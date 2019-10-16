В Барселоне массовые беспорядки. Даже матч «Барсы» и «Реала» под вопросом

Пока европейские сборные борются за право сыграть на Евро-2020, в Каталонии на первый план вышли политические проблемы. Политический кризис парализовал Барселону.

14 октября мадридский суд вынес приговор политикам, которые организовали референдум о независимости Каталонии. Судебное дело тянется с 2017 года, когда каталонские местные власти в одностороннем порядке провели референдум об отделении от Испании. Испанские власти применили силу, чтобы сорвать голосование, но, несмотря на это, каталонцы объявили референдум состоявшимся. Более 90% проголосовавших выбрали независимость. Итоги правительство Испании не признало.

Судья не согласился с обвинением в мятеже, но признал подозреваемых виновными в организации массовых беспорядков. Несколько человек получили реальные тюремные сроки. Среди них Ориоль Жункерас, бывший вице-президент правительства каталонской автономии. Согласно соцопросам, проведённым весной 2018 года, Жункерас – самый популярный политик в регионе с самым высоким рейтингом доверия. Он был приговорён к 13 годам заключения. Его помощники получили от 9 до 11 лет. После этого в Каталонии начались массовые беспорядки.

Протестующие перекрыли главные дороги в Барселоне. Сначала всё было мирно: в знак поддержки заключённых люди зажигали свечи и показывали флаги Каталонии. Также протестующие заблокировали работу аэропорта. Они перекрыли движение пассажирам, а также транспорту — аэропорт перестал функционировать.

Фото: Iranzu Larrasoana Oneca/NurPhoto via Getty Images

Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images

Но протест быстро перешёл в столкновения с полицией. Кадры показывают, насколько всё серьёзно.

Фото: Charlie Pérez/NurPhoto via Getty Images

Фото: Pau Venteo/NurPhoto via Getty Images

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Гвардиола, Хави и Пике сделали заявления в поддержку заключённых. «Барселона» выпустила заявление в поддержку семей заключённых и призвала власти к диалогу. Пике прокомментировал это словами «горжусь быть частью этого клуба». Гвардиола заявил, что Испания «превращается в авторитарное государство, которое использует антитеррористические законы, чтобы выставить несогласных преступниками». Хави назвал приговор позором.

Несмотря на то что клуб поддерживает протестующих, «Барса» тоже не может воспользоваться аэропортом. В частности, из-за этого планируется отправиться на ближайший выездной матч с «Эйбаром» на автобусе. Это 600 километров, но других вариантов нет.

Ещё большие опасения вызывает предстоящий матч с «Реалом». «Королевский клуб» – главный соперник «Барселоны», но, учитывая политическую ситуацию, речь уже не о спортивном противостоянии. Поэтому задача обеспечить порядок и безопасность во время «класико» в Барселоне выглядит абсурдной. Игра состоится 26 октября, и вероятность того, что всё успокоится до тех пор, слишком мала. В ночь с 15 на 16 октября люди не расходились.

Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images

Поэтому руководство Ла Лиги выступило с инициативой: перенести матч из Барселоны в Мадрид. По календарю первый круг должен быть сыгран в Каталонии, второй в Мадриде. Отсюда предложение: поменять игры местами, чтобы встреча первого круга прошла там, где можно обеспечить безопасность участникам. А во втором круге провести «класико» в Каталонии.

И «Реал», и «Барселона» сразу отказались от предложения. Но пока ситуация не выглядит окончательной: играть в Каталонии при таких массовых протестах невозможно. Остаётся ждать и рассчитывать, что градус напряжения снизится.