«Надеюсь, что смогу вернуться живым». КНДР и Южная Корея сыграли в Пхеньяне

Сборная Южной Кореи не приезжала в Пхеньян почти 30 лет: последний визит к ближайшему соседу состоялся в 1990 году, когда команды провели товарищескую встречу. В этот раз Север и Юг попали в одну группу на квалификации на чемпионат мира — 2022 и довольно быстро договорились, что играть будут в Пхеньяне и Сеуле. Это решение многое говорит о сложных отношениях соседей. Когда сборные Севера и Юга попадали в одну группу в отборочном турнире к ЧМ-2010, обе очные встречи пришлось проводить на нейтральном поле в Шанхае. Всё потому, что КНДР наотрез отказалась поднять флаг Южной Кореи и включить их гимн на своём стадионе.

Сейчас всё иначе. Правда, без ограничений и странностей всё же не обошлось.

Северная и Южная Корея воюют больше 60 лет. Футбол их объединил Мир, где нет места вражде.

Дорога на матч

Сеул и Пхеньян соединяет железнодорожная линия Кёнъисон, которая была построена в далёком 1906 году. Поезда успешно курсировали по ней до 1945 года, но после разделения Кореи на Северную и Южную дорогу закрыли. В 2007 году Сеул проводил политику «солнечного тепла» в отношении КНДР, и по железной дороге почти год доставлялись грузы с Юга на Север. Но довольно быстро всё это закончилось, и поезда вновь перестали ходить. Спустя десять лет из Сеула отправился состав с официальными лицами и экспертами, чтобы оценить состояние дороги. Это очередной шаг в улучшении отношений, но о пассажирских перевозках речь пока не идёт.



Авиасообщения между двумя столицами тоже нет. Южная Корея в преддверии матча пыталась договориться с КНДР, чтобы сборная отправилась на игру на самолёте, но северяне на это предложение никак не отреагировали. Футболистам пришлось делать крюк: лететь сначала в Пекин, а уже оттуда – в Пхеньян.

Наставления перед поездкой

Как сообщает агентство CNA, членов делегации Южной Кореи попросили оставить свои мобильные телефоны в посольстве в Пекине. «Нам не гарантировали использования никаких средств коммуникации, так что будем искать любые возможности и полагаться на электронные письма», — сказал представитель федерации.



Также перед поездкой южнокорейских футболистов проинструктировали, как следует себя вести, и попросили внимательнее следить за своими вещами, чтобы случайно что-нибудь не забыть. Даже носки. А то мало ли что.



Все эти меры напугали некоторых футболистов. «Я немного боюсь ехать в Пхеньян. Надеюсь, что смогу вернуться живым», — опасался защитник сборной Южной Кореи Ли Чже Ик.

Никаких иностранных журналистов и бродкастеров

КНДР не разрешила южнокорейским журналистам приехать на матч: правительство отказалось выдавать визы кому-либо, кроме футболистов и тренерского штаба. Но если это решение ещё как-то можно понять, то запрет для бродкастеров — нет. Судя по всему, северокорейские власти совсем не хотели, чтобы эту игру кто-то увидел, пока она не закончится.



Пообещали, правда, отдать DVD-диск с записью матча представителям федерации Юга до их отлета домой.

Никаких болельщиков

Изначально ожидалось, что на стадионе собёрется около 40 тыс. зрителей (вместимость арены имени Ким Ир Сена – 50 тыс.): об этом за день до матча объявила северокорейская сторона на совещании организаторов и отделов безопасности. Но, по данным агентства «Рёнхап», КНДР в день игры внезапно закрыла доступ на трибуны, предварительно не предупредив Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Объяснять это решение никто, конечно же, не стал.

КНДР — Южная Корея Фото: Korea Football Association/Getty Images

Электронные письма о ходе матча

На стадионе для представителей KFA был организован пресс-центр с доступом в интернет, но, по сообщениям агентства «Рёнхап», связь часто пропадала, а скорости хватало лишь на то, чтобы отправить электронное письмо. Ну а самым простым способом передать информацию – позвонить – воспользоваться было нереально, потому что звонки из одной страны в другую не проходят.

Нули на табло

Рассказать, как прошёл матч, довольно сложно, потому что в интернете отсутствует даже нормальная текстовая трансляция. Один из примечательных фактов – во встрече принял участие Хан Кван Сон, северокорейский нападающий, который играет за «Ювентус» U23.

Отношения между Севером и Югом

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане спортсмены Северной и Южной Кореи прошлись на церемонии открытия под флагом «единой Кореи», а также выставили объединённую женскую сборную по хоккею. Впервые о том, что такое возможно, сказал Ким Чен Ын во время новогодней речи. Но в то, что это всё-таки произойдёт, слабо верилось: в 2017 году отношения между Севером и Югом достигли точки кипения из-за того, что Пхеньян провёл шестое по счёту ядерное испытание и ещё несколько испытаний баллистических ракет. Но непростое для обеих стран решение было принято чуть ли не за неделю — на первой же за два года встрече на высшем уровне. Многие восприняли это как шаг к улучшению отношений между Пхеньяном и Сеулом.



После этого Ким Чен Ын встретился в демилитаризованной зоне с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Переговоры получились успешными: руководители подписали документ о будущем объединении Корей и о прекращении враждебных действий в отношении друг друга. «На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга», — говорится в декларации.



Всё, конечно, гораздо сложнее, чем кажется, и так быстро всё прекрасно не станет. Тем более что у обеих стран совершенно разное видение объединения.