говорит он. – Также стараемся несколько раз в год приезжать в Москву и Севастополь, встречаемся с родственниками.



Конор гордится своим происхождением.

— Россия – великолепная страна, с отличным людьми, — говорит он.

Правда, болеет Конор всё равно за Шотландию.

— Я же там родился, — объясняет он. – Но мне очень нравятся Головин и Дзюба. Думаю, Алекс мог бы легко играть в любом клубе АПЛ. И Дзюба, наверное, тоже.

Сборная России

При счете 4:0 половина шотландских болельщиков уходит с трибун и перемещается в московские пабы. Но Энди и Коннор остаются здесь до конца.



— Россия просто сильнее. Да, у нас есть игрок «Ливерпуля», но в остальном сейчас низкий уровень, — грустно говорит Коннор.

— Зато Индира будет довольна, — смеется Энди, сворачивая баннер с Севастополем. В России они останутся на неделю – встретятся с родственниками в Москве и съездят на море в Крым, который теперь «наш».



Как будто бы раньше он был для них чьим-то чужим.