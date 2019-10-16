Баста купил клуб с большой историей. Он хочет его возродить

Ростовский СКА имеет долгую историю, богатую как на взлёты, так и падения. Клуб был основан в 1937 году и заявлен в чемпионат города под названием из двух аббревиатур — РоДКА СКВО, что расшифровывается как Ростовский окружной Дом Красной Армии Северо-Кавказского военного округа. В первый же год команда заняла первое место в чемпионате СКВО и на первенстве города, после чего ещё три раза подряд выигрывала золотые медали.

1937—1946 — Ростовский Дом Красной Армии (РоДКА)



1946—1957 — Окружной Дом офицеров (ОДО)



1957—1960 — Спортивный клуб военного округа (СКВО)



1960—2013 — Спортивный клуб армии (СКА)



2013—2015 — СКВО



с 10 марта 2015 — СКА

В чемпионате СССР ростовский клуб начал своё выступление в 1958 в классе «Б». За тот год СКВО поднялся на первое место и забил больше всех голов в чемпионате – 72 мяча в 30 играх. Следующий сезон клуб начинал уже в элите, где продержался до 1973.

В 1966 году СКА впервые завоевал серебряные медали чемпионата. Но главного успеха в своей истории ростовский клуб добился в 1981, когда в финале Кубка СССР обыграл в «Лужниках» «Спартак». Кстати, хрустальный трофей ростовчанам вручил президент Международной федерации футбола Жоао Авеланж, который в тот момент прибыл с визитом в Москву.

Советский спорт

«Трудным и напряженным был путь ростовского СКА к первой в своей истории победе в розыгрыше Кубка СССР. Вспомним, что в зональном турнире они лишь в последней игре, победив «Пахтакор», вышли в следующий этап, что называется, без пяти минут двенадцать. Затем был исключительно тяжелый матч с ереванским «Араратом», в котором армейцы победили лишь в добавочное время. В полуфинале ростовчане в Москве сумели обыграть успешно выступающих в нынешнем сезоне динамовцев столицы. И вот финальная игра со «Спартаком». Думается, что все игроки СКА заслужили за этот матч добрых слов. Они провели его с полной отдачей сил, самоотверженно, азартно и ни в чем не уступали своему сопернику. Давайте поздравим ростовскую команду, команду с большими традициями в футболе, с выигрышем первого почётного приза в нашем футболе».

Победа позволила СКА принять участие в Кубок обладателей кубков. Ростовский клуб дошел до 1/8 финала, но был выбит немецким «Айнтрахтом». На этом успехи СКА заканчиваются – в 1985 году команда вылетела из высшей лиги, а спустя еще четыре года и вовсе оказалась во втором дивизионе. С тех пор в элите СКА так и не играл.

Как исчезали футбольные клубы в России. Разгар экономического кризиса После стабильных 2000-х в российском футболе наступили очень тяжёлые времена.

За СКА в разное время выступали Виктор Понедельник, Виктор Одинцов (двукратный серебряный призер ОИ), Юрий Мосалёв (дважды попадал в список 33 лучших футболистов СССР), Анатолий Чертков (также попадал в этот список и считается легендой СКА), Игорь Гамула, Сергей Андреев (бронзовый призер ОИ, член клубов Григория Федотова и 100 российских бомбардиров, легенда СКА).

Из-за неудовлетворительных результатов, которые только отпугивали инвесторов, у клуба начались финансовые проблемы. Взяться за «армейский» клуб с традициями решил рэпер Баста, который сам родом из Ростова. Осенью 2018 года он сказал в интервью: «У клуба забрали стадион, теперь он играет на стадионе «Труд». Ко мне обратились местные пацаны и попросили помочь. Им, как и мне, очень хочется, чтобы легендарный клуб возродили». В июле этого года пошли разговоры о том, что Василий Вакуленко действительно взялся за СКА, а 15 октября клуб официально объявил о том, что Баста закрыл все долги и вложил 10 млн рублей на развитие команды.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — сказал новоиспеченный владелец.



Вакуленко пригласил в СКА Сергея Городничука, который раньше работал в «Химках» и РФС, на должность спортивного директора позвал Виктора Панченко, а всю медиа историю отдал Стасу Меркису, делавшего крутой контент в соцсетях «Енисея». Сам рэпер будет заниматься спонсорами и развивать коммуникационные направления.

Когда-то он писал про пьяниц и коров на поле. Сейчас пишет про «Енисей» История Стаса Меркиса, который ведёт самый креативный «твиттер» клуба РПЛ.

Главная задача для клуба прямо сейчас – успешно выступать в ПФЛ и укреплять команду. «Первостепенной целью является создание крепкого, боеспособного коллектива, который сможет укрепить свои позиции на уровне ПФЛ с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В 2020 году клуб перезапустит собственную футбольную школу», — говорится в заявлении СКА.

Виктор Панченко сказал, что в команду будут приглашать футболистов, которые будут прогрессировать и показывать качественный футбол: «К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается».

Баста уже нашел спонсоров – ими стали «РТ-капитал» (дочерняя компания «Ростеха») и правительство Ростовской области. «Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Надеюсь, шаг за шагом, при поддержке болельщиков армейцев, мы добьёмся нужного результата. Мне хотелось бы, чтобы у нас получилось», — сказал он.

Сейчас СКА выступает в ПФЛ в зоне Юг и занимает восьмое место. В последних двух матчах ростовский клуб сыграл вничью, а до этого одержал три победы подряд.