Бывший продавец красок стал менеджером клуба. И нашёл игрока для «Ман Сити»

Майку Виллемсу 49 лет, и у него было достаточно причин обидеться на футбол. Во-первых, проблемы с психикой у его старшего брата Рона, игравшего за «Аякс» и «Дерби Каунти», начались из-за того, что тот не справлялся с давлением и переутомлением. Двадцать лет назад Рону Виллемсу диагностировали шизофрению — сразу после этого он просто пропал с радаров. Его карьера оборвалась в 31 год, а сегодня он живёт с семьёй в Зволле, регулярно принимая необходимые лекарства. «Мы знаем, что Рону уже никогда не станет лучше, но сейчас он хотя бы стабилен, и у него прекрасная жена», — говорит младший брат Майк.

Во-вторых, сам Майк Виллемс не сумел построить свою карьеру — он закончил в 20 из-за того, что не мог сосредоточиться на игре. Ему гораздо больше был интересен отпуск на Ибице, чем матч в субботу — и это при том, что юного парня из провинции заметил сам «Аякс». «Я мог хорошо играть в футбол, но не делал всё для этого, и мне не нравилось жить на два города. Через несколько месяцев в Амстердаме я позвонил тогдашнему президенту „Зволле“ Гастону Спорре и сказал ему: „Гастон, мне не нравится в «Аяксе». Можно я вернусь?" — рассказывает Виллемс. Конечно, с такими заявлениями о главном клубе страны профессионалом стать было невозможно.

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В-третьих, футбол при не самом правильном образе жизни забирал здоровье и возможность учиться. У Виллемса на память от футбола остался хронический остеоартрит, а учёбу ему пришлось оставить ещё в те годы, когда он хотел серьёзно играть в футбол. В «Зволле» он попросился по простой причине: нужно было на что-то есть, а другие клубы после его отъезда из «Аякса» не хотели брать капризного игрока. У «Зволле» не было денег, и Майку пришлось идти работать продавцом красок в фирму Sigma. За три десятка лет работы (с перерывом на другую компанию) в Sigma Виллемс дотянулся до должности регионального представителя — ежегодный оборот в 13-14 млн евро, с которым он сталкивался, был сопоставим с бюджетом «Зволле».



Итак, да, у Майка Виллемса было достаточно причин обидеться. Но вместо этого он учёл уроки, обрёл свежий взгляд на игру со стороны и решил по-своему реализовать детские амбиции, которые так и не стали реальностью. Семь последних лет он работал на «Зволле» простым скаутом, совмещая эту работу на фрилансе с должностью в Sigma, и сложил определённый свод принципов, который сводится к одному главному: «Чтобы добиться успеха в футболе, нужно стараться контролировать столько, сколько можешь». Этот главенствующий метод сложился из наблюдений за игрой со стороны, личного опыта проблем в игре и работы скаутом, когда Виллемс сам убедился, что объём даёт качество.

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С этим связана конкретная история. Весной 2016 года Виллемс должен был отсмотреть матч второй команды «Аякса», но приехал на стадион слишком рано. Чтобы не терять время, скаут «Зволле» отправился на соседнее поле, где играла юношеская команда «Аякса». Виллемсу, который незадолго до этого посоветовал клубу обратить внимание на Юнеса Намли, понравился кудрявый центральный защитник «Аякса», но передавать о нём не было частью задания. Когда скаут переходил на другое поле на нужный матч, в чате спортивного департамента «Зволле» в WhatsApp пришло сообщение от технического директора клуба: «Кто-нибудь когда-нибудь видел, как играет Филипп Сандлер? Есть возможность взять его бесплатно». «Имя мне ничего не сказало, и из любопытства я решил погуглить, кто это такой. Чёрт возьми, это был тот самый кудрявый шар, которого я только что сам отметил на соседнем поле! Я набил ответное сообщение: „Да, я видел его. Он может играть в хороший футбол. Если есть возможность взять его бесплатно для нашей второй команды, я бы попробовал“. Остальная часть истории уже известна», — говорит Виллемс.



Под остальной частью он имеет в виду следующее: «Зволле» бесплатно подписал Сандлера, а год назад продал его в «Манчестер Сити» за 2.5 млн евро и солидные последующие выплаты и бонусы.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

В июне Виллемс стал техническим директором «Зволле», предложив руководству клуба программу развития со ставкой на собственный молодёжный департамент и развитую сеть скаутинга. Клуб с новым менеджером уже разворачивает собственную политику, сокращая трансферный и зарплатный бюджет ради дофинансирования академии и найма большего количества юношеских тренеров и скаутов. Все эти годы Майк Виллемс накапливал понимание того, как должна функционировать система клуба, который стремится стабильно быть под голландскими топам, а теперь имеет возможность реализовать свой проект в реальности. Риск велик: «Зволле» существенно меняется, и одного года без Эредивизии и её телевизионного контракта будет достаточно, чтобы провалить план развития.

В широком смысле такие, как Виллемс, будут менять футбол в будущем — и даже уже начали. Долгое время считалось, что у бывших хороших игроков есть эксклюзивное право управлять футбольными процессами — эталоном такого клуба можно назвать «Баварию», которая гордится, что все главные фигуры рекордмайстера раньше выходили на поле в красной майке. Однако в последние несколько лет становится понятно, что эксклюзивность такого права будет пересмотрена. В игру идут люди, которые не имеют (большой или вовсе) профессиональной карьеры, но имеют свежие идеи, понимание, как их можно реализовать, и здоровое стремление к успеху. Неудачи прошлого, связанные с футболом, могли стать для Виллемса травмой, но стали амбициями.

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Он признаётся, что отсутствие профессионального опыта в футболе — одно из главных его преимуществ. Он понимает футбольный процесс не так, как человек, который до 50 лет пинал мяч, а затем платил деньги тем, кто пинает мяч.



Девять воспитанников академии «Зволле» подписали первые контракты летом. По количеству проведённых воспитанниками минут клуб уступает в Эредивизии только АЗ. Два поля академии находятся в стадии замены, клуб развил сеть юношеского скаутинга. Первая часть плана Майка Виллемса находится в стадии реализации.