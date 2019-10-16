Маммана – самый невезучий игрок РПЛ. Но он ещё поможет «Зениту»

В 18 лет Эммануэль Маммана дебютировал в сборной Аргентины. В 21 год, когда аргентинец проводил свой первый сезон в «Зените», он находился в шорт-листе потенциальных новичков «Барселоны». Петербургский клуб был трамплином в топ-клуб для одного из самых многообещающих защитников нового поколения, но случилась беда, от которой не застрахован ни один футболист – тяжёлая травма.

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Маммане невозможно не сочувствовать. Судьба словно специально испытывает этого позитивного, приветливого человека. В юном возрасте Эммануэль потерял родителей, тем не менее сумел преодолеть депрессию и остаться в футболе благодаря поддержке подруги Маги, ставшей его женой и матерью их ребёнка. Теперь аргентинец должен найти в себе силы вернуться на высокий уровень после второй травмы крестообразной связки колена.

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Первый раз колено подвело Мамману в марте прошлого года в Ростове. Защитник перенёс операцию в Риме, а «Зенит» организовал трогательные акции в соцсетях и на стадионе «Газпром Арена» в поддержку аргентинца. Эммануэль в любом случае пропускал ЧМ-2018, однако была надежда, что он наберёт форму за полгода. В общем-то так и получилось: Маммана вернулся на поле в конце сентября в матче Кубка России с «Волгарём». Ещё через месяц Эммануэль показал себя уже на достаточно серьёзном уровне – провёл 90 минут в матче группового этапа Лиги Европы с «Бордо». Тогда главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался: он немного рисковал, выпуская Мамману в основе, поскольку восстановление затянулось и определённые проблемы у футболиста оставались. Но в целом казалось, что всё идёт по плану. Позже Эммануэль попадал в стартовый состав в Бордо, и в Праге на матч со «Славией». В ноябре 2018-го защитника снова вызвали в сборную Аргентины, а в марте нынешнего года он поучаствовал в презентации новой формы национальной команды.

В этом году Малком больше не сыграет. У него очень редкая травма В групповом турнире Лиги чемпионов «Зениту» придётся обойтись без бразильца.

Пока Маммана лечился, в «Зените» образовалась надёжнейшая пара центральных защитников Бранислав Иванович – Ярослав Ракицкий. Ни один из них не давал повода усадить себя на скамейку запасных, поэтому аргентинцу оставалось только ждать шанса, доказывая на тренировках, либо надеяться на то, что Семак вдруг перейдёт на игру в три центральных защитника. Летом, по окончании сезона-2018/19, Эммануэль готов был уехать за практикой в Италию. «Зенит» уже почти договорился с «Сассуоло». Но Маммана остался. Сообщали, что трансфер не случился по просьбе Семака, который не хотел оставаться с тремя центральными защитниками (включая новичка Йордана Осорио) перед Лигой чемпионов. Логика тренера понятна, особенно после игры в Лионе, где «Зенит» действовал с тройкой в центре.

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Маммана с Осорио сыграли в кубковом матче в Красноярске. Затем Семак выпустил аргентинца и венесуэльца во встрече РПЛ с «Уралом». Очевидно, кандидат в сборную Аргентины получил бы необходимое количество практики в «Зените», если бы не «сломался» в Екатеринбурге. Эммануэль сыграл всего чуть более десяти минут. Удивительно, что Маммана стремился продолжить матч и был разочарован заменой, но Семак и врач команды всё поняли быстрее игрока. Новый диагноз – частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Опять операция – теперь в Испании. Ориентировочный срок восстановления составит восемь месяцев.

«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», – написал Маммана после операции в своём «инстаграме».



Кто-то из игроков мог бы опустить руки, пережив две тяжёлые травмы колена за полтора года. А вот Маммана наверняка не тот человек, который так просто сдастся из-за жуткого невезения. Лучший пример для Эммануэля – история экс-капитана «Зенита» Мигела Данни. Португалец трижды рвал «кресты»: в мае 2009-го (пропустил 200 дней), в феврале 2012-го (273 дня) и в апреле 2016-го (244 дня). Однако всякий раз возвращался на поле столь же сильным игроком. Маммана достаточно талантлив, чтобы повторить историю Данни в петербургской команде, за которую он сыграл пока лишь 40 матчей.