12 лет победе России над Англией в отборе Евро-2008. Где сейчас герои той игры

Владимир Габулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/ФК «Алания»

Тогда: вратарь «Кубани»



Сейчас: президент «Алании Владикавказ»



Гус Хиддинк обратил внимание на Габулова, когда тот играл в «Кубани» и проводил довольно неплохой сезон. Голландец сначала проверил вратаря в товарищеском матче с Польшей 22 августа 2007 года (тогда Габулов 45 минут отстоял на ноль), а уже в сентябре доверил место в стартовом составе в игре отборочного турнира Евро-2008 с Македонией. Матч с Англией стал для Габулова вторым официальным в составе сборной России. И он его не провалил, даже несмотря на пропущенный мяч от Уэйна Руни. С тех пор он успел поиграть за «Анжи», ЦСКА, «Динамо», «Арсенал», а также провести год в «Брюгге» и закончить карьеру. В ноябре 2018 года Габулов возглавил министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, однако вскоре покинул этот пост, став президентом возрождающейся «Алании».

Василий Березуцкий Фото: Laurence Griffiths/Peter Lous/Getty Images

Тогда: защитник ЦСКА



Сейчас: сотрудник тренерского штаба «Витесса»



Уже тогда Василий Березуцкий был основным игроком ЦСКА и регулярно вызывался в сборную. В матче с англичанами он был косвенно виноват в пропущенном голе: Майкл Оуэн головой сбросил мяч на Уэйна Руни, что ввело Березуцкого в замешательство. Руни этим воспользовался и пробил в ворота сборной России. Во втором тайме защитник был заменён, а на Евро-2008 вышел на поле лишь дважды. Но, тем не менее, позднее он стал основным игроком национальной команды, на ЧМ-2014 вообще был капитаном сборной. Весной 2017 года он решил приостановить выступления за национальную команду и сосредоточиться на игре за ЦСКА, а спустя год завершил карьеру. Тем не менее долго без работы Березуцкий не сидел. В январе 2019 года он вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском «Витессе».

Сергей Игнашевич Фото: Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тогда: защитник ЦСКА



Сейчас: тренер «Торпедо»



В отборочном турнире Евро-2008 Игнашевич провёл большую часть матчей, а на самом чемпионате Европы был основным защитником национальной команды. В ноябре 2015 года побил рекорд Виктора Онопко по количеству матчей за сборную: игра с Лихтенштейном в рамках отборочного турнира Евро-2016 стала для него 110-й. После неудачного чемпионата Европы защитник заявил, что готов уступить своё место более молодому футболисту. Однако перед домашним чемпионатом мира он пересмотрел своё решение, и в итоге в возрасте 38 лет отыграл все 5 матчей за сборную на мундиале. После окончания турнира Игнашевич объявил о завершении карьеры, а следующим летом возглавил «Торпедо». Под руководством тренера-новичка московский клуб отлично стартовал в ФНЛ и к середине сезона закрепился на первой строчке чемпионата.

Алексей Березуцкий Фото: Laurence Griffiths/Peter Lous/Getty Images

Тогда: защитник ЦСКА



Сейчас: сотрудник тренерского штаба «Витесса»



Алексей Березуцкий, в отличие от брата, провёл на поле весь матч с Англией и даже принял участие в голевой атаке. Именно он пробил по воротам англичан, после чего Пол Робинсон отразил мяч на Романа Павлюченко, и тот забил второй гол в ворота англичан. В основном турнире Евро-2008 Алексей участия не принимал, оставался в запасе. Зато после травмы брата Василия стал основным защитником сборной в финальной стадии Евро-2012. Алексей завершил карьеру в сборной и ЦСКА одновременно с братом, а затем вместе с ним отправился в Голландию, чтобы вступить в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Александр Анюков Фото: Getty Images/Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Тогда: защитник «Зенита»



Сейчас: защитник «Крыльев Советов» (аренда)



Такое ощущение, что внешне Александр не меняется и годы над ним не властны. Другое дело, что играть он стал гораздо реже. На Евро-2008 он провёл все матчи без замен и потом ещё долго играл за национальную команду. В 2015 году Леонид Слуцкий хотел вызвать Анюкова, но внезапно узнал, что годом ранее он прислал в РФС официальный отказ от выступлений за сборную России. Об этом, кстати, никто не знал больше года – почему-то эта история осталась незамеченной даже главным тренером. Оказалось, что Анюков затаил обиду на Капелло за то, что тот сначала включил его в список 30 игроков, которые должны были сыграть в товарищеских матчах со Словакией, Марокко и Норвегией, а потом так же быстро исключил. Можно сказать, что Анюков отказался от выступлений за сборную по собственной воле. В последние годы в «Зените» он получал всё меньше игровой практики, поэтому минувшим летом на правах аренды перебрался в «Крылья Советов», где стал твёрдым игроком основы.

