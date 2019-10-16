6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020

В ноябре пройдут заключительные матчи отборочного турнира Евро-2020, но уже определились команды, которые досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы.



Украина

Группа B



Досрочный выход сборной Украины на Евро-2020 произошёл в матче с действующим чемпионом Европы – сборной Португалии. Украинцы дома в присутствии 66 тыс. болельщиков сумели одержать победу над португальцами (2:1), играя с 72-й минуты в меньшинстве. А ещё ранее команда Шевченко взяла очко в Португалии, сыграв на выезде вничью. Украинская сборная обеспечила себе не только выход на Евро, но и первое место в группе отборочного турнира.



Сразу же после матча в Киеве украинские футболисты и главный тренер Андрей Шевченко отпраздновали выход на Евро вместе со своими болельщиками, встав в центральном круге. А защитник сборной и «Манчестер Сити» Александр Зинченко пребывал в таком хорошем настроении, что в эфире телеканала громко кричал: «Мы на Евро!». Для его сборной участие в финальной части чемпионата Европы станет третьим. В 2012 году Украина играла как хозяйка турнира, а в 2016-м, пройдя квалификацию, не сумела выйти из группы, заняв последнее место.

Украина такая же крутая, как и Россия. Бьёт Португалию и выходит на Евро Даже действующие чемпионы Европы оказались бессильны.

Испания

Группа F



Испанцы вышли на Евро-2020 благодаря голу в ворота сборной Швеции в компенсированное время. Сначала испанцев сумел огорчить нападающий «Краснодара» швед Маркус Берг и казалось, что матч так и закончится минимальным поражением испанцев. Но гол полузащитника «Валенсии» Родриго принёс сборной Испании ничью, которой оказалось достаточно для выхода в финальную часть чемпионата Европы.



После вынужденного ухода Луиса Энрике с поста главного тренера сборной испанцы показывают не очень хорошие результаты. В отборочном турнире с трудом на выезде была обыграна сборная Румынии, а потом последовали два ничейных результата с Норвегией и Швецией. Тем не менее трёхкратные чемпионы Европы поедут на турнир в 11-й раз. Евро-2016 во Франции закончился для «красной фурии» на стадии 1/8 финала.

Фото: Visionhaus/Getty Images

Польша

Группа G



Поляки обеспечили себе путёвку на Евро-2020 за два матча до окончания отбора, одержав победу со счётом 2:0 над сборной Македонии. Польша, за которую выступают игроки московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус, прошла квалификацию без особых проблем благодаря лёгкой группе. Помог полякам и их грозный дуэт форвардов Роберт Левандовски и Кшиштоф Пёнтек, которые забили пять и три мячей соответственно. Левандовски и вовсе провёл все матчи отбора без замен. Как и опорник «Локо» Крыховяк.



Польская сборная сыграет на чемпионате Европы в четвёртый раз. В 2016 году польская команда добилась своего лучшего результата на этом турнире, добравшись до четвертьфинальной стадии. Тогда поляки лишь в серии пенальти проиграли будущему чемпиону — сборной Португалии. В 2008 и 2012 годах сборная Польши выступала в финальной части чемпионата Европы, но не сумела выйти из своей группы.

Захави расстроил Дзюбу! 5 событий матчей отборочного цикла Бельгия первой вышла на Евро-2020, а Бруно Петкович забил самый оригинальный гол дня.

Бельгия

Группа I



Бельгийцы первыми пробились на Евро-2020 через отборочный турнир. Команда Роберто Мартинеса обеспечила себе выход за три игры до окончания отбора, разгромив сборную Сан-Марино со счётом 9:0. Сейчас сборная Бельгии лидирует в своей группе, набрав в восьми играх максимум очков.



Для них этот Евро станет шестым в истории. На Евро-2016 во Франции, бельгийцы добрались до четвертьфинальной стадии, где проиграли Уэльсу (1:3). А в 1980 году был зафиксирован их лучший результат на чемпионате Европы. Тогда они дошли до финала, но уступили сборной ФРГ (1:2). Теперь сборной Бельгии предстоит сразиться с нашей сборной в Санкт-Петербурге за первое место.

Россия

Группа I



Наша сборная, разгромив на выезде Кипр, досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы. Россия, проиграв пока только сборной Бельгии на выезде, уверенно переиграла остальных соперников по группе. Капитан Артём Дзюба в восьми матчах наколотил девять голов и теперь уступает в гонке бомбардиров только израильтянину Эрану Захави (11). Тем не менее у Артёма есть все шансы возглавить эту гонку по окончании отборочного турнира. К тому же уже сейчас наш форвард — лучший по системе «гол+пас».



Напомним, что последнее участие нашей сборной на чемпионате Европы во Франции вышло крайне неудачным. Команда заняла последнее место в группе с Уэльсом, Англией и Словакией, сумев набрать лишь одно очко. Лучшим выступлением России на чемпионатах Европы, не считая победу сборной СССР в 1960 году, остаётся полуфинал Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. Целью на ближайший турнир главный тренер Станислав Черчесов ставит победу на Евро.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Италия

Группа J



Итальянцы одержали победу над Грецией (2:0) и за три матча до окончания отборочного турнира обеспечили себе путёвку на Евро-2020. Им досталась лёгкая группа, в которой они набрали максимум возможных очков. Уже на днях появилась информация, что главный тренер «скуадра адзурра» Роберто Манчини, который провалился в «Зените», продлит контракт со сборной и, по слухам, будет работать с ней до чемпионата мира в Катаре.



А ведь после назначения на этот пост Манчини предрекали очередной провал. Но итальянцу с его командой удалось выдать удачную серию из восьми побед, так что чемпионы Европы 1968 года сейчас в порядке. Летом у них есть все шансы выступить лучше, чем на Евро-2016, где итальянцы дошли до четвертьфинала, уступив в серии пенальти сборной Германии.