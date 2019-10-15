Среди 20 лучших молодых футболистов есть украинец и кореец. Россиян – нет

Что случилось?

Стал известен список 20 лучших молодых футболистов. Их имена опубликовало итальянское издание TuttoSport. В число лучших вошли:

Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды)



Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)



Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)



Ансу Фати («Барселона», Испания)



Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)



Маттео Гюэндузи («Арсенал», Франция)



Эрлинг Холанн («Ред Булл Зальцбург», Норвегия)



Кай Хаверц («Байер», Германия)



Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)



Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)



Мойсе Кин («Эвертон», Италия)



Ли Кан Ин («Валенсия», Южная Корея)



Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)



Дониелл Мален (ПСВ, Нидерланды)



Мэйсон Маунт («Челси», Англия)



Родриго Гоэс («Реал», Бразилия)



Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия)



Ферран Торрес («Валенсия», Испания)



Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)



Николо Дзаньоло («Рома», Италия).

Где россияне?

Их нет на этот раз. И не могло оказаться в принципе. Ещё летом был объявлен расширенный список из 100 претендентов, в котором не было ни одного представителя России. Сейчас число претендентов сократилось до 20 человек.

В прошлогоднем списке топ-100 претендентов на премию Golden Boy из россиян был лишь защитник «Локомотива» Михаил Лысов. Два года назад – Тимур Жамалетдинов из ЦСКА и Даниил Уткин из «Краснодара». Три года назад – Александр Головин из ЦСКА. За всё время существования конкурса российские футболисты никогда не попадали в топ-3.

Что это за премия?

Golden Boy вручается с 2003 года. Выбор лучшего молодого футболиста (не старше 21 года) основывается на выборе спортивных журналистов европейских спортивных изданий, а также на открытом голосовании на сайте TuttoSport. В декабре 2018 года премию получил Матеус де Лигт, который на тот момент ещё не играл в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя если бы учитывалось только голосование на сайте, то первым стал бы Джастин Клюйверт из «Ромы». Последние месяцы лидером голосования оставался турок Абдулкадир Омюр, которого, как сообщает TuttoSport, горячо любят турецкие фанаты. Однако в топ-20 хавбек «Трабзонспора» всё-таки не попал.

Когда объявят победителя?

16 декабря в Турине (TuttoSport – итальянское издание, базирующееся в Турине). Примечательно, что в топ-20 попали сразу три итальянца: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Николо Дзаньоло («Рома») и Мойсе Кин («Эвертон»). При этом итальянский футболист лишь раз выигрывал Golden Boy. В 2010 году премию получил Марио Балотелли.



Чаще всего награду получали французы – три раза: Поль Погба (2013), Антони Марсьяль (2015) и Килиан Мбаппе (2017). В тройку лучших по три раза входили лишь Уэйн Руни (2003, 2004, 2005) и Лионель Месси (2005, 2006 и 2007).