Игорь Семшов Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/РИА Новости

Тогда: полузащитник «Динамо»



Сейчас: тренер тульского «Арсенала»



Семшов закончил карьеру четыре года назад. Поиграв в «Динамо», «Зените» и «Крыльях Советов», полузащитник решил завязать с профессиональным футболом: понял, что больше не может играть на уколах. Тогда ему поступило предложение поиграть в Саудовской Аравии, но он отказался и уехал пожить в Испанию. Спустя пару лет Семшов вернулся в Россию и устроился работать в тренерский штаб тульского «Арсенала». В июне 2018 года специалист стал главным тренером «Химика» из Новомосковска. Однако, не проработав и полгода, он расторг контракт с клубом из ПФЛ и вернулся в «Арсенал».

Константин Зырянов Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/РИА Новости

Тогда: полузащитник «Зенита»



Сейчас: тренер молодёжки «Зенита»



В 2007 году Зырянов перешёл в «Зенит» и провёл лучший сезон в своей карьере, чем сразу же привлёк внимание Гуса Хиддинка. На Евро-2008 он был основным игроком сборной, и, кстати, на его счету гол в ворота Греции, позволивший России продолжить борьбу за выход из группы. В декабре 2012 года Зырянов принял решение завершить карьеру в сборной, но продолжил играть за «Зенит». В 2014-м подписал контракт с «Зенитом-2» на правах играющего тренера, а спустя четыре года завершил карьеру и возглавил молодёжку питерского клуба.

Динияр Билялетдинов Фото: Getty Images/instagram.com/bilyaletdinov

Тогда: полузащитник «Локомотива»



Сейчас: без клуба

Первый вызов в сборную Билялетдинов получил в 20 лет и с тех пор довольно часто попадал в состав национальной команды. Удивительно, но свой первый гол за сборную Билялетдинов забил в матче, который мог стать для команды самым драматичным. Через месяц после победы над англичанами Динияр сравнял счёт в Израиле, когда Россия проигрывала 0:1, но его гол ничего не решил – мы всё равно проиграли. Другое дело, что нашей команде подсобили в последнем туре хорваты, обыгравшие англичан.



Последний раз за национальную команду Билялетдинов сыграл в 2012 году – в товарищеском матче с Данией. После Евро-2008 отправился покорять Англию, но игроком основы «Эвертона» ему стать так и не удалось. Вернувшись в Россию, перешёл в «Спартак», но и тут не смог закрепиться в основном составе. Потом пару лет провёл в арендах: сначала в «Анжи», а затем в московском «Торпедо». В 2015 году перешёл в «Рубин», а затем оказался в литовском «Тракае», за который провёл 39 матчей и забил 13 голов. Зимой нынешнего года у Динияра закончился контракт с клубом. Летом он проходил просмотр в «Сочи», однако подписывать 34-летнего полузащитника российский клуб не стал.

Юрий Жирков Фото: Getty Images/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тогда: полузащитник ЦСКА



Сейчас: полузащитник «Зенита»



На Евро-2008 Хиддинк поставил Жиркова на позицию левого защитника, и это сразу же дало невероятный результат. Он не только попал в символическую сборную турнира, но и даже оказался вместе с Аршавиным в числе номинантов на «Золотой мяч». После столь удачного выступления на Евро он отправился в Англию, но в «Челси» закрепиться так и не сумел: мешало плохое знание языка, высокая конкуренция и частые травмы. По возвращении в Россию играл за «Динамо» и «Анжи», а с 2016 года выступает за «Зенит». И, кстати, до сих пор жжёт как в играх за клуб, так и за сборную.

Андрей Аршавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда: нападающий «Зенита»



Сейчас: завершил карьеру



Аршавин, как и Билялетдинов, дебютировал за сборную в 20 лет, но первым крупным турниром, в котором он принял участие, стал Евро-2008. Из-за дисквалификации нападающий пропустил два первых матча, но это не помешало ему стать лучшим игроком нашей команды на чемпионате Европы. После удачного турнира он уехал в Англию, но, в отличие от Билялетдинова и Жиркова, сумел закрепиться в команде. В «Арсенале» Аршавин провёл два отличных сезона, но потом резко сдал и перешёл в «Зенит» на правах аренды. В 2013 году окончательно вернулся в Россию, но игроком основы так и не стал. Попробовал себя в «Кубани», а после этого получил предложение от казахстанского «Кайрата». Выступление в сборной закончил при Фабио Капелло. Итальянский тренер позвал его на первый матч под своим руководством, но больше не вызывал. После двух лет, проведённых в Казахстане, Аршавин объявил о завершении карьеры. В феврале он получил тренерскую лицензию категории C, а сейчас появляется на телевидении в качестве эксперта и комментирует матчи.

Александр Кержаков Фото: Getty Images/instagram.com/a.kerzhakov11

Тогда: нападающий «Севильи»



Сейчас: старший тренер юношеской сборной России (U17)



Кержаков провёл неважный первый тайм с англичанами, поэтому во второй половине матча Хиддинк его заменил. В отборочном турнире он был лучшим бомбардиром сборной, но голландец не взял его на Евро-2008 – сделал выбор в пользу других игроков. На чемпионат Европы в 2012 году он поехал основным нападающим, но там он себя проявил неудачно, установив антирекорд по неточным ударам. При этом Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России: за всю карьеру он забил 30 голов в её футболке. Летом 2017 года Кержаков объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас он много чем занимается: появляется на телевидении в качестве эксперта, занимается ресторанным бизнесом, благотворительностью и тренирует юношескую сборную России (U17).

Дмитрий Торбинский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/instagram.com/torbinskiydmitry

Тогда: полузащитник «Спартака»



Сейчас: без клуба



Торбинский в матче с англичанами во втором тайме вышел на поле вместо Василия Березуцкого: Гусу Хиддинку нужно было обострить игру. На Евро-2008 Дмитрий забил победный гол в ворота голландцев. После турнира последовала череда травм, которая очень сильно сказалась на карьере Торбинского. Сначала он потерял место в основе «Локомотива», потом начал переходить из клуба в клуб: сначала был «Рубин», затем «Ростов» и «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и наконец «Енисей». Летом 2019-го года Дмитрий стал свободным агентом. «Чемпионату» он говорил, что во время отпуска подумает над тем, стоит ли завершать карьеру. Однако о своём итоговом решении публично Торбинский не заявлял.

Роман Павлюченко Фото: Александр Сафонов/Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Тогда: нападающий «Спартака»



Сейчас: нападающий ногинского «Знамени»

На 58-й минуте Гус Хиддинк принял решение поменять Кержакова и выпустить Павлюченко, потому что защита сборной Англии каждый раз с лёгкостью предотвращала атаку с участием Александра. Когда в ворота англичан судья назначил пенальти, бить его вышел Павлюченко. Хотя, как он потом сам рассказывал, изначально это должен был делать Игнашевич, но игроки убедили его пробить самому. Счёт стал 1:1, а спустя четыре минуты Павлюченко оформил дубль, подарив сборной России надежду на выход на ЧЕ. В пяти матчах финального турнира он забил три гола, а после Евро отправился в «Тоттенхэм». Его переход на тот момент был самым дорогим трансфером российского футболиста в зарубежный клуб – 14 млн фунтов. В 2010 году Павлюченко поступило предложение от «Ливерпуля», но он отказался и продолжил играть за «Тоттенхэм». Правда, в 2011 году он потерял место в основном составе и в 2012 году перешёл в «Локомотив». Но и тут у него сложилось не лучшим образом: Павлюченко проигрывал конкуренцию Фелипе Кайседо и Даме Н’Дойе. Вскоре перешёл в «Кубань», оттуда – в «Урал», потом в московский «Арарат», а с 2018 года он выступает за любительский клуб «Знамя» из Ногинска. Вместе с другими бывшими сборниками — Янбаевым, Шешуковым и Самедовым, Павлюченко раз в неделю играет против команд из Лиги А чемпионата Московской области.

Денис Колодин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/из личного архива Колодина

Тогда: защитник «Динамо»



Сейчас: тренер в СДЮСШОР «Химки»



Колодин долгое время не мог выиграть конкуренцию в сборной у братьев Березуцких и Игнашевича, но после прихода Гуса Хиддинка стал чаще попадать в состав, а на Евро-2008 и вовсе стал одним из основных защитников. После турнира его настигла та же печальная участь, что и Торбинского. Травмы помешали ему сохранить место в основе «Динамо», и после этого его карьера пошла на спад: сначала была аренда в «Ростов», потом переходы в нижегородскую «Волгу», саратовский «Сокол» и казахстанский «Алтай». В октябре 2017 года Денис объявил о завершении карьеры, а спустя год получил тренерскую лицензию категории А. Сейчас Колодин тренирует юных футболистов в СДЮСШОР «Химки».