На Алтае дом культуры назовут в честь Смолова. Заслужил?

В Москве появится новый футбольный клуб



В ближайшее время в Москве будет создан новый футбольный клуб, сообщает «РБК-Спорт».



По информации источника, рабочее название клуба — Moscow City. Клуб начинает комплектование состава, чтобы летом приступить к выступлению в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Отмечается, что на управленческие позиции в новый клуб привлечены люди, ранее участвовавшие в создании московского «Арарата». Известный медиаменеджер Арам Габрелянов выступает в роли консультанта клуба.



Напомним, Габрелянова связывали с командой «Арарат» (Москва), которая была создана в 2016 году. Тогда клуб сумел победить в первенстве ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу, однако не стал выступать в ФНЛ, а некоторые игроки перешли в клуб «Арарат-Армения».

Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»



Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Nazione.



По информации источника, в услугах 38-летнего шведского футболиста заинтересована «Фиорентина». Ранее Ибрагимович признался, что хотел бы снова поиграть в чемпионате Италии. Ранее шведский футболист выступал в составе таких итальянских команд, как «Ювентус», «Интер» и «Милан».



Ибрагимович перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018 году. В MLS сезона 2019 года шведский форвард записал на свой счёт 30 голов и отдал 7 результативных передач.

Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020



УЕФА опубликовал на странице в «Твиттере» символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В неё попали два футболиста сборной России — полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов.



Полностью символическая сборная недели в отборочном турнире Евро-2020 выглядит следующим образом: Мерт Гюнок (Турция), Регви Балдвинссон (Фарерские острова), Мерих Демирал (Турция), Андрей Семёнов (Россия), Эран Захави (Израиль), Руслан Малиновский (Украина), Денис Черышев (Россия), Джон Макгинн (Шотландия), Роберт Левандовски (Польша), Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Почему у сборной России всё так хорошо? Объясняем на примере Дзюбы Скорее бы сыграть с бельгийцами.

Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере



Аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» — приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.



В прошлом сезоне 32-летний аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах Примеры. Данная награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал «Золотую бутсу» по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону». Главные рекорды и цифры Легенда.

В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт (фото, видео)



В селе Костин Лог (Алтайский край) дом культуры назовут в честь форварда «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова. Об этом сообщается в «инстаграме» населённого пункта.



«Ура! Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего дома культуры закончен! Теперь, когда все строительные работы завершены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнём рассылать благодарственные памятные открытки! А также сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Фёдором Смоловым — и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением дому культуры его имени», — сказано в сообщении в «инстаграме» села.



В ответ Смолов в своём аккаунте социальной сети выложил видео, в котором сказал: «Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в доме культуры. Очень горд и рад, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам на все посмотрю. Всем обнимашки».

Источник: матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид из-за протестов



Грядущий матч Примеры «Барселона» — «Реал» может быть перенесён из столицы Каталонии в Мадрид, сообщает AS. По данным источника, руководство Примеры направило соответствующий запрос клубам в связи с акциями протеста, которые проходят в Барселоне из-за судебных приговоров политическим лидерам.



Матч должен состояться 26 октября на «Камп Ноу». Но в Примере опасаются, что неспокойная обстановка в городе может негативно повлиять на проведение столь важной игры. В связи с этим командам предлагают поменяться кругами. То есть во втором круге «класико» будет проходить в Барселоне.



Из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты «Барселоны» не могут добраться до аэропорта. Ранее хавбеку «Барсы» Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.

В Барселоне массовые беспорядки. Даже матч «Барсы» и «Реала» под вопросом Протест уже не мирный.

Жена Кулькова обратилась за помощью, у футболиста — рак желудка 3-й степени



Супруга бывшего полузащитника «Спартака» Василия Кулькова обратилась за помощью ко всем неравнодушным. У бывшего футболиста диагностировали рак желудка 3-й степени.



Средства можно переводить на карту супруги Василия Кулькова — Елены Махарадзе.



Номер карты Сбербанка — 4279 3800 1946 9883.



Информацию о болезни футболиста подтвердил бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он поблагодарил Российский футбольный союз и всех людей, которые помогают Кулькову в борьбе с раком.