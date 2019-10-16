Берг забил Испании! Главные события отборочных матчей Евро-2020

Завершился восьмой тур отборочного цикла Евро-2020. В следующий раз сборные сыграют в ноябре, и тогда определятся последние обладатели путёвок на чемпионат Европы через основную квалификацию. Рассказываем о главных событиях матчей вторника.

Турнирная таблица.

Испания пропустила от Берга и едет на Евро-2020

В прошлую субботу сборная Испании потеряла первые очки в отборочном цикле и отложила празднование выхода на Евро-2020. Как выяснилось, всего на три дня. Но относительная неудача в Норвегии, видимо, стала главной причиной того, что тренер «красной фурии» Роберт Морено поменял сразу шестерых игроков стартового состава. В Швеции место в основе получили Давид де Хеа, Дани Карвахаль, Иньиго Мартинес, Родри, Тьяго Алькантара, а также дебютант национальной команды Херар Морено. Впрочем, де Хеа не продержался до финального свистка. По ходу второго тайма голкипер «Манчестер Юнайтед» получил травму и был заменён на Кепу.

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Против шведов испанцы начали очень мощно. К 12-й минуте выигрывали со счётом 108-8 по количеству передач! Создали два шикарных момента, но экс-голкипер «Ромы» Робин Ольсен тащил всё. Тем не менее хозяева постепенно выравняли игру, а потом сборную Испании засосало в болото оборонительного стиля сборной Швеции. С каждой минутой гости выглядели всё бледнее. В результате Маркус Берг забил гол, который едва не стал победным. Нападающий «Краснодара» хорошо открылся под подачу и бил головой. Казалось, он упустил блестящий момент, направив мяч прямо в де Хеа. Однако Берг дождался ещё одного сейва голкипера, парировавшего удар Эмиля Форсберга, после чего добил мяч в пустые ворота головой с метра. Наконец-то Маркус отличился в квалификации Евро-2020!

Шведы заставили испанцев паниковать. Старался Берг, на которого был готов наброситься с кулаками за фол при отборе Родри. Оба получили по жёлтой карточке. Здорово выглядели полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон и бывший капитан «быков» Андреас Гранквист. «Красная фурия» почти проиграла, но в компенсированное время всё-таки спаслась благодаря удачному стечению обстоятельств на угловом. Этой ничьей сборная Испании радовалась уже как победе, ведь теперь путёвка на Евро-2020 завоёвана.

Манчини повторил рекорд 80-летней давности

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини продолжает развлекаться в откровенно проходной группе J и бить рекорды. Сборная Италии одержала девятую победу подряд (восемь в отборе Евро-2020 и одна в товарищеской встрече) и повторила достижение, установленное 80 лет назад «голубой эскадрой» под руководством Витторио Поццо. Наверное, для кого-то итальянцы снова становятся одними из фаворитов европейского футбола, но уместнее подождать с выводами до того момента, когда команда Манчини начнёт сражаться с соперниками покрепче.



Лихтенштейну «скуадра адзурра» забила уже на 2-й минуте: Федерико Бернардески пробил в касание после передачи подключившегося вперёд Кристиано Бираги. Как ни странно, минимальный счёт продержался до 70-й минуты. Италия разорвала уставшего соперника только в концовке. Андреа Белотти оформил дубль ударами головой, защитник Алессио Романьоли тоже забил «со второго этажа», а Стефан Эль-Шаарави открылся на грани офсайда и без помех переправил мяч в сетку правой ногой.

Армения без Мхитаряна проиграла ключевой матч

Сенсационно занимающая второе место в той же группе сборная Финляндии сделала ещё один шаг к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть на крупном турнире. Перед этим туром команда Маркку Канервы опережала на два очка Армению и Боснию и Герцеговину. Как раз с армянской командой финны встречались в Турку.

На игре гостей, безусловно, сказалась потеря Генриха Мхитаряна: в начале месяца полузащитник «Ромы» получил повреждение бедра и выбыл на три недели. Без Мхитаряна сборной Армении не хватало идей в атаке, поэтому центрфорвард «Сочи» Александр Карапетян остался без мяча. А вот лидер финнов Теему Пукки стал героем матча. Его-то хорошо находили передачами: во второй тайме нападающий «Норвича» очень спокойно и технично реализовал два выхода один на один. Пукки ассистировал один из самых больших финских талантов последних лет Йоэль Похьянпало, который возвращается на высокий уровень после полутора лет, пропущенных из-за травмы. В предыдущем матче с Боснией и Герцеговиной Похьянпало забил мяч, а теперь стал автором голевого паса. Вдобавок сборную Армении подвёл вратарь, совершивший ошибку на выходе в эпизоде с первым голом.

Захави отрывается от Дзюбы

Продолжаем следить за соревнованием лучших бомбардиров отборочного цикла чемпионата Европы. В понедельник игроки сборной Англии Гарри Кейн и Рахим Стерлинг забили свои восьмые мячи, сократив отставание от капитана сборной России Артёма Дзюбы до одного гола, а во вторник личный счёт увеличил лидер сборной Израиля Эран Захави.

Дзюба может стать лучшим бомбардиром отбора Евро-2020. Какие у него шансы? С кем он конкурирует, какие матчи остались.

В матче с Латвией Захави ограничился одним точным ударом, хотя уровень соперника позволял израильскому снайперу надеяться на более результативную игру. Форвард «Гуанчжоу Фули» преуспел на добивании. Теперь у Эрана 11 голов. На финише отборочного цикла Израиль сыграет с Польшей (дома) и Северной Македонией (в гостях), Англия – с Черногорией (дома) и Косово (в гостях), а Россия – с Бельгией (дома) и Сан-Марино (в гостях). У Дзюбы не такие уж плохие шансы финишировать на первом месте, учитывая, что в июне нападающий «Зенита» оформил покер в ворота Сан-Марино. Между тем, Артём по-прежнему лидирует по системе «гол+пас», набрав 14 очков.