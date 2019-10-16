Феноменальный матч Глушенкова за молодёжку. «Спартак», не потеряй парня!

Кто бы что ни говорил, у красно-белых есть очень хорошие игроки. Нужно всего лишь доверять им – и раскрывать их.

Минувшим летом красно-белые увлеклись кардинальной перестройкой, обновлением и омоложением состава. Всё лето они гонялись за статусными и дорогими новичками, набрали их на несколько десятков миллионов евро, совершили несколько спорных (не говорим «ошибочных» — именно спорных) трансферов, а сейчас искренне надеются, что приобретения сработают – и с новым главным тренером Доменико Тедеско «Спартак» начнёт карабкаться на вершину.

Однако, как часто бывает в таких случаях, когда мы гоняемся за чем-то новым, неизведанным и сверкающим, то имеем склонность не замечать что-то хорошее, что уже имеем. И тот же «Спартак» только в нынешнем сезоне подарил нам два примера. Первый из них – история Умярова, который в матче с «Краснодаром» (да и в других) сыграл чуть не лучше всех и доказал, что на него можно и нужно рассчитывать прямо сейчас. И нет смысла мариновать его на скамейке ради игрового времени статусных новичков.

Умяров – самое светлое пятно в «Спартаке». Он должен наигрываться новым тренером Не в далёком будущем и не в ближайшем, а прямо сейчас.

Второй пример – бывший одноклубник Умярова по «Чертаново» Максим Глушенков. Он вышел на поле лишь раз – на 90-й минуте в последней игре с «быками», а всё остальное время был где угодно – в лазарете, «Спартаке-2», в турбулетном положении — но только не основе. А во вторник все болельщики, смотревшие игру молодёжной сборной России, могли схватиться за голову: Глушенков подарил такой концерт, что равнодушным не оставил никого.

Для тех, кто не наблюдал за игрой, вкратце резюмируем.

1) Да, матч был всего лишь против скромной Эстонии. Однако и против такого соперника, сидящего в обороне всей командой, нужно уметь играть.

2) Глушенков вышел на позиции центрального атакующего полузащитника, но работал по всей ширине поля, много смещался в полуфланги и фланги и именно оттуда выполнил большинство острых действий.

3) Глушенков отдал ВОСЕМЬ ключевых передач. И все они оказались точными. Потрясающий показатель, который встречается очень редко. Ещё у Максима аж 13 пасов в штрафную.

4) Глушенков продемонстрировал отличную вовлечённость (65 ТТД для представителя атакующей группы – хорошие цифры) и качество (83% успешных действий, 86% точных передач). Всё это тоже очень солидно.

5) Глушенков также показал три очень сильные стороны – это развороты в центральной зоне под давлением за счёт техники и движений корпусом (благодаря этому он спокойно уходил от опеки, а в первом тайме заработал пенальти), очень качественные, а главное быстрые, передачи и действия левой ногой, а также нестандартное мышление. Большинство пасов в игре с Эстонией были реактивными, с минимумом касаний, чёткими, поэтому и эффективность их оказалась высокой.

6) В протоколе у Глушенкова – гол, две результативные передачи и заработанный пенальти, то есть прямое участие в четырёх голах из пяти.

Столь впечатляющие сольные концерты в исполнении отдельных игроков встретишь на профессиональном уровне нечасто. Причём важно заметить, что несколько дней назад против Польши свои 30 с лишним минут он тоже провёл добротно и отметился спасительным навесом на Шапи на последних секундах.

Для «Спартака» плюсы Глушенкова – в его универсальности, он может сыграть без потери качества на нескольких атакующих позициях в средней и передней линиях. Даже сегодняшний Максим (про перспективу не говорим) вряд ли ощутимо ниже уровнем, чем Ларссон и Мирзов, и, в отличие от всех своих партнёров по клубу, играющих в другом стиле, он сможет обеспечить Понсе классными прострелами и навесами. Их минимальное количество – главный фактор, который ограничивает аргентинского нападающего в первой части сезона.

Хотя конкретные игровые задания, функции и характеристики – это в данном случае вещь второстепенная. Главное, что «Спартак» и лично Доменико Тедеско во вторник должны были понять: у них есть игрок, который пусть не был куплен за баснословные деньги, но имеет ничуть не меньшую перспективу. И должен в этом сезоне получать хотя бы какое-то адекватное время.

Иначе вскоре он будет сверкать в другой команде